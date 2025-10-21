Küçük Bir Paradoks! Temizlik Aletleri Nasıl Temizlenir?
Temizlik yaparken hijyenin peşinden koşuyoruz ama bir şeyi unutuyoruz: Temizlik aletlerinin kendisi ne durumda? Sürekli kirle temas eden bezler, fırçalar, süpürgeler… Onlar da bakıma muhtaç! Bu yazıda, temizlik malzemelerinizi nasıl temizleyeceğinizi hem pratik şekilde anlatıyoruz.
Hazırsanız...
1. Süpürge başlığı temiz olmalı.
2. Bezleri kaynar suyla yıkayın.
3. Kendi kendini temizleyen makineler var.
4. Süpürge borusu ve hortumunu unutma.
5. Vakumlu temizlik robotları
6. Vileda kovasının süzgecini fırçalamalısın.
7. Temizlik eldivenlerinin hijyeni önemlidir.
8. Bulaşık makinası filtresini çıkarıp temizlemelisin.
9. Temizlik malzemelerini kuru sakla.
