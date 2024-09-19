Kurum İçi veya Kurum Dışı Toplantılarda Tüm Takdirleri Toplamak İçin Bilmeniz Gereken 13 Şey

Eleştirilere açık olmak herkesin yapabileceği bir meziyet değildir, bu nedenle de iş dünyasında fazlasıyla takdir edilir. Yaptığınız bir sunumun veya paylaştığınız bir düşüncenin ardından, karşı görüşlere kulak vermeniz çok ama çok önemlidir. Bu fikirleri geçiştirmeden can kulağıyla dinlemek, oldukça yapıcı çözümler geliştirmenizi sağlayabilir. Ayrıca karşı tarafla empati kurarak onun düşüncelerini ve isteklerini daha iyi anlamanızı da kolaylaştırır. Ne de olsa doğru iletişim her toplantının olmazsa olmazıdır. 👀