Kışa Hazırlık: Bu Ay Hangi Şarkıları Listeme Ekledim?

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak - Onedio Üyesi
15.10.2025 - 17:05

Her ay müzik listemi güncellerken eski şarkıları silip yerine yenilerini muhakkak ekliyorum. Listem güncel olmalı ki her dinlediğim şarkıdan keyif alabileyim. Çünkü yürürken, işe giderken, eve dönerken, marketteyken ve hatta duştayken bile müzik dinlemeyi çoooook seviyorum. Listem güncel, siz de listelerinizi hemen güncelleyin!

Barlas Tan Özemek - Yalancılar Kahvesi

ZHU & partywithray - Came For The Low

James Taylor - You've Got A Friend

KATSEYE & Ice Spice - Gnarly

Chase Icon - I DON'T SELL

James Taylor - Caroline in My Mind

Yok Öyle Kararlı Şeyler - Hızla Beklenen

Kelis - Milkshake

Martin Ikin - Make U Sweat

Malcolm Todd - Chest Pain (I Love)

Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
