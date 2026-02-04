Kentlerdeki Ekmek ve Simit Zammına Artık Ticaret Bakanlığı İzin Verecek
Ekmek ve simit için fiyatlar daha önce esnaf odaları tarafından belirleniyordu. Bu sebeple birçok kentte ekmek ve simit fiyatları farklılık gösteriyordu. Ticaret Bakanlığı, yeni düzenleme ile esnaf odalarının tek başına zam yapmasının önüne geçti. Artık kentlerdeki ekmek ve simit fiyatlarındaki zam için Ticaret Bakanlığı’nın onayı gerekecek.
Bugün yayımlanan Resmî Gazete’de, tacir ve sanayiciler tarafından mal ve hizmetlerin azami fiyat tarifelerinin düzenlenmesi hakkındaki yönetmelikte değişikliğe gidildi.
