Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Astroloji
Kova Burcu Erkekleriyle Flört Ederken Dikkat Etmeniz Gereken 7 Detay

Kova Burcu Erkekleriyle Flört Ederken Dikkat Etmeniz Gereken 7 Detay

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
22.01.2025 - 10:58

Zodyak’ın 11’inci burcu Kovaların ayına girmiş bulunmaktayız! İlk olarak Hava grubuna ait olan Kova burçlarının doğum günü kutlu olsun! Zodyak’ın en özgür ruhlu burcuyla flört etmek, ilişki yaşamak pek de kolay sayılmaz. Çünkü onlar için özgürlükleri her şeydir. Özgürlüğünü başına buyrukluk olarak tanımlayabilirsiniz ama attıkları her adımı ilmek ilmek dokuduğunu unutmamanız lazım. Peki Kova erkeği ilişkide nasıldır?

Kova erkeğinin zaman zaman anlayamadığınız karmaşık dünyasına dahil olmak üzereyseniz bu içeriğimiz tam size göre. İşte Kova burcu erkekleriyle flört ederken dikkat etmeniz gereken 7 detay.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Özgürlüğüne Saygı Gösterin

1. Özgürlüğüne Saygı Gösterin

Kova burçları, Zodyak'ın bağımsızlıklarına ve özgürlüklerine en düşkün burçlarıdır. Onlar için özgürlük her şeydir. Bir ilişkide aradıkları en önemli nokta da buradan geçer: 'Özgürlüğüme dokunma.'

Kısıtlanmaktan, sıkıştırılmaktan ve sorgulanmaktan hiç hoşlanmazlar. Böyle bir hamlede bulunursanız da 'Ben kendime güveniyorum, sen niye bana güvenmiyorsun?' yanıtını almanız olasıdır. Hava grubunun bağımsız burcu olan Kovaların özgürlüğünü kısıtlamak, onları bir kafese kapatmakla aynı şeydir.

Aile, arkadaşlık, duygusal ilişkilerinde kişisel sınırlarını öncelikli tutarlar. Bu sınırlar aşıldığı takdirde Kova burcu erkeğinin sizi karşısına alıp 'ciddi' bir konuşma yapmasına hazırlıklı olun.

2. Fikirlerinizi Paylaşın, Önerilerini Alın, Derin Sohbetler Edin

2. Fikirlerinizi Paylaşın, Önerilerini Alın, Derin Sohbetler Edin

Kova burcu erkekleri entelektüel sohbetleri ve konuları sever. Tarihten siyasete, psikolojiden bilime kadar her konuya ilgi gösterirler. Bu konuları konuşabileceği birilerini ise cevher olarak görürler.

Hayatına girecek insanın da yenilikçi, farklı ve zeki olmasını isterler. Dünyaya pembe gözlükle bakmayan, entelektüel bilgi birikimine sahip bir ilişkide olmak isterler.

İlişkiyi sadece duygusal konuşmalardan ve midede uçuşan kelebeklerden ibaret gören birisiyle zihinsel uyum sağlamakta oldukça zorlanırlar.

3. Arkadaş Gibi Olun, Onun Arkadaşlığını Önemseyin

3. Arkadaş Gibi Olun, Onun Arkadaşlığını Önemseyin

Kova burçları, sadece dünyaya değil, ilişkilerine de mantık çerçevesinde bakar. Onlar için bir ilişki, 'sadece' sevgili olmaktan ibaret değildir. Arkadaş olabilecekleri kişilerle sevgili olurlar. Flörtün ilişkiye evrilmesi için onlara iyi bir duygusal yoldaşlığın yanı sıra iyi bir arkadaş da olunmalıdır. Partnerleriyle arkadaş gibi olmak isterler. Birlikte eğlendikleri, birlikte dertleştikleri ve birlikte her alanda paylaşımda bulunmak onları mutlu eder.

