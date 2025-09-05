KYK Yurt Başvuru Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? KYK Yurt Başvuru Sonuçları Açıklandı mı?

KYK yurt başvuru sonuçlarının açıklanma tarihiyle ilgili Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Geçmiş yıllara bakıldığında sonuçların başvuruların bitmesinin ardından 2-3 hafta içinde ilan edildiği biliniyor. Bu yıl da benzer şekilde, 6 Eylül’de tamamlanacak başvuruların ardından sonuçların en geç 15 Eylül’e kadar açıklanması bekleniyor.

Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte yerleştirme ve kesin kayıt tarihleri duyurulacak. Kesin kayıt süreci tamamlandıktan sonra öğrenciler yurtlara yerleşmeye başlayacak.