Keşke Biz de Bilsek Diyenler İçin Açıklıyoruz: Ünlü Şeflerin Sır Gibi Sakladığı 10 Teknik

Profesyonel mutfakların vazgeçilmezi mise en place, yemek hazırlık sürecini hızlandıran ve organize eden bir teknik. Malzemelerinizi önceden doğrayıp, ölçüp, hazırlarsanız, yemek yapma süreciniz adeta dans eder gibi akıcı hale gelir.

Mise en place, Fransızca'da 'yerine koymak' anlamına gelir ve bu teknik, yemek yapmadan önce tüm malzemelerinizi hazırlayıp, gerektiği yerde ve gerektiği şekilde kullanıma hazır hale getirmeyi içerir. Şefler, bu yöntemle zamandan tasarruf eder ve yemek yaparken hiçbir detayı kaçırmaz. Siz de malzemelerinizi önceden hazırlayıp, ölçüp, düzenlerseniz, mutfakta daha verimli ve stressiz bir deneyim yaşayabilirsiniz. Böylece, yemek yapma süreci daha keyifli ve düzenli hale gelir.