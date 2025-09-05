onedio
KYK Yurt Başvuru Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? KYK Yurt Başvuru Sonuçları Açıklandı mı?

Gökçe Cici
05.09.2025 - 13:23

2025-2026 eğitim öğretim yılı KYK yurt başvuruları 2 Eylül’de başladı. Üniversiteye yeni kayıt yaptıran ve ara sınıf öğrencileri, e-Devlet üzerinden başvurularını tamamladı. Binlerce öğrenci, barınma ihtiyacını karşılamak için KYK yurt başvurusunda bulundu. Başvurular 6 Eylül’de sona eriyor. Şimdi ise gözler KYK yurt başvuru sonuçlarında. 

Öğrenciler, “KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?” sorularına yanıt arıyor.

KYK Yurt Başvuru Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

KYK yurt başvuru sonuçlarının açıklanma tarihiyle ilgili Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Geçmiş yıllara bakıldığında sonuçların başvuruların bitmesinin ardından 2-3 hafta içinde ilan edildiği biliniyor. Bu yıl da benzer şekilde, 6 Eylül’de tamamlanacak başvuruların ardından sonuçların en geç 15 Eylül’e kadar açıklanması bekleniyor. 

Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte yerleştirme ve kesin kayıt tarihleri duyurulacak. Kesin kayıt süreci tamamlandıktan sonra öğrenciler yurtlara yerleşmeye başlayacak.

KYK Yurt Başvuru Sonuçları Açıklandı mı?

KYK yurt başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. Başvuruların değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından sonuçların duyurulması bekleniyor. Öğrenciler sonuçları e-Devlet üzerinden sorgulayabilecek. 

Resmi açıklama geldiğinde, sonuç ekranına e-Devlet giriş bilgileriyle ulaşmak mümkün olacak. Yurt başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından yedek yerleştirmeler de yapılacak ve yıl boyunca devam edecek.

KYK Yurt Başvuruları İçin Son Gün Ne Zaman?

2025-2026 eğitim öğretim yılı KYK yurt başvuruları 2 Eylül Salı günü başladı. Başvurular 6 Eylül Cumartesi günü saat 23.59’da sona erecek. Öğrenciler bu tarihe kadar başvuru bilgilerini e-Devlet üzerinden güncelleyebiliyor.

