Bir Bu Kalmıştı: Çocukların Nasıl Giydirilmesi Gerektiği Sosyal Medyada Tartışmaya Yol Açtı!
Bir Bu Kalmıştı: Çocukların Nasıl Giydirilmesi Gerektiği Sosyal Medyada Tartışmaya Yol Açtı!
Çocuklara neler yedirilip yedirilmeyeceği, çocukların oynayacağı oyunlar... kısacası çocuk yetiştirmeyle ilgili konularda herkesin farklı bir fikri olabiliyor. Özellikle sosyal medya kullanımının artmasıyla, ebeveynler arasında zaman zaman tartışmalar çıkabiliyor.
Bir tek çocukların nasıl giydirilmesi gerektiği tartışılmamıştı ki, sonunda o da oldu!
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Günümüzün en tartışmalı konularından birisi de hiç şüphesiz çocukların nasıl yetiştirilmesi gerektiği.
Çocukların bir tek giyim kuşamı kalmıştı tartışma çıkarmayan, sonunda o da oldu.
Her şey bir kullanıcının attığı tweet ile başladı;
Her kadının hayali olarak adlandırılan an ise bir anne kıza aitti;
Bu hayale ortak olanlar olsa da...
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Karşı çıkanların sayısı bir hayli fazlaydı;
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Yalnız hayalleri genellemezsek...
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