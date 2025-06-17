onedio
article/comments
article/share
Haberler
Sağlık
Cinsel Sağlık ve Yaşam
Kendi Ay Falına Göre Ne Zaman Aşık Olacaksın?

etiket Kendi Ay Falına Göre Ne Zaman Aşık Olacaksın?

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
17.06.2025 - 23:04

Kendi ay falına göre, kalbinin hangi dönemde çılgınca aşık olacağını öğrenmeye ne dersin? Bu test, yıldızların ve ayın seni yönlendireceği romantik bir yolculuğa çıkmanı sağlayacak. Hazır mısın? O zaman, falını öğrenip aşka ne zaman hazır olduğunu keşfet!👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Cinsiyetini öğrenerek başlayalım!

2. Bir ay fotoğrafı seçerek başlayalım!

3. Şimdi de bir yıldız fotoğrafı seç!

4. Doğduğun yılın son rakamını seçer misin?

5. Doğduğun ayı da seçer misin?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Doğum saatini de öğrenelim.

7. Uğurlu rakamını seçer misin?

8. Son olarak, en yakın arkadaşının doğduğu günü öğrenelim!

İş tamamen sende bitiyor!

Aşık olmayı gerçekten istiyor musun? Önce bunu sormalısın kendine çünkü aşk tamamen kalbinin hazır oluşuyla ilgili. Evrene, aşka hazır olduğuna dair bir mesaj göndermelisin. İçindeki tüm korkuları, güvensizlikleri ve belirsizlikleri bırakıp, aşkın sana geleceğini bilerek, kalbini tüm güzelliklere açman gerek. O zaman çok kısa bir süre içinde, sırılsıklam aşık olmanın ne demek olduğunu keşfedeceksin. Unutma, aşk seni bekliyor ama önce sen kendine güvenmelisin. Doğru kişi geldiğinde ona gereken şansı verme cesaretini bulduğunda gerçek aşk seninle olacak.

Hiç beklemediğin anda olacak kuzum!

Gözünün önündeki fırsatı göremiyor olmazsın... Kafanı kaldır ve etrafına bir bak. O kişi, seni görmek için bekliyor. Her yönüyle sana uyuyor, her özelliğiyle seninle örtüşüyor. Peki, neden bunca zamandır onun farkına varmadın? Senin de farkına varman için tek bir şey gerekiyor: Bir adım, bir cesaret. Hayal et… O kişiyle yan yana olduğunuzda, ikinizin birbirine ne kadar da yakıştığını göreceksin. O kadar uyumlu, o kadar doğal bir çift oluyorsunuz ki, ikinizin olduğu bir manzara düşünmek bile harika. İşte o kişiye bir şans verdiğinde, inan çok kısa bir süre içinde, sırılsıklam aşık olacaksın. Hani bazen, çok aşık olmuş çiftleri gördüğünde 'Nasıl bu kadar aşık olabilirler?' diye merak ediyorsun ya… İşte sen de o duyguyu, o aşkla dolup taşan hali yaşayacaksın. Ve inan, bunun bin katını hissedeceksin. Her anı, her dokunuşu, her bakışı bir ömre bedel olacak.

En az 1 yılı var!

Söz konusu gönül işleri olduğunda, temkinli davranmayı tercih ediyorsun. Her adımı dikkatle atıyorsun; kalbini kolayca kimseye teslim etmiyorsun. Senin için güven ve derinlik, her şeyden önce geliyor. Belki de bu yüzden, aşk hep uzakta gibi görünüyor. Aşk kapını bir yıl sonra çalacak, belki daha sonra. Çünkü doğru kişi, zamanını bekliyor. Evet, belki şu an aşkı hissedemiyorsun, ama senin aşkın, zamana ihtiyaç duyuyor. Korkma. O kişi, beklediğin kadar özel, beklediğin kadar doğru olacak. Ve seni bulduğunda, her şeyin ne kadar değerli olduğunu, ne kadar doğru bir şekilde yaşandığını hissedeceksin.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
miray soysal
miray soysal
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın