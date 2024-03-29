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Dünya Mutluluk Raporu'na Göre Emeklilerin En Mutlu Olduğu 20 Ülke: Türkiye Kaçıncı Sırada?

Dünya Mutluluk Raporu'na Göre Emeklilerin En Mutlu Olduğu 20 Ülke: Türkiye Kaçıncı Sırada?

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
29.03.2024 - 17:26

Türkiye'de emeklilerin geçim sıkıntısı çekmesi gündemden düşmezken, 2024 Dünya Mutluluk Raporu'na göre 60 yaş üstünün mutluluk oranlarına göre ülke sıralamaları ortaya çıktı.

Kaynak: https://worldhappiness.report/
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Emekliler Türkiye'de geçim derdi altında ezilirken, zam beklentileri de seçim sonrasına ötelendi.

Emekliler Türkiye'de geçim derdi altında ezilirken, zam beklentileri de seçim sonrasına ötelendi.

Emeklilerin en mutlu olduğu 20 ülke ortaya çıktı. Dünya Mutluluk Raporu'na göre en çok hangi ülkede emekliler mutlu oluyor?

20. Birleşik Krallık

20. Birleşik Krallık

19. Belçika

19. Belçika

18. İsrail

18. İsrail

17. Kosta Rika

17. Kosta Rika
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16. İrlanda

16. İrlanda

15. Avusturya

15. Avusturya

14. İsviçre

14. İsviçre

13. Kuveyt

13. Kuveyt

12. Lüksemburg

12. Lüksemburg
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11. Birleşik Arap Emirliği (BAE)

11. Birleşik Arap Emirliği (BAE)

10. Amerika Birleşik Devletleri (ABD)

10. Amerika Birleşik Devletleri (ABD)

9. Avustralya

9. Avustralya

8. Kanada

8. Kanada

7. Hollanda

7. Hollanda
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6. Yeni Zelanda

6. Yeni Zelanda

5. İzlanda

5. İzlanda

4. İsveç

4. İsveç

3. Norveç

3. Norveç

2. Finlandiya

2. Finlandiya
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1. Danimarka

1. Danimarka

Türkiye emeklilerin mutluluk sıralamasında 92. sırada geliyor.

Türkiye emeklilerin mutluluk sıralamasında 92. sırada geliyor.
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