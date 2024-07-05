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Kişilik Testi: Sen Zor Biri misin Yoksa Kolay mı?

Kişilik Testi: Sen Zor Biri misin Yoksa Kolay mı?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Onedio Editörü
05.07.2024 - 16:01

Kişilik testi: sen zor biri misin kolay mı?

Haydi testeee!

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1. Cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını da seçer misin?

3. Söyle bakalım istediğin şeyler olmayınca n'aparsın?

3. Söyle bakalım istediğin şeyler olmayınca n'aparsın?

4. Bir ortamda senden hoşlanmayan ve herkesin ilgisini toplayan biri var ne yaparsın?

4. Bir ortamda senden hoşlanmayan ve herkesin ilgisini toplayan biri var ne yaparsın?

5. Çevrendeki insanlardan farklı olduğunu düşünüyor musun?

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6. Bir plan yapılırken sen hangisisin?

7. Aşık olduğun kişi senin sevmediğin özelliklerini değiştirmek isterse ne yaparsın?

7. Aşık olduğun kişi senin sevmediğin özelliklerini değiştirmek isterse ne yaparsın?

8. Son olarak birinin derdini dinlemekten nefret eder misin?

Sen zor bir karaktere sahipsin!

Hayatın karmaşık labirentinde, sen biraz daha zor bir karaktere sahipsin. Kendi hayatını bir çırpıda kolaylaştırmak yerine, daha karmaşık bir hale getiriyorsun ve bu durum çevrende bulunan insanları da etkiliyor. Ancak bu durum, senin karakterinin bir parçası ve bu yüzden değişmesi zor. Hayallerin ve isteklerin adeta bir okyanus kadar derin ve geniş. Bu hayallerin peşinden koşarken, büyük riskler almayı da göze alabiliyorsun. Kimi insanlar bu durumu çılgınca bulsa da, senin için bu durum hayatın bir parçası. Karakterinin bir diğer özelliği ise, her zaman bir şeyler kurmaya çalışman. Bir sütun, bir bina, bir hayat... Her ne olursa olsun, senin için önemli olan bir şeyler inşa etmek. Bu durum, senin mükemmeliyetçi tavrını da ortaya çıkarıyor. Mükemmeliyetçi tavrın, seni her zaman daha fazlasını yapmaya itiyor. İyi bir iş çıkarmak için elinden geleni yapıyorsun, ancak bu durum seni daha da zorluyor. Ancak bu durum, senin için bir engel değil, tam tersine bir motivasyon kaynağı. Her ne kadar zorlansa da, sen her zaman daha fazlasını yapmak için çabalıyorsun. Bu durum, senin karakterinin en belirgin özelliklerinden biri ve bu yüzden de seni sen yapan bir özellik.

Sen kolay bir karaktere sahipsin!

Hayatın ritmi içinde, senin gibi kolay karakterli birine rastlamak, bir nefes almak gibi ferahlatıcı. Kendi hayatının karmaşasında bile sakin bir liman gibisin. Ne kendin için, ne de başkaları için hayatı bir labirent haline getirmiyorsun. Sanki hayatın gizli bir kuralını çözmüş gibi, elinde bulunanlarla mutluluğu yakalamayı biliyorsun. Elinde olmayanlar ya da elinden kaçanlar içinse, kendini bir dövüş arenası içinde bulmuyorsun. Hayatın her anını bir şölen gibi kutluyorsun, her dakikasının tadını çıkarıyorsun. Sevdiklerinle geçirdiğin zamanlar senin için değerli bir hazine. Onların yanında olduğun sürece, dünyanın tüm zorluklarına göğüs gerebilecek bir güce sahip olduğunu biliyorsun. Sen, hayatın zorluklarına karşı bir kalkan gibi duran, kolay bir insansın. Çünkü sen, hayatın zaten yeterince karmaşık ve zor olduğunun farkındasın. Bu yüzden, onu daha da zorlaştırmak yerine, kolaylaştırmayı ve keyif almayı tercih ediyorsun. Bu yüzden sen, herkesin hayatına biraz daha 'kolaylık' katabilecek birisin.

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