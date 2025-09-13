Kendi Kendine Sarılmak İstediğinde Hangi Şarkıyı Dinlemelisin?
Bazen kimseye anlatamadığın, sadece kendine sarılmak istediğin anlar olur... O şarkı, kelimelere gerek kalmadan “Anlıyorum” der, seni olduğun gibi sarar. Bu test tam olarak o sesi bulmak için: Sessiz bir gecede, kalbinin en kuytusuna dokunacak parçayı birlikte keşfedeceğiz.
Hazırsan başlayalım👇
1. Moralin bozuk olduğunda ne yapıyorsun?
2. Peki, bu aralar keyfin nasıl?
3. Mutlu olmak için neye ihtiyacın var?
4. Bugün mutlu ve güzel bir gün müydü?
5. Söyle bakalım, ne kadar sıklıkla hayal kuruyorsun?
6. Başka insanların ne düşündüğü ne kadar umurunda?
7. Bu manzaralardan hangisiyle güne başlamak isterdin?
8. Son olarak, bu görsellerden birini seç!
Billie Eilish - WILDFLOWER
Coldplay - Yellow
Sertab Erener- Kendime Yeni Bir Ben Lazım
