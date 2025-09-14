Kimyasal Ürünlerden Hoşlanmayanların Kullanabilecekleri 10 Temizlik Taktiği

Fırın gibi yiyeceklerin girdiği bir alanı kimyasalla temizlemek ne kadar mantıklı? En etkili yol, buharla temizlemek! Fırına ısıya dayanıklı bir kapla su koy ve biraz çalıştır. Buhar içerdeki yağı ve kiri yumuşatacak, sen de sadece silerek işini bitireceksin! İstersen suya birkaç dilim limon da ekleyebilirsin, böylece yemek kokuları da yok olur. Sonuç olarak, kimyasal deterjanlarla saatlerce ovmana gerek yok. Hem pratik hem de çok daha güvenli bir yöntem.