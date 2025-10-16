Kendimizden Bir Parça Bulduğumuz Efsanevi Dizi Çiftleri
Bazı çiftler var ki yıllar geçse bile unutamıyoruz. Kendimizden, ilişkimizden, hayal kırıklıklarımızdan parçalar buluyoruz. İşte tam olarak yıllar geçse de o efsaneliğini kaybetmeyen çiftleri sıraladık.
Hazırsan hadi başlıyoruz, bakalım senin çiftin hangisi!
1. Ross & Rachel – Friends
2. Monica & Chandler – Friends
3. Meredith & Derek – Grey’s Anatomy
4. Serena & Dan – Gossip Girl
5. Jim & Pam – The Office
6. Chuck & Blair – Gossip Girl
7. Carrie & Big – Sex and the City
8. Marshall & Lily – How I Met Your Mother
9. Ted & Robin – How I Met Your Mother
10. Damon & Elena – The Vampire Diaries
