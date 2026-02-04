Kentlerdeki Ekmek ve Simit Zammına Artık Ticaret Bakanlığı İzin Verecek

Yeni düzenleme ile simit ve ekmek fiyatlarında zam yapılırken Ticaret Bakanlığı son kararı verecek.

Resmi Gazete’de simit ve ekmek zammı ile ilgili şu ifadelere yer verildi:

“Ekmek ve Simit ile ilgili tarifenin belirlenmesi aşamasında, yönetim kurulu tarafından maliyet unsurları ve gerekçeleriyle birlikte hazırlanan tarife talebi hakkında Bakanlığın görüşü alınır. Bakanlığın görüşünün olumlu olması durumunda tarife, ilk toplantıda meclisin onayına sunulur; olumsuz olması durumunda ise tarife talebi uzlaşma komisyonuna gönderilir.”

Yönetmelikle birlikte odaların fiyat tarifesi vermekten kaçınması veya “fiyatları serbest bıraktık” diyerek fırıncıları denetimsiz bırakması kesin olarak yasaklandı. Belirlenen tarifelerdeki fiyatlar “tavan fiyat” olacak ve hiçbir işletme bu fiyatın üzerinde satış yapamayacak.

Eğer Uzlaşma Komisyonu bir zam talebini reddederse ve oda bu karara katılmazsa, konu mahkemeye taşınacak. Ticari davalara bakan mahkemenin vereceği son karar kesin olacak ve herkes bu karara uymak zorunda kalacak.