Dünya Mutluluk Raporu'na Göre Emeklilerin En Mutlu Olduğu 20 Ülke: Türkiye Kaçıncı Sırada?
Dünya Mutluluk Raporu'na Göre Emeklilerin En Mutlu Olduğu 20 Ülke: Türkiye Kaçıncı Sırada?
Kaynak: https://worldhappiness.report/
Türkiye'de emeklilerin geçim sıkıntısı çekmesi gündemden düşmezken, 2024 Dünya Mutluluk Raporu'na göre 60 yaş üstünün mutluluk oranlarına göre ülke sıralamaları ortaya çıktı.
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Emekliler Türkiye'de geçim derdi altında ezilirken, zam beklentileri de seçim sonrasına ötelendi.
20. Birleşik Krallık
19. Belçika
18. İsrail
17. Kosta Rika
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16. İrlanda
15. Avusturya
14. İsviçre
13. Kuveyt
12. Lüksemburg
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11. Birleşik Arap Emirliği (BAE)
10. Amerika Birleşik Devletleri (ABD)
9. Avustralya
8. Kanada
7. Hollanda
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6. Yeni Zelanda
5. İzlanda
4. İsveç
3. Norveç
2. Finlandiya
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1. Danimarka
Türkiye emeklilerin mutluluk sıralamasında 92. sırada geliyor.
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