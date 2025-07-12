Kendinde Neyi Değiştirmelisin?
Hayatta herkes zaman zaman “Acaba kendimde neyi geliştirsem?” diye düşünür. Çünkü kimse mükemmel değil ama gelişmeye açık olmak, içsel bir gücün göstergesidir. Peki senin üzerinde çalışman gereken tarafın ne olabilir? Karakterinde, tavırlarında ya da düşüncelerinde küçük bir dokunuşla çok daha iyi bir versiyonuna dönüşebilirsin.
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Birisi seni eleştirdiğinde nasıl tepki verirsin?
4. En yakın arkadaşın sana hangi konuda sitem eder?
5. “Keşke şöyle olmasaydım” dediğin bir huyun var mı?
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6. Karar alırken nasıl birisin?
7. Kendini en çok nasıl tanımlarsın?
8. Bir ilişkinin bitiş sebebi genellikle ne olur?
9. Plansız bir program çıktığında ne yaparsın?
10. İnsanlara ne kadar güvenirsin?
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Sen fazla tepkilerini değiştirmelisin!
Sen içine atma huyunu değiştirmelisin!
Seni fazla detaycılığını değiştirmelisin!
Sen alınganlığını değiştirmelisin!
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