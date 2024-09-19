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Kurum İçi veya Kurum Dışı Toplantılarda Tüm Takdirleri Toplamak İçin Bilmeniz Gereken 13 Şey

etiket Kurum İçi veya Kurum Dışı Toplantılarda Tüm Takdirleri Toplamak İçin Bilmeniz Gereken 13 Şey

Merlot Vinho
Merlot Vinho - Onedio Üyesi
19.09.2024 - 14:01

Toplantılar, iş dünyasındaki en kritik anlardandır. Hem kurum içi hem kurum dışı toplantılara doğru hazırlanmak tüm takdirleri toplamanızı sağlar. Ayrıca sizi çok daha iyi iş fırsatlarıyla tanıştırarak gelecek hedeflerinize ulaşmanızı kolaylaştırabilir.

Peki temel ipuçlarıyla toplantılarda öne çıkmak mümkün mü?

İşte tüm gözleri üzerinize çekecek 13 toplantı stratejisi! 👀

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1. İşinize hazırlanın.

Toplantı öncesi yapılması gereken en önemli şey görevleri tamamlamaktır. Toplantıdaki rolünüze bağlı olarak yapacağınız bir ön çalışma, sizi toplantı anında sorulacak sorulara ve ortaya atılacak farklı fikirlere karşı hazırlıklı hale getirir. Gündemi iyi analiz ederek ve konu hakkında titiz çalışmalar yaparak hazırlandığınız bir toplantının kötü geçme ihtimali yoktur. 💫

2. Zaman yönetimine dikkat edin.

Toplantılarda dakiklik bir diğer altın kuraldır. Çünkü toplantıya geç gelen veya konuşmalarını verilen süreye uygun şekilde planlamayan kişiler, oldukça amatör görünürler. Daha profesyonel ve etkileyici bir duruş edinmek için hem toplantı yerine zamanında varmanız, hem de konuşma ve sunumları zamanında tamamlamanız son derece önemlidir.

3. Sunumlara görsel materyal ekleyin.

Sunum yapmanız gereken durumlarda sıkıcı şablonların arkasına gizlenmezseniz bir anda o günün yıldızı haline gelebilirsiniz. Çünkü açık olalım, hiç kimse toplantılardaki uzun okuma metinlerinden o kadar da hoşlanmaz. Daha akılda kalıcı ve çarpıcı bir sunum için dosyalarınızı grafikler, tablolar ve slaytlarla süslemeniz gerekir. Böylece anlatmak istediklerinizi çok daha iyi anlatabilir ve bütün toplantı katılımcılarının beğenisini kazanabilirsiniz. 🚀

4. Diksiyonunuza ve ses tonunuza dikkat edin.

Elbette toplantı esnasında ses tonunuza ve diksiyonunuza dikkat etmeniz de kritiktir. Özellikle sunum yapacaksınız, topluluk önünde konuşmadan önce söyleyeceğiniz bütün kelimeleri tartarak seçseniz iyi olur. Çünkü akıcı ve anlaşılır bir diksiyon, herkesin sizi pür dikkat dinlemesini sağlar. 😎

5. Mutlaka pratik yapın.

Ses tonunu ve diksiyonu ayarlamanın en iyi yolu, ayna karşısında pratik yapmaktır. Böylece sunum yaparken nasıl göründüğünüzü ve anlaşıldığınızı dışarıdan bakan bir göz gibi eleştirme şansınız olur. Sonuç olarak da önemli yanlışları ve hataları zamanında önleyebilir, bunların yerine çok daha doğru ve etkili ifadeler yerleştirebilirsiniz.

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6. Anlaşılır bir dil kullanın.

