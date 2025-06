Kendi Ay Falına Göre Ne Zaman Aşık Olacaksın?

Gözünün önündeki fırsatı göremiyor olmazsın... Kafanı kaldır ve etrafına bir bak. O kişi, seni görmek için bekliyor. Her yönüyle sana uyuyor, her özelliğiyle seninle örtüşüyor. Peki, neden bunca zamandır onun farkına varmadın? Senin de farkına varman için tek bir şey gerekiyor: Bir adım, bir cesaret. Hayal et… O kişiyle yan yana olduğunuzda, ikinizin birbirine ne kadar da yakıştığını göreceksin. O kadar uyumlu, o kadar doğal bir çift oluyorsunuz ki, ikinizin olduğu bir manzara düşünmek bile harika. İşte o kişiye bir şans verdiğinde, inan çok kısa bir süre içinde, sırılsıklam aşık olacaksın. Hani bazen, çok aşık olmuş çiftleri gördüğünde 'Nasıl bu kadar aşık olabilirler?' diye merak ediyorsun ya… İşte sen de o duyguyu, o aşkla dolup taşan hali yaşayacaksın. Ve inan, bunun bin katını hissedeceksin. Her anı, her dokunuşu, her bakışı bir ömre bedel olacak.