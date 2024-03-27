Kişilik Testi: Sıkıcı mısın Eğlenceli mi?
Kişilik Testi: Sıkıcı mısın Eğlenceli mi?
Sen sıkıcı mısın yoksa eğlenceli mi?
Haydi testeee!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
2. Yaşını da seçer misin?
3. Söyle bakalım tatile çıktın ilk yapacağın şey ne?
4. Peki en iyi tatil nerede yapılır?
5. Gergin bir ortamda sen kimsin?
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6. Seç bakalım birini!
7. Kendin için nasıl bir hayat hayal ettin?
8. Yeni şeylere adapte olman uzun sürüyor mu?
9. Yeni bir ortama girdiğinde sen hangisisin?
10. Son olarak bir organizasyonu baştan sona senin tamamlayacak olman seni heyecanlandırır mı?
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Sen biraz sıkıcı birisin!
Sen eğlenceli birisin!
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