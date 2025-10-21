Küçük Bir Paradoks! Temizlik Aletleri Nasıl Temizlenir?

Ev temizliğinin yeni gözdesi! Ama bu minik robotlar da bakıma ihtiyaç duyuyor. Toz haznesi sık sık boşaltılmalı, sensörleri yumuşak bezle silinmeli. Fırçalarına dolanan saçları, iplikleri çıkarmayı unutmayın. Arada bir nemli bezle tüm gövdesini de silmek iyi gelir. Sessiz çalışıyor diye her şeyi üstüne yıkmayalım, o da bir robot sonuçta 😄