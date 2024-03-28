Regl Öncesi Yaşadıkları En Garip Belirtileri Paylaşan Kadınların Şok İtirafları!
Regl Öncesi Yaşadıkları En Garip Belirtileri Paylaşan Kadınların Şok İtirafları!
Kaynak: https://www.tiktok.com/@dogavefazlasi...
TikTok'ta bir kullanıcın başlattığı regl öncesi en garip belirti furyasında kadınların itirafları şok etti. Regl öncesi sadece karın ağrısı, kramplar ya da halsizlik hissedenler bu kadarına inanamayacaksınız!
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Halk arasında genellikle PMS olarak bilinen, Premenstrüel sendrom adet öncesi sendrom anlamına gelir. Bu durum, kadınların hayatlarının belirli dönemlerinde karşılaştıkları ve genellikle çevrelerindeki diğer kişiler tarafından da fark edilen bir durumdur.
Premenstrüel sendrom, adet döneminden hemen önce ortaya çıkan ve kadınların yaşam kalitesini ciddi şekilde etkileyebilen bir dizi belirti ile karakterize edilir.
Bu belirtiler genellikle memelerde şişlik, karında gaz, halsizlik, kilo alma, enerji düşüklüğü, baş ağrısı, depresyon, gerginlik ve huzursuzluk şeklinde kendini gösterir. Sanıyorsanız...
Yanılıyorsunuz! Çünkü sosyal medyada kadınlar birbirinden ilginç belirtilerini sıraladı. Her biri ağzımızı açık bıraktı!
Genellikle adet kanamasının başlamasından yaklaşık 10 gün önce görülmeye başlayan bu belirtiler arasında yok yok!
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Bir kullanıcıdan gelen "En garip regl öncesi belirtiniz ne?" sorusu üzerine kadınlar itiraflarda bulundu. İşte kadınların açıklamaları...
Regl öncesi aşırı mide bulantısı yaşadığını söyleyen kullanıcı, "Ama öyle sıradan bir mide bulantısı değil. Çirkin birini gördüğümde midem bulanıyor" dedi.
Bir hissiyattan çok kusma refleksi geldiğini söyleyen kullanıcı, "Geçenlerde kafede karşımda oturan birinin çirkinliği yüzünden kalkıp gitmek zorunda kaldım. Bir videoda da sosis köpeği ile kangal köpeğinin birleşiminden doğan çirkin bir köpek gördüm. Eğer videoyu geçemeseydim kusuyordum" dedi.
Ne? Bir kadın ise yorumlara, "Ben her ay regl olacağım günden bir gece önce rüyamda regl olacağımı görüyorum" diye yazdı.
"Reglden hemen önce şiddetli ishal oluyorum. İshal olmazsam reglim başlamıyor" diye yazanlar vardı.
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Başka biri "Sivilcelerim çıkıyor. Koltuk altımdaki lenf bezimde onunla beraber şişiyor ve çok ağrı yapıyor" diye belirtti.
"Romatizmam tutuyor" diyen başka bir kadın ise "Eğer sağ bacağım feci şekilde ağrıyorsa bilin ki regl olacağım."
"O kadar gazım oluyor ki insan içine çıkamıyorum. Karnımdan sesler gelip duruyor!"
"Ben regl öncesi kabus görmeye başlıyorum. Uykumda çok korkuyorum, uyandığımda dilim damağım kuruyor."
"Regl öncesi devamlı bir şey unutmuşum gibi bir his geliyor. Normalde hiçbir şeyi unutmam ama o his gelince regl olacağımı anlıyorum."
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"Burnum büyüyor! Gerçekten, burun kanatlarım regl olacağım zaman inanılmaz büyüyor. Regl olunca eski haline dönüyor."
"Koku hassasiyetim başlıyor. En ufak şeyin kokusunu alıyorum."
"Kendimi bildim bileli reglimden 2 gün önce burnum kaşınmaya başlar. Artık oradan anlıyorum."
"Boğazım şişiyor ve reglden önce mutlaka grip oluyorum."
"Regl öncesi huzursuz bacak sendromu yaşıyorum. Hatta bacaklarım titremeye başlıyor."
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Bu birbirinden tuhaf regl öncesi semptomları sizde de var mı? Yorumlarda buluşalım...
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