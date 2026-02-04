onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Kentlerdeki Ekmek ve Simit Zammına Artık Ticaret Bakanlığı İzin Verecek

Kentlerdeki Ekmek ve Simit Zammına Artık Ticaret Bakanlığı İzin Verecek

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
04.02.2026 - 14:12

Ekmek ve simit için fiyatlar daha önce esnaf odaları tarafından belirleniyordu. Bu sebeple birçok kentte ekmek ve simit fiyatları farklılık gösteriyordu. Ticaret Bakanlığı, yeni düzenleme ile esnaf odalarının tek başına zam yapmasının önüne geçti. Artık kentlerdeki ekmek ve simit fiyatlarındaki zam için Ticaret Bakanlığı’nın onayı gerekecek.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bugün yayımlanan Resmî Gazete’de, tacir ve sanayiciler tarafından mal ve hizmetlerin azami fiyat tarifelerinin düzenlenmesi hakkındaki yönetmelikte değişikliğe gidildi.

Bugün yayımlanan Resmî Gazete’de, tacir ve sanayiciler tarafından mal ve hizmetlerin azami fiyat tarifelerinin düzenlenmesi hakkındaki yönetmelikte değişikliğe gidildi.

Yeni düzenleme ile simit ve ekmek fiyatlarında zam yapılırken Ticaret Bakanlığı son kararı verecek.

Resmi Gazete’de simit ve ekmek zammı ile ilgili şu ifadelere yer verildi:

Ekmek ve Simit ile ilgili tarifenin belirlenmesi aşamasında, yönetim kurulu tarafından maliyet unsurları ve gerekçeleriyle birlikte hazırlanan tarife talebi hakkında Bakanlığın görüşü alınır. Bakanlığın görüşünün olumlu olması durumunda tarife, ilk toplantıda meclisin onayına sunulur; olumsuz olması durumunda ise tarife talebi uzlaşma komisyonuna gönderilir.”

Yönetmelikle birlikte odaların fiyat tarifesi vermekten kaçınması veya “fiyatları serbest bıraktık” diyerek fırıncıları denetimsiz bırakması kesin olarak yasaklandı. Belirlenen tarifelerdeki fiyatlar “tavan fiyat” olacak ve hiçbir işletme bu fiyatın üzerinde satış yapamayacak.

Eğer Uzlaşma Komisyonu bir zam talebini reddederse ve oda bu karara katılmazsa, konu mahkemeye taşınacak. Ticari davalara bakan mahkemenin vereceği son karar kesin olacak ve herkes bu karara uymak zorunda kalacak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın