Kimyasal Ürünlerden Hoşlanmayanların Kullanabilecekleri 10 Temizlik Taktiği
Kimyasal deterjanlardan bıktıysan ve yeni çözümler arıyorsan doğru yerdesin! Evini mis gibi yapmak için illa ağır temizlik ürünlerine ihtiyacın yok. Doğal malzemelerle de pratik ve etkili çözümler üretmek mümkün. İşte kimyasallardan uzak durmak isteyenlerin hayatını kolaylaştıracak, basit ama etkili temizlik taktikleri! 👇
1. Sirke ve suyla camları pırıl pırıl yapabilirsin.
2. Kötü kokuları yok etmenin en doğal yolu, karbonat!
3. Limon ve tuz ile yağ lekelerinden kolayca kurtul!
4. Mikrofiber bezi temizlik rutininden ayırma!
5. Fırını neden kimyasalla temizleyelim ki?
6. Portakal kabuğuyla mutfağı hem temizleyip hem mis gibi kokutabilirsin.
7. Karbonat ve sirke ile lavaboları arındırmak çok kolay!
8. Camları gazete kağıdıyla silmek en eski ama en etkili yöntem!
9. Banyoyu dezenfekte etmek için çay ağacı yağı en etkili yöntem!
10. Kötü kokular için kahve telvesi!