Söz hakkı size geldiğinde diyeceklerinizin fazla uzun ve zor anlaşılır olmaması gerekir. Aksine ne kadar net ve kısa cümleler kurarsanız, karşınızdaki insanları da o kadar fazla etkilersiniz. Çünkü uzun ve karmaşık cümleler hem tam anlaşılmayabilir, hem de toplantı sonrasında pek hatırlanmayabilir. Daha net ve açık mesajlar ise her zaman akılda kalır. 🧐

7. Katılımcılara sorular yönlendirin.

Eğer uzun süre unutulmayacak bir izlenim bırakmak istiyorsanız, söz hakkı size geldiğinde veya sunum yaparken diğer katılımcılara beklenmedik sorular yöneltmeyi deneyebilirsiniz. Bu şekilde sadece etkileşimi artırmakla kalmaz, bir anda dikkatleri de üzerinize çekersiniz. Dolayısıyla yönelttiğiniz sorunun ardından diyeceklerinizi herkes merakla dinlemeye başlar. Bu da önemli fikirleri paylaşmadan önce uygulanabilecek harika bir strateji olabilir.

8. Önemli konuları not alın.

Elbette toplantı esnasında herkesin aynı fikirde olması beklenemez. Çünkü her iş gelişmeye açıktır. Bu sebeple ister sizin cümlelerinize yanıt verenlerin fikirlerini, isterseniz de önemli bulduğunuz konuşmaları not etmekten çekinmemelisiniz. Böylece toplantının ardından sürdürdüğünüz çalışmalarda çok daha stabil ve doğru konulara odaklanabilirsiniz. Ayrıca önceki anlatılanlara dair soru yöneltildiğinde ilk cevaplayan kişi olarak, herkese iyi bir dinleyici olduğunuzu da gösterebilirsiniz. ✌️

9. Nasıl göründüğünüze dikkat edin.

Toplantılar oldukça profesyonel iş süreçleridir. Bu nedenle sunum yapıyor olmasanız bile nasıl giyindiğinize ve göründüğünüze özen göstermeniz büyük önem taşır. Dışarıya karşı güler yüzlü bir tavır sergilemek ve kendinizden emin bir tavır takınmak, düşündüğünüzden çok daha fazla etkiye sahiptir.

10. Söylenenlere kulak verin.

Eleştirilere açık olmak herkesin yapabileceği bir meziyet değildir, bu nedenle de iş dünyasında fazlasıyla takdir edilir. Yaptığınız bir sunumun veya paylaştığınız bir düşüncenin ardından, karşı görüşlere kulak vermeniz çok ama çok önemlidir. Bu fikirleri geçiştirmeden can kulağıyla dinlemek, oldukça yapıcı çözümler geliştirmenizi sağlayabilir. Ayrıca karşı tarafla empati kurarak onun düşüncelerini ve isteklerini daha iyi anlamanızı da kolaylaştırır. Ne de olsa doğru iletişim her toplantının olmazsa olmazıdır. 👀

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11. Yeni ve yaratıcı fikirler sunun.

Konuşma esnasında daha önce söylenenleri tekrarlamak sizi sadece şeffaf biri haline getirir. Aksine kendinize özgü ve yenilikçi fikirler geliştirmek ise öne çıkmanızı sağlar. Elbette sunduğunuz inovatif fikirlerin elle tutulur ve gerçekleştirilir bir yanının olması da önemlidir. 📣

12. Takım çalışmasına saygı duyun.

Toplantılara takım olarak çalıştığınız durumlarda hak yememeye dikkat etmek büyüklüğünüzü ve birlikte çalışmaya uygunluğunuzu kanıtlar. Sunumu siz yapıyor olsanız bile, arka plandaki iş gücünü açıkça takdir etmek son derece önemlidir. Böylece takım ruhunu pekiştirir ve ortak başarı hissini artırırsınız. Ayrıca işin görünmeyen yüzünün çok derin olduğunu göstererek, çalışmanızın ne kadar kıymetli olduğu mesajını da verirsiniz.

13. Ana fikirleri özetleyin.

Toplantı sonunda söylediklerinizi çok daha kısa şekilde özetlemek, bütün katılımcıların ana fikirleri anlamasını sağlar. Bu tür bir şeffaflık iş süreçlerinin takibini de kolaylaştırır. Çünkü pek çok fikrin tartışıldığı toplantı sonunda kafalar biraz karışık olabilir. Bu ihtimali gidermek için en sonda yapılan ufak ve somut bir özet gibisi yoktur. 👏

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