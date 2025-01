Kova Burcu Erkekleriyle Flört Ederken Dikkat Etmeniz Gereken 7 Detay

Her ne kadar adımını düşünerek de atsa Kova burçları zaman zaman spontane kararlar almayı sever. Kova burcu erkeğiyle flört ediyorsanız her an sürprizlere hazır olun. Bir anda telefonunuza birkaç saat sonra bir etkinliğe gitmek için mesaj gelebilir. Planlı eğlencelerden ziyade spontane gelişen her şeyden büyük keyif alırlar.