Bir Bu Kalmıştı: Çocukların Nasıl Giydirilmesi Gerektiği Sosyal Medyada Tartışmaya Yol Açtı!

Çocuklara neler yedirilip yedirilmeyeceği, çocukların oynayacağı oyunlar... kısacası çocuk yetiştirmeyle ilgili konularda herkesin farklı bir fikri olabiliyor. Özellikle sosyal medya kullanımının artmasıyla, ebeveynler arasında zaman zaman tartışmalar çıkabiliyor.

Bir tek çocukların nasıl giydirilmesi gerektiği tartışılmamıştı ki, sonunda o da oldu!