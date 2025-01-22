Zodyak’ın 11’inci burcu Kovaların ayına girmiş bulunmaktayız! İlk olarak Hava grubuna ait olan Kova burçlarının doğum günü kutlu olsun! Zodyak’ın en özgür ruhlu burcuyla flört etmek, ilişki yaşamak pek de kolay sayılmaz. Çünkü onlar için özgürlükleri her şeydir. Özgürlüğünü başına buyrukluk olarak tanımlayabilirsiniz ama attıkları her adımı ilmek ilmek dokuduğunu unutmamanız lazım. Peki Kova erkeği ilişkide nasıldır?

Kova erkeğinin zaman zaman anlayamadığınız karmaşık dünyasına dahil olmak üzereyseniz bu içeriğimiz tam size göre. İşte Kova burcu erkekleriyle flört ederken dikkat etmeniz gereken 7 detay.