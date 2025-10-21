onedio
Küçük Bir Paradoks! Temizlik Aletleri Nasıl Temizlenir?

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
21.10.2025 - 10:35

Temizlik yaparken hijyenin peşinden koşuyoruz ama bir şeyi unutuyoruz: Temizlik aletlerinin kendisi ne durumda? Sürekli kirle temas eden bezler, fırçalar, süpürgeler… Onlar da bakıma muhtaç! Bu yazıda, temizlik malzemelerinizi nasıl temizleyeceğinizi hem pratik şekilde anlatıyoruz. 

Hazırsanız...

1. Süpürge başlığı temiz olmalı.

Süpürge başlığına dolanan saç, iplik ve tüyler tam bir kabustur. Bunları bir makas yardımıyla dikkatlice keserek çıkarın; aleti çalıştırmadan önce başlığın tamamen temiz olduğundan emin olun. Tıkanmış bir fırça, zemini kirletmekten başka işe yaramaz, bu yüzden ona yeni bir hayat vermelisin.

2. Bezleri kaynar suyla yıkayın.

Bezlerinizdeki inatçı lekeler ve mikroplar için sıcak su ve biraz beyaz sirke ile kaynatma yapabilirsiniz. Bu yöntem, sadece lekeleri çıkarmakla kalmaz, aynı zamanda kötü kokuları ve biriken bakterileri de derinlemesine yok eder. Ardından makinede normal deterjanla yıkayabilirsin.

3. Kendi kendini temizleyen makineler var.

Philips Aqua Trio 9000 Power Brush fırçaları sayesinde kendini otomatik olarak temizliyor. Bu da sizin daha az yorulmanızı sağlıyor. Bunun için tek yapmanız gereken temizlik bittikten sonra makinenizi istasyona yerleştirmeniz ve otomatik temizleme işlemini başlatmanız.

4. Süpürge borusu ve hortumunu unutma.

Bazen o çekmeyen süpürgenin suçu filtreden değil hortumda sıkışan bir kağıttan olur. Borunun içinden geçen hava yolunu kontrol et, tıkanıklık varsa temizle. Uzun bir çubuk veya eski bir bez parçasıyla içini sıyırabilirsin. Hortumlar da nefes almalı :)

5. Vakumlu temizlik robotları

Ev temizliğinin yeni gözdesi! Ama bu minik robotlar da bakıma ihtiyaç duyuyor. Toz haznesi sık sık boşaltılmalı, sensörleri yumuşak bezle silinmeli. Fırçalarına dolanan saçları, iplikleri çıkarmayı unutmayın. Arada bir nemli bezle tüm gövdesini de silmek iyi gelir. Sessiz çalışıyor diye her şeyi üstüne yıkmayalım, o da bir robot sonuçta 😄

6. Vileda kovasının süzgecini fırçalamalısın.

Vileda kovanızın içindeki kirli suyu süzen süzgeç kısmı, en çok kir ve tüy biriktiren yerdir. Bu kısmı bir fırça yardımıyla sıcak su altında detaylıca fırçalayın. Elde ettiğiniz temiz süzgeç, paspasınızı daha etkili bir şekilde durulamanıza yardımcı olacaktır.

7. Temizlik eldivenlerinin hijyeni önemlidir.

Temizlik eldivenleri dışarıyı silerken içi terliyor. Kullanım sonrası sabunla yıkayıp içini de kurutun. Bakteri üretmemesi için ağzı açık şekilde saklayın.

8. Bulaşık makinası filtresini çıkarıp temizlemelisin.

Bulaşık makineniz kendi kendini temizliyor gibi görünse de, filtre kısmı tüm yiyecek artıklarını toplar. Filtreyi yerinden çıkarın, musluk altında eski bir diş fırçasıyla fırçalayın ve kalıntıları temizleyin. Bu işlem, makinenizin hem daha hijyenik çalışmasını hem de kötü koku yapmasını engeller.

9. Temizlik malzemelerini kuru sakla.

Temizliğini bitirdiğiniz tüm aletlerin tamamen kuruduğundan emin olun ve ardından onları hava alan bir yerde saklayın. Nemli ortam, küf ve bakteri oluşumu için mükemmel bir zemin hazırlar. Kuru ve düzenli bir depolama, aletlerinizin bir sonraki temizliğe hazır olmasını sağlar.