4. Duygularını Belli Etmezler, Duygusal Baskıdan Kaçarlar

4. Duygularını Belli Etmezler, Duygusal Baskıdan Kaçarlar

Kova erkekleri, duygularını gizleme konusunda tam bir ustadırlar. Bu nedenle kafanızda birçok soru işareti doğabilir; kafanızda bir ton senaryo kurabilirsiniz. 'Beni seviyor mu?', 'Beni sevmiyor.', 'Beni istemiyor.', 'Onu rahatsız ediyorum.' gibi birçok rahatsız edici cümle her gün aklınızdan geçebilir. Kova erkeklerinin duygularını hemen dışa vurmadığını unutmayın.

Soğuk ve vurdumduymaz görülebilirler. Ancak aklınızda soru işaretleri oluştuğu an, içine atmamalı ve kafanızda kurmamalısınız. Flört ettiğiniz Kova erkeğiyle paylaşabilirsiniz. Siz açık oldukça, o da size açık ve merhametle dolu yaklaşacak. Sizden hoşlanıyorsa, kafanızdaki tüm soru işaretlerini saatlerce bile cevaplayabilir.

Onun için güven her şeydir. Onun için partnerinden 'Sana güveniyorum.' cümlesini duymak, dünyanın binbir iltifatını işitmekle eşdeğerdir.

5. Hayallerinize ve Hedeflerinize Destek Olun

5. Hayallerinize ve Hedeflerinize Destek Olun

Kova burcu erkekleri idealist ve geleceğe odaklıdırlar. Hayalleri büyüktür ve bu hayallerini gerçekleştirmek için yoğun çaba sarf ederler. Partnerlerinin de büyük hayalleri olan ve bu hayallerinin peşinden koşacak birisi olmalarını isterler. Kova burcu erkeği, hayalinizin peşinden koşmanız için size kapı açar, yol gösterir… Her şeyi mantık süzgecinden geçirdiği için size en doğru yolu gösterecektir.

Kendisi de hayallerine destek olacak birisini ister. Onun hayallerine ortak olun ve hedeflerine ulaşabilecek güçte olduğunu söylemekten asla vazgeçmeyin.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Sabırlı Olun, Aceleci Davranmayın

6. Sabırlı Olun, Aceleci Davranmayın

Kova erkekleri bazen ilişkiye tam anlamıyla bağlanmadan önce uzun bir düşünme sürecine girer. Sabırlı olun ve onun doğal akışında ilerlemesine izin verin.

Bağlanması güç, bağlandığı zaman da kopması güçtür Kova erkeğinin. Her şeyi mantık süzgecinden geçirdiğini üstüne basa basa belirtmiştik. Bu nedenle elbette birisini hayatına alması ve ilişkiye başlaması o kadar kolay olmayacaktır. Siz onu vurdumduymaz görebilirsiniz ama en ince detayı bile aklından geçirdiğini farketmezsiniz. 'Bunu mu düşündün?' Buna mı takıldın?' soruları vardır ya, işte onları genelde Kova burcu flörtünüze sıklıkla kullandığınızı fark edeceksinizdir. 

Uzun bir flört sürecinin ardından aranızdaki bu bağın, bu ilişkinin adını koymak istemeniz en büyük hakkınız. Ancak Kova erkekleri ne kadar sevdiğini düşünürseniz düşünün bir ilişkiye tam anlamıyla bağlanmadan önce uzun bir düşünme süreci yaşar. Bu nedenle pes etmeyin, sabırlı olun.

7. Ani Planlara Hazırlıklı Olun

7. Ani Planlara Hazırlıklı Olun

Her ne kadar adımını düşünerek de atsa Kova burçları zaman zaman spontane kararlar almayı sever. Kova burcu erkeğiyle flört ediyorsanız her an sürprizlere hazır olun. Bir anda telefonunuza birkaç saat sonra bir etkinliğe gitmek için mesaj gelebilir. Planlı eğlencelerden ziyade spontane gelişen her şeyden büyük keyif alırlar.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın