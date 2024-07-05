Kişilik Testi: Sen Zor Biri misin Yoksa Kolay mı?
Kişilik Testi: Sen Zor Biri misin Yoksa Kolay mı?
Kişilik testi: sen zor biri misin kolay mı?
Haydi testeee!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını da seçer misin?
3. Söyle bakalım istediğin şeyler olmayınca n'aparsın?
4. Bir ortamda senden hoşlanmayan ve herkesin ilgisini toplayan biri var ne yaparsın?
5. Çevrendeki insanlardan farklı olduğunu düşünüyor musun?
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6. Bir plan yapılırken sen hangisisin?
7. Aşık olduğun kişi senin sevmediğin özelliklerini değiştirmek isterse ne yaparsın?
8. Son olarak birinin derdini dinlemekten nefret eder misin?
Sen zor bir karaktere sahipsin!
Sen kolay bir karaktere sahipsin!
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