Kendi Kendine Sarılmak İstediğinde Hangi Şarkıyı Dinlemelisin?

Kendi Kendine Sarılmak İstediğinde Hangi Şarkıyı Dinlemelisin?

miray soysal - Onedio Üyesi
13.09.2025 - 20:02

Bazen kimseye anlatamadığın, sadece kendine sarılmak istediğin anlar olur... O şarkı, kelimelere gerek kalmadan “Anlıyorum” der, seni olduğun gibi sarar. Bu test tam olarak o sesi bulmak için: Sessiz bir gecede, kalbinin en kuytusuna dokunacak parçayı birlikte keşfedeceğiz. 

Hazırsan başlayalım👇

1. Moralin bozuk olduğunda ne yapıyorsun?

2. Peki, bu aralar keyfin nasıl?

3. Mutlu olmak için neye ihtiyacın var?

4. Bugün mutlu ve güzel bir gün müydü?

5. Söyle bakalım, ne kadar sıklıkla hayal kuruyorsun?

6. Başka insanların ne düşündüğü ne kadar umurunda?

7. Bu manzaralardan hangisiyle güne başlamak isterdin?

8. Son olarak, bu görsellerden birini seç!

Billie Eilish - WILDFLOWER

Coldplay - Yellow

Sertab Erener- Kendime Yeni Bir Ben Lazım

