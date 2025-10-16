onedio
article/comments
article/share
Haberler
Sağlık
Cinsel Sağlık ve Yaşam
Kendimizden Bir Parça Bulduğumuz Efsanevi Dizi Çiftleri

etiket Kendimizden Bir Parça Bulduğumuz Efsanevi Dizi Çiftleri

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
16.10.2025 - 23:50

Bazı çiftler var ki yıllar geçse bile unutamıyoruz. Kendimizden, ilişkimizden, hayal kırıklıklarımızdan parçalar buluyoruz. İşte tam olarak yıllar geçse de o efsaneliğini kaybetmeyen çiftleri sıraladık. 

Hazırsan hadi başlıyoruz, bakalım senin çiftin hangisi!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Ross & Rachel – Friends

1. Ross & Rachel – Friends

“On a break!” tartışması hala konuşuluyor ama Ross ve Rachel’ın aşkı TV tarihine damga vurdu. Onların inişli çıkışlı ilişkisi, gerçek hayattaki aşkların ne kadar karmaşık olabileceğini gösteriyor. Birbirlerinden vazgeçememeleri seyirciye umut verdi, kabul edelim...

2. Monica & Chandler – Friends

2. Monica & Chandler – Friends

Başlangıçta kimse onları çift olarak düşünmüyordu ama en sağlam ilişkiyi onlar kurdu. Arkadaşlıktan doğan aşkın ne kadar değerli olduğunu gösterdiler. Birbirlerine duydukları güven ve bağlılık çok gerçek hissettirdi. Onlar en iyi arkadaşın da hayatının aşkı olabileceğini bize öğretti resmen!

3. Meredith & Derek – Grey’s Anatomy

3. Meredith & Derek – Grey’s Anatomy

“Pick me. Choose me. Love me.” repliğini unutabilen var mı? Meredith ve Derek’in aşkı hem tutkulu hem de kalp kırıcıydı. Onların ilişkisi, hastane koridorlarında geçen bir masal gibiydi. Ne yazık ki trajik sonları herkesin kalbinde derin bir iz bıraktı.

4. Serena & Dan – Gossip Girl

4. Serena & Dan – Gossip Girl

İlk bölümden finaline kadar “olurlar mı olmazlar mı?” sorusunu sorup durduk... Farklı dünyalardan gelmelerine rağmen birbirlerini sevmeleri umut vericiydi. Onlar romantik ama sorunlu aşkın simgesiydi. Sonunda evlenmeleri hepimizi rahat ettirdi!

5. Jim & Pam – The Office

5. Jim & Pam – The Office

Ofis aşklarının en tatlısı diyebilir miyiz? Jim’in sabrı, Pam’in kararsızlığı ve sonunda kavuşmaları milyonların içini ısıttı. Onların bakışmaları bile yeterince romantikti. Gerçek aşk basit şeylerde saklıdır dedirten bir çift resmen!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Chuck & Blair – Gossip Girl

6. Chuck & Blair – Gossip Girl

New York’un ihtişamlı ve karanlık yüzünde doğan bu ilişki, hem zehirli hem de vazgeçilmezdi. Onların oyunlarla dolu aşkı izleyiciyi sürekli ekran başında tuttu. Birbirlerinden kopamayan halleri çok ikonikti. Finalde kavuşmaları hepimizin içini rahatlattı!

7. Carrie & Big – Sex and the City

7. Carrie & Big – Sex and the City

Tutkulu, kaotik ve inişli çıkışlı bir aşk… Carrie ve Big ilişkisi, “büyük aşk kolay değildir” mesajını hepimize verdi cidden. Zaman zaman herkes Carrie’ye kızdı ama Big’e olan sevgisini hep anladı. Onların hikayesi bambaşkaydı!

8. Marshall & Lily – How I Met Your Mother

8. Marshall & Lily – How I Met Your Mother

Sitcom tarihinin en sağlam çiftlerinden biri. Onların ilişkisi güven, samimiyet ve bol kahkaha üzerine kuruldu. Zorluklar yaşasalar da birbirlerinden asla vazgeçmediler. 'Gerçek aşk günlük hayatta saklıdır'ın kanıtı oldular!

9. Ted & Robin – How I Met Your Mother

9. Ted & Robin – How I Met Your Mother

Birçok izleyici onların aşkını tartışmalı bulsa da etkileyiciliği yadsınamaz kabul edelim. Ted’in yıllar süren sevgisi, Robin’in özgürlüğüne düşkünlüğüyle çatıştı. Bu dinamik onları unutulmaz kıldı. Finalde yeniden kavuşmaları, dizi tarihine damga vuran olaylardan biriydi!

10. Damon & Elena – The Vampire Diaries

10. Damon & Elena – The Vampire Diaries

Tutkunun, tehlikenin ve ölümsüzlüğün birleştiği bir aşk. Damon’un karanlık ama çekici hali, Elena’nın kalbini kazandı. Onların ilişkisi seyircinin kalbinde hep fırtına kopardı. Hiç unutamadık bu ikiliyi!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Begüm
Begüm
Onedio Üyesi
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın