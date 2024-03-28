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Bir Bu Kalmıştı: Çocukların Nasıl Giydirilmesi Gerektiği Sosyal Medyada Tartışmaya Yol Açtı!

Bir Bu Kalmıştı: Çocukların Nasıl Giydirilmesi Gerektiği Sosyal Medyada Tartışmaya Yol Açtı!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
28.03.2024 - 12:26

Çocuklara neler yedirilip yedirilmeyeceği, çocukların oynayacağı oyunlar... kısacası çocuk yetiştirmeyle ilgili konularda herkesin farklı bir fikri olabiliyor. Özellikle sosyal medya kullanımının artmasıyla, ebeveynler arasında zaman zaman tartışmalar çıkabiliyor.

Bir tek çocukların nasıl giydirilmesi gerektiği tartışılmamıştı ki, sonunda o da oldu!

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Günümüzün en tartışmalı konularından birisi de hiç şüphesiz çocukların nasıl yetiştirilmesi gerektiği.

Günümüzün en tartışmalı konularından birisi de hiç şüphesiz çocukların nasıl yetiştirilmesi gerektiği.

Zamanın hızla değişmesiyle ebeveynlik stilleri de, jenerasyonlar da değişiyor haliyle. Ebeveynler arasında ise çok farklı görüşler olabiliyor. Çocukların yeme içmesinden tutun da, okula gidecekleri yaşa, oynadıkları oyuna pek çok farklı konuda çeşitli görüşler mevcut.

Çocukların bir tek giyim kuşamı kalmıştı tartışma çıkarmayan, sonunda o da oldu.

Çocukların bir tek giyim kuşamı kalmıştı tartışma çıkarmayan, sonunda o da oldu.

Bir tarafta çocuklarını yetişkin gibi giydiren, nötr tonlar tercih eden ebeveynler, bir tarafta ise desenli, baskılı çocuk kıyafetleri tercih eden anne babalar...

Her şey bir kullanıcının attığı tweet ile başladı;

Her şey bir kullanıcının attığı tweet ile başladı;

Her kadının hayali olarak adlandırılan an ise bir anne kıza aitti;

Her kadının hayali olarak adlandırılan an ise bir anne kıza aitti;

Bu hayale ortak olanlar olsa da...

Bu hayale ortak olanlar olsa da...
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Karşı çıkanların sayısı bir hayli fazlaydı;

Karşı çıkanların sayısı bir hayli fazlaydı;
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Yalnız hayalleri genellemezsek...

Yalnız hayalleri genellemezsek...
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