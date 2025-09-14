onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Temizlik
Kimyasal Ürünlerden Hoşlanmayanların Kullanabilecekleri 10 Temizlik Taktiği

etiket Kimyasal Ürünlerden Hoşlanmayanların Kullanabilecekleri 10 Temizlik Taktiği

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
14.09.2025 - 12:33

Kimyasal deterjanlardan bıktıysan ve yeni çözümler arıyorsan doğru yerdesin! Evini mis gibi yapmak için illa ağır temizlik ürünlerine ihtiyacın yok. Doğal malzemelerle de pratik ve etkili çözümler üretmek mümkün. İşte kimyasallardan uzak durmak isteyenlerin hayatını kolaylaştıracak, basit ama etkili temizlik taktikleri! 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Sirke ve suyla camları pırıl pırıl yapabilirsin.

Cam silmek çoğu zaman büyük sorumluluk gibi görünür ama bu yöntemle camlar daha uzun süre parlak kalacak! Sprey şişesine yarım bardak sirke, yarım bardak su ekle ve karıştır. Pencerelerden banyodaki aynaya kadar her yerde rahatça kullanabilirsin. İz bırakmaz, kimyasal kokusu yoktur ve cebini de yormaz!

2. Kötü kokuları yok etmenin en doğal yolu, karbonat!

Halı, koltuk, perde... Evde kalıcı koku yapan bu gibi yüzeylere biraz karbonat serp, 15-20 dakika beklet ve süpür. Hatta yatağına bile yapabilirsin! Bu yöntemle kokuların nasıl kaybolduğunu görünce şaşıracaksın. Ayrıca karbonat aynı anda hem temizleyici hem de ferahlatıcı etki bırakıyor.

3. Limon ve tuz ile yağ lekelerinden kolayca kurtul!

Kimyasal ürün kullanmadan yağ lekelerinden nasıl kurtulacağını düşünüyorsan, yöntemi çok kolay! Kesilmiş bir limonu biraz tuza batır ve dolap kapağı ya da ocak üstündeki yağlı bölgelere uygula. Limonun asidi yağı sökerken, tuz da zımpara etkisiyle kiri kaldırıyor. Sonrasında nemli bir bezle silersen tertemiz olur!

4. Mikrofiber bezi temizlik rutininden ayırma!

Klasik bezler sadece tozu sağa sola dağıtırken mikrofiber bez gerçekten içine çekiyor. Çizmeden cam, ahşap ya da metal yüzeyleri silmek için birebir! Yıkayıp defalarca kullanabileceğin için hem çevreci hem de ekonomik. Evinde en az iki üç tane bulundurmak büyük kolaylık olur!

5. Fırını neden kimyasalla temizleyelim ki?

Fırın gibi yiyeceklerin girdiği bir alanı kimyasalla temizlemek ne kadar mantıklı? En etkili yol, buharla temizlemek! Fırına ısıya dayanıklı bir kapla su koy ve biraz çalıştır. Buhar içerdeki yağı ve kiri yumuşatacak, sen de sadece silerek işini bitireceksin! İstersen suya birkaç dilim limon da ekleyebilirsin, böylece yemek kokuları da yok olur. Sonuç olarak, kimyasal deterjanlarla saatlerce ovmana gerek yok. Hem pratik hem de çok daha güvenli bir yöntem.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Portakal kabuğuyla mutfağı hem temizleyip hem mis gibi kokutabilirsin.

Soyduğun portakal kabuklarını çöpe atma! Bir kavanoza koy, üzerine sirke ekle ve birkaç gün beklet. Ortaya çıkan karışımı sprey şişesine doldurup mutfak tezgahından ocağa kadar birçok yüzeyde doğal temizlik spreyi olarak kullanabilirsin. Hem yağ çözüyor hem de ortamı mis gibi kokutuyor!

7. Karbonat ve sirke ile lavaboları arındırmak çok kolay!

Lavaboya birkaç kaşık karbonat dök, ardından sirke ekle ve köpürmesini izle. Bu yöntem, boruların içini açtığı gibi kötü kokuları da ortadan kaldırıyor. Sonra sıcak su ekleyerek tüm kirleri kolayca akıtabilirsin. Yani lavabo tıkandığında bile kimyasala gerek yok!

8. Camları gazete kağıdıyla silmek en eski ama en etkili yöntem!

Cam temizliğini sirkeyle yaptıktan sonra, son dokunuşu gazete kağıdıyla yap. İz bırakmadan kuruduğunu göreceksin! Özellikle güneş ışığında camın tertemiz parlaması insanın içini ferahlatıyor. Bu yöntemi denedikten sonra bir daha cam için ayrı bir ürün kullanma gereği duymayacaksın!

9. Banyoyu dezenfekte etmek için çay ağacı yağı en etkili yöntem!

Bir sprey şişesine su doldur, içine birkaç damla çay ağacı yağı ekle. Bu karışımla banyonun her köşesini; hatta tezgahları, kapı kollarını ya da sık dokunduğun yüzeyleri bile silebilirsin. Hem mikroplara karşı etkili hem de doğal bir koku bırakıyor!

10. Kötü kokular için kahve telvesi!

Sabah kahveni içtikten sonra telveyi çöpe atma! Küçük bir kaseye koy ve buzdolabına ya da mutfağın bir köşesine bırak. Kahve telvesi, bulunduğu ortamın kötü kokularını emer ve ortama hafif bir kahve kokusu yayar. Kimyasal oda spreylerine para vermeden mis gibi bir çözüm!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
İrem Coşkun
İrem Coşkun
Onedio Üyesi
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın