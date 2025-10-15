Kışa Hazırlık: Bu Ay Hangi Şarkıları Listeme Ekledim?
Her ay müzik listemi güncellerken eski şarkıları silip yerine yenilerini muhakkak ekliyorum. Listem güncel olmalı ki her dinlediğim şarkıdan keyif alabileyim. Çünkü yürürken, işe giderken, eve dönerken, marketteyken ve hatta duştayken bile müzik dinlemeyi çoooook seviyorum. Listem güncel, siz de listelerinizi hemen güncelleyin!
Barlas Tan Özemek - Yalancılar Kahvesi
ZHU & partywithray - Came For The Low
James Taylor - You've Got A Friend
KATSEYE & Ice Spice - Gnarly
Chase Icon - I DON'T SELL
James Taylor - Caroline in My Mind
Yok Öyle Kararlı Şeyler - Hızla Beklenen
Kelis - Milkshake
Martin Ikin - Make U Sweat
Malcolm Todd - Chest Pain (I Love)
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
