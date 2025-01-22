Kova Burcu Erkekleriyle Flört Ederken Dikkat Etmeniz Gereken 7 Detay
Kova Burcu Erkekleriyle Flört Ederken Dikkat Etmeniz Gereken 7 Detay
Zodyak’ın 11’inci burcu Kovaların ayına girmiş bulunmaktayız! İlk olarak Hava grubuna ait olan Kova burçlarının doğum günü kutlu olsun! Zodyak’ın en özgür ruhlu burcuyla flört etmek, ilişki yaşamak pek de kolay sayılmaz. Çünkü onlar için özgürlükleri her şeydir. Özgürlüğünü başına buyrukluk olarak tanımlayabilirsiniz ama attıkları her adımı ilmek ilmek dokuduğunu unutmamanız lazım. Peki Kova erkeği ilişkide nasıldır?
Kova erkeğinin zaman zaman anlayamadığınız karmaşık dünyasına dahil olmak üzereyseniz bu içeriğimiz tam size göre. İşte Kova burcu erkekleriyle flört ederken dikkat etmeniz gereken 7 detay.
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1. Özgürlüğüne Saygı Gösterin
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2. Fikirlerinizi Paylaşın, Önerilerini Alın, Derin Sohbetler Edin
3. Arkadaş Gibi Olun, Onun Arkadaşlığını Önemseyin
4. Duygularını Belli Etmezler, Duygusal Baskıdan Kaçarlar
5. Hayallerinize ve Hedeflerinize Destek Olun
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6. Sabırlı Olun, Aceleci Davranmayın
7. Ani Planlara Hazırlıklı Olun
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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