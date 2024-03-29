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Kullandığımız Kelimelerin Kız Çocuklarını Nasıl Etkilediği Gerçeği Yüzünüze Tokat Gibi Çarpacak

Kullandığımız Kelimelerin Kız Çocuklarını Nasıl Etkilediği Gerçeği Yüzünüze Tokat Gibi Çarpacak

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
29.03.2024 - 20:01

LEGO Group, çocukların özgüvenlerini şekillendiren toplumsal alışkanlıkları incelemek üzere bir araştırma gerçekleştirdi. Türkiye dahil toplam 36 ülkede, 61 binden fazla ebeveynle yapılan araştırmada çarpıcı sonuçlar ortaya kondu. 

Özellikle anne babaların kullandıkları kelimelerin kız çocuklarının özgüvenini nasıl etkilediği gerçeği yüzümüze bir tokat gibi çarptı.

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Kullandığımız kelimelerin, çocuklarımızın özgüvenini nasıl etkilediğini hiç düşünmüş müydünüz?

Kullandığımız kelimelerin, çocuklarımızın özgüvenini nasıl etkilediğini hiç düşünmüş müydünüz?

LEGO Group, Türkiye dahil olmak üzere toplam 36 ülkede 62 binden fazla ebeveynle bir çalışma gerçekleştirdi. 'LEGO Group İyi Oyna Araştırması' çocuklarının yaratıcı özgüveninin toplumsal eğilimler ise nasıl şekillendiği ortaya koydu.

Türkiye'de 5-12 yaş grubunda gerçekleştirilen çalışmanın sonuçları oldukça dikkat çekici.

Türkiye'de 5-12 yaş grubunda gerçekleştirilen çalışmanın sonuçları oldukça dikkat çekici.

Ülkemizde 5 ila 12 yaş grubundaki kızların yüzde 81'i gündelik hayatlarında duydukları kelimelerin kendilerini hata yapma konusunda endişeye sevk ettiğini düşünüyor.

Dolayısıyla kız çocukları, kendilerini yaptıkları her şeyde mükemmeli ortaya koymak zorunda hissediyor.

Türkiye'de kız çocuklarının kendilerine duydukları güven, yaşla beraber azalıyor. Beş yaşında bir kız çocuğunun kendine güvenme oranı yüzde 75 iken bu oran yaş ilerledikçe düşüyor.

Türkiye'de kız çocuklarının kendilerine duydukları güven, yaşla beraber azalıyor. Beş yaşında bir kız çocuğunun kendine güvenme oranı yüzde 75 iken bu oran yaş ilerledikçe düşüyor.

Kız çocuklarının özgüveni yıllar içerisinde düşerken toplumun kendilerine verdiği 'mesajların' kendilerinde baskıya neden olduğunu hisseden kız çocuklarının oranı ise yüzde 74.

Toplumumuz, kız çocukları üzerinde kullanılan dille bile bir baskı kurarken, kızlar hatalarının bir öğrenme aracı olarak görülmesi durumunda kendilerine olan güvenlerinin artacağını belirtiyor.

Toplumumuz, kız çocukları üzerinde kullanılan dille bile bir baskı kurarken, kızlar hatalarının bir öğrenme aracı olarak görülmesi durumunda kendilerine olan güvenlerinin artacağını belirtiyor.

Kızların yüzde 95'i, hataların yalnızca bir 'hata' olarak kabul edilmesi halinde, yeni şeyler denemeye daha çok cesaret edebileceklerini, böylece gelişim süreçlerine daha çok önem verebileceklerini düşünüyor.

"Cesur, havalı, dahi, yenilikçi" gibi sıfatlar erkek çocukları için tam 7 kat daha fazla kullanılıyor. Kız çocukları için kullanılan sıfatlar ise genellikle "tatlı, şirin, güzel" olarak karşımıza çıkıyor.

"Cesur, havalı, dahi, yenilikçi" gibi sıfatlar erkek çocukları için tam 7 kat daha fazla kullanılıyor. Kız çocukları için kullanılan sıfatlar ise genellikle "tatlı, şirin, güzel" olarak karşımıza çıkıyor.

Dikkat çeken bir diğer sonuç ise, Türkiye'deki ebeveynlerin yüzde 74’ünün toplumun, erkeklerin yaratıcı fikirlerini kadınların fikirlerinden daha fazla ciddiye alındığına katılıyor olması.

Türkiye'de çocukların yüzde 60'ı ise, yetişkin bireylerin erkeklerin fikrine kızların fikirlerinden daha çok önem verdiğini düşünüyor.

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Araştırma sonucunda elde edilen verilere göre, günlük dilde kullanılan kelimeler kızların potansiyellerini tam olarak ortaya koyamamasına sebep oluyor.

Araştırma sonucunda elde edilen verilere göre, günlük dilde kullanılan kelimeler kızların potansiyellerini tam olarak ortaya koyamamasına sebep oluyor.

Kız çocukları, 'tatlı, şirin, güzel' gibi kelimeler yerine 'cesur, yaratıcı, zekice' gibi kelimelerin kendilerini daha çok motive edeceğine inanıyor.

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Yasemin Acar

Feministler kudurdu

Selver.1994.06

Bunun feministle alakası ne

Selver.1994.06

Bizim ülkemizde erkek çocukları istediği herşey yaptırılırken kız çocuklarına okuma dahil hiçbir fırsat verilmiyor