Kişilik Testi: Sen Zor Biri misin Yoksa Kolay mı?

Hayatın karmaşık labirentinde, sen biraz daha zor bir karaktere sahipsin. Kendi hayatını bir çırpıda kolaylaştırmak yerine, daha karmaşık bir hale getiriyorsun ve bu durum çevrende bulunan insanları da etkiliyor. Ancak bu durum, senin karakterinin bir parçası ve bu yüzden değişmesi zor. Hayallerin ve isteklerin adeta bir okyanus kadar derin ve geniş. Bu hayallerin peşinden koşarken, büyük riskler almayı da göze alabiliyorsun. Kimi insanlar bu durumu çılgınca bulsa da, senin için bu durum hayatın bir parçası. Karakterinin bir diğer özelliği ise, her zaman bir şeyler kurmaya çalışman. Bir sütun, bir bina, bir hayat... Her ne olursa olsun, senin için önemli olan bir şeyler inşa etmek. Bu durum, senin mükemmeliyetçi tavrını da ortaya çıkarıyor. Mükemmeliyetçi tavrın, seni her zaman daha fazlasını yapmaya itiyor. İyi bir iş çıkarmak için elinden geleni yapıyorsun, ancak bu durum seni daha da zorluyor. Ancak bu durum, senin için bir engel değil, tam tersine bir motivasyon kaynağı. Her ne kadar zorlansa da, sen her zaman daha fazlasını yapmak için çabalıyorsun. Bu durum, senin karakterinin en belirgin özelliklerinden biri ve bu yüzden de seni sen yapan bir özellik.