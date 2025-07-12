Kendinde Neyi Değiştirmelisin?

Bir sır gibi sakladığın tüm düşüncelerin, içinde bir fırtına koparırken, sen hala her şeyi kendi başına çözmeye çalışıyorsun. Ancak bu, zamanla seni yoruyor, tüketiyor. Belki de farkında değilsin ama içinden geçenleri paylaşmak, seni zayıf ya da savunmasız yapmaz. Aksine, bu senin güçlü olduğunu gösterir. Kendi duygularını ifade etmekten, hislerini açığa vurmaktan korkma. Çünkü çevrende, seninle empati kurabilecek, seni anlamaya çalışacak ve en önemlisi seni dinlemeye hazır birçok insan var. Biraz olsun içini açtığında, sevginin ve desteğin ne kadar kolay bir şekilde sana geldiğini göreceksin. Bu duyguların sıcaklığını hissetmek, seni daha da güçlendirecek. İletişim kurmak, duygularını paylaşmak, aslında senin en büyük silahın olabilir. Kendini ifade etmekten çekinme, çünkü senin sesin, senin hikayen, senin duyguların önemli. Kendini dinlemeye hazır olanlara bir şans ver ve içindeki fırtınayı dindir. Kendine ve çevrene biraz daha açıl, çünkü sen bunu hak ediyorsun.