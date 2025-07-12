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Kendinde Neyi Değiştirmelisin?

Kendinde Neyi Değiştirmelisin?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
12.07.2025 - 12:01

Hayatta herkes zaman zaman “Acaba kendimde neyi geliştirsem?” diye düşünür. Çünkü kimse mükemmel değil ama gelişmeye açık olmak, içsel bir gücün göstergesidir. Peki senin üzerinde çalışman gereken tarafın ne olabilir? Karakterinde, tavırlarında ya da düşüncelerinde küçük bir dokunuşla çok daha iyi bir versiyonuna dönüşebilirsin.

Hadi teste!

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını seçer misin?

3. Birisi seni eleştirdiğinde nasıl tepki verirsin?

4. En yakın arkadaşın sana hangi konuda sitem eder?

5. “Keşke şöyle olmasaydım” dediğin bir huyun var mı?

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6. Karar alırken nasıl birisin?

7. Kendini en çok nasıl tanımlarsın?

8. Bir ilişkinin bitiş sebebi genellikle ne olur?

9. Plansız bir program çıktığında ne yaparsın?

10. İnsanlara ne kadar güvenirsin?

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Sen fazla tepkilerini değiştirmelisin!

Bir yıldız gibi parlamak, her zaman iyi bir şey olmayabilir, özellikle de bu parlama anlık öfke patlamaları şeklinde oluyorsa. Bazen, hızlı ve fevri tepkilerin, hak ettiğin değeri gölgeleyebiliyor ve seni haksız bir konuma düşürebiliyor. Ancak, bu zorlu dış kabuğunun altında, inanılmaz bir yumuşaklık ve dürüstlük yatıyor. Bu değerli özelliklerin, bazen ani öfke patlamalarınla gölgeleniyor. Ancak, endişelenme! Bu durumu düzeltmek için gereken şey, biraz daha nefes almayı, sakin kalmayı ve duygularını zamana yaymayı öğrenmek olabilir. Yani, biraz daha sabırlı olmayı ve hislerini kontrol etmeyi öğrenmelisin. Bunu başardığında, içindeki huzurun ve sakinliğin dışına yansıyacağına eminim. Bu, sadece senin değil, çevrendeki insanların da hayatını olumlu yönde etkileyecek. Sonuçta, hayat bir maraton ve her şeyi hemen hemen yapmak zorunda değilsin. Kendine biraz zaman tanı, nefes al, sakinleş ve duygularını kontrol et. Bu, sadece senin hayatını değil, etrafındaki insanların hayatını da olumlu yönde etkileyecek. İçindeki o muhteşem yumuşaklık ve dürüstlük, ancak bu şekilde tam anlamıyla ortaya çıkacak. Ve buna değer olduğunu unutma!

Sen içine atma huyunu değiştirmelisin!

Bir sır gibi sakladığın tüm düşüncelerin, içinde bir fırtına koparırken, sen hala her şeyi kendi başına çözmeye çalışıyorsun. Ancak bu, zamanla seni yoruyor, tüketiyor. Belki de farkında değilsin ama içinden geçenleri paylaşmak, seni zayıf ya da savunmasız yapmaz. Aksine, bu senin güçlü olduğunu gösterir. Kendi duygularını ifade etmekten, hislerini açığa vurmaktan korkma. Çünkü çevrende, seninle empati kurabilecek, seni anlamaya çalışacak ve en önemlisi seni dinlemeye hazır birçok insan var. Biraz olsun içini açtığında, sevginin ve desteğin ne kadar kolay bir şekilde sana geldiğini göreceksin. Bu duyguların sıcaklığını hissetmek, seni daha da güçlendirecek. İletişim kurmak, duygularını paylaşmak, aslında senin en büyük silahın olabilir. Kendini ifade etmekten çekinme, çünkü senin sesin, senin hikayen, senin duyguların önemli. Kendini dinlemeye hazır olanlara bir şans ver ve içindeki fırtınayı dindir. Kendine ve çevrene biraz daha açıl, çünkü sen bunu hak ediyorsun.

Seni fazla detaycılığını değiştirmelisin!

Hayatın karmaşık labirentinde ilerlerken, bazen o kadar derin analizlere dalıyorsun ki, konuların içinden çıkamıyor, duygusal bağlantılarını koparabiliyorsun. Bu durum, seni adeta bir bilmece çözerken kaybolmuş bir bulmaca ustası gibi hissettiriyor. Ancak, belki de bu labirentten çıkmanın yolu, mükemmeliyetçiliği bir kenara bırakıp, 'yeterince iyi' olanla yetinmeyi denemekten geçiyor.nHayat, kontrol edilemez bir hız treni gibidir ve her virajında sürprizlerle doludur. Her şeyin planladığın gibi gitmesini beklemek, bu hız trenindeki yolculuğunu keyifli bir maceradan ziyade, stresli bir deneyime dönüştürebilir. Belki de en iyisi, bazen sadece gözlerini kapatıp, kendini hayatın akışına bırakmaktır. Unutma, hayat bir film seti değil ve sen de her zaman mükemmel bir performans sergilemek zorunda olan bir aktör değilsin. Bazen, sahnede olmaktan ziyade, perde arkasında olup, hayatın senaryosunun kendiliğinden yazılmasını izlemek, çok daha keyifli ve huzur verici olabilir.

Sen alınganlığını değiştirmelisin!

Kalbinin hassasiyeti, seni diğerlerinden farklı kılan en özel yanın. Ancak bu hassasiyetin bazen seni biraz fazla alıngan yapabildiğini unutma. İnsanların söyledikleri her şeyi kişisel birer saldırı olarak algılaman, seni gereksiz yere yıpratabilir. Unutma ki, seni kırmak isteyen insanlar aslında hayatında çok az. Sözlerin ardındaki niyeti doğru bir şekilde yorumlayabilme yeteneğin, seni hem daha huzurlu bir yaşama götürecek hem de ilişkilerini daha sağlam bir zemine oturtacak. Bu yüzden, kalbini korumak için kendini kabuklara sarmak yerine, sözlerin ve eylemlerin ardındaki gerçek niyetleri anlamaya çalış. Elbette, kalbini korumak önemli. Ama unutma ki, kabuğunun içine sığınmak da seni hayatın güzelliklerinden mahrum bırakabilir. Bu yüzden, kabuğundan çık, dünyayı ve insanları olduğu gibi kabul et. Kendini ve kalbini korurken, aynı zamanda hayatı ve insanları da anlamaya çalış. Bu, seni daha güçlü ve daha mutlu bir birey yapacak.

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İnci Döşer
İnci Döşer
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