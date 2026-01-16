onedio
Leyla Aydemir Davasında 8 Sene Sonra Flaş Gelişme: Amca Tutuklandı!

Dilara Şimşek
16.01.2026 - 15:31

Ağrı'da 2018 yılında kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan Leyla Aydemir'in davasında flaş gelişme yaşandı. Amca Yusuf Aydemir tutuklandı. Diğer sanıkların tutuksuz yargılanmasına karar verildi. Dava 12 Şubat'a ertelendi.

Leyla Aydemir davasında yeni deliller ortaya çıktı.

Ağrı'da 15 Haziran 2018'de Ramazan Bayramı dolayısıyla ailesiyle dedesini ziyarete gittiği Bezirhane köyünde kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in cansız bedeni 18 gün sonra bulunmuştu. Akarsu kenarındaki ağaçların arasında bulanan Leyla’nın vücudunda darp ya da yara izine rastlanmamıştı.

Leyla Aydemir'in amcası Yusuf Aydemir tutuklandı.

Aydemir'in amcası, yengesi, babaannesi ve halası 'Suç delillerini yok etmek, gizlemek ve değiştirmek' suçundan gözaltına alınmıştı. 

Bugün görülen duruşmada, amca Yusuf Aydemir'in tutuklanmasına karar verildi. Diğer sanıkların tutuksuz yargılanırken dava 12 Şubat'a ertelendi.

