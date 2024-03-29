Kullandığımız Kelimelerin Kız Çocuklarını Nasıl Etkilediği Gerçeği Yüzünüze Tokat Gibi Çarpacak
Kullandığımız Kelimelerin Kız Çocuklarını Nasıl Etkilediği Gerçeği Yüzünüze Tokat Gibi Çarpacak
LEGO Group, çocukların özgüvenlerini şekillendiren toplumsal alışkanlıkları incelemek üzere bir araştırma gerçekleştirdi. Türkiye dahil toplam 36 ülkede, 61 binden fazla ebeveynle yapılan araştırmada çarpıcı sonuçlar ortaya kondu.
Özellikle anne babaların kullandıkları kelimelerin kız çocuklarının özgüvenini nasıl etkilediği gerçeği yüzümüze bir tokat gibi çarptı.
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Kullandığımız kelimelerin, çocuklarımızın özgüvenini nasıl etkilediğini hiç düşünmüş müydünüz?
Türkiye'de 5-12 yaş grubunda gerçekleştirilen çalışmanın sonuçları oldukça dikkat çekici.
Türkiye'de kız çocuklarının kendilerine duydukları güven, yaşla beraber azalıyor. Beş yaşında bir kız çocuğunun kendine güvenme oranı yüzde 75 iken bu oran yaş ilerledikçe düşüyor.
Toplumumuz, kız çocukları üzerinde kullanılan dille bile bir baskı kurarken, kızlar hatalarının bir öğrenme aracı olarak görülmesi durumunda kendilerine olan güvenlerinin artacağını belirtiyor.
"Cesur, havalı, dahi, yenilikçi" gibi sıfatlar erkek çocukları için tam 7 kat daha fazla kullanılıyor. Kız çocukları için kullanılan sıfatlar ise genellikle "tatlı, şirin, güzel" olarak karşımıza çıkıyor.
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Araştırma sonucunda elde edilen verilere göre, günlük dilde kullanılan kelimeler kızların potansiyellerini tam olarak ortaya koyamamasına sebep oluyor.
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Feministler kudurdu
Bunun feministle alakası ne
Bizim ülkemizde erkek çocukları istediği herşey yaptırılırken kız çocuklarına okuma dahil hiçbir fırsat verilmiyor