Kavga Sonrası Kürtaj İddiası Olay Olmuştu: "Fırat Tanış Öpüşme Sahneleri Yüzünden İklim Tamkan'a Para Vermiş"
Kavga Sonrası Kürtaj İddiası Olay Olmuştu: "Fırat Tanış Öpüşme Sahneleri Yüzünden İklim Tamkan'a Para Vermiş"
Adım Farah dizisiyle ekranlara gelen Fırat Tanış son günlerde kariyeriyle değil özel hayatıyla gündemimize oturdu. Eski sevgilisi İklim Tamkan'dan epey olay yaratacak iddialar gelmişti. Söylemezsem Olmaz canlı yayınında ortaya atılan yeni iddialar sizi çok şaşırtacak. Çünkü 'kıskanç' olduğu söylenen ünlü piyanistin, öpüşme sahnesi çeken Fırat Tanış'tan para aldığı iddiası gündem oldu.
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Geniş Aile, Aziz gibi yapımlarla büyük ilgi gören Fırat Tanış son olarak rol aldığı Adım Farah ve Kulüp dizileriyle epey ses getirdi.
Ancak ünlü oyuncu şu aralar tiyatro oyuncuları, internet ve televizyon dizilerinden ziyade özel hayatı daha doğrusu aşk hayatıyla dikkatleri üzerine çekiyor.
2014 yılında Kübra Tanış ile nikah masasına oturan Fırat Tanış'ın kameralardan uzak yaşadığı aile hayatı parmakla gösteriliyordu.
Evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaştığı söylenen çift 8 yıllık evliliklerini İstanbul Aile Mahkemesi’nde görülen 5 dakikalık bir davayla sonlandırmıştı.
Boşanmanın üzerinden çok da vakit geçmemişti ki, Tanış İstanbul sokaklarında gizemli bir hanımefendiyle görüntülendi.
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Gizemli sarışın kim olduğu da kısa bir zaman sonra ortaya çıkmış ve bu kişinin piyanist İklim Tamkan olduğunu öğrenmiştik.
Tamkan, geçtiğimiz günlerde eski sevgilisi hakkında epey korkunç iddialarıyla gündemimizi çalkalamıştı. Ayrılmalarına rağmen kendisini takip eden Fırat Tanış'a uzaklaştırma kararı aldırdığını açıklamıştı.
Beraber oldukları dönemde psikolojik şiddete uğradığını dile getiren Tamkan'ın o dönem bebek beklediği iddia edilmişti. Gördüğü bu şiddet yüzünden bebeğini aldırdığı ve ilişkiyi bitiren taraf olduğu da öne sürülmüştü.
Tamkan'ın bu açıklaması sonrası birçok farklı iddia da peşinden geldi. Söylemezsem Olmaz'ın canlı yayında tam da bu iddialara parmak basıldı.
Söylemezsem Olmaz'ın İstihbarat Şefi Uğur Kotan konuyla ilgili Fırat Tanış'ın yakın çevresiyle konuştuğunu dile getirerek "İklim Tamkan'ın çok kıskanç bir kadın olduğu, bundan dolayı aralarının zaman zaman bozulduğu ve şiddetli kavgalar ettiği bahsediliyor" dedi.
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"Adım Farah dizisinde Fırat Tanış'ın öpüşme sahneleri oluyormuş. Fırat Bey hatta bundan dolayı yapımcıya, senariste şikayette buluyormuş 'kaç yaşında adamım, beni öpüştürmeyin, sorun yaşıyorum' diye."
"Öyle bir iddia ki geldi ki" diyerek hepimizin merakını arşa çıkaran Kotan şunu söyledi: "Senaristler öpüşme sahnesi yazmaya devam edince Fırat Bey ceza olarak o haftaki kaşesini İklim Hanım'a veriyormuş" dedi.
Programın sunucuları aynı anda bu iddiaya tepki göstererek "Bu nasıl bir şey?", "İnşallah bu doğru değildir" ve "Rezalet bir şey" diyerek şoke oldular.
Hande Sarıoğlu, "İklim Hanım bu kaşeyi alınca tamam mı oluyor yani?" diyince Kotan da "Susmuyor, yine problem var. İstemiyor. Bunu bir yola getirme çabası olarak düşünüyor" dedi.
Fırat Tanış'ın Adam Farah dizisinin final yemeğinde arkadaşlarına ortada çocuk yokken çocuk sahibi olmak istediğinden bahseden Kotan, "Orada yemekte olan birinin bana aktardığı bir söylem, Fırat Bey bebek istiyor. Daha sonra İklim Hanım hamile kalıyor."
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"Çocuk bir-bir buçuk aylıkken aralarında şiddetli bir kavga. Bunun sonunda İklim Hanım çocuğu aldırıyor ve film burada kopuyor."
Cihangir piyasasında konuşulanları aktaran Uğur Kotan "İklim Tamkan'a uygulanan fiziki bir şiddet olmadığını" ancak bu bilginin de Tanış'a yakın isimlerden geldiğinin altını çizdi.
Videonun tamamını izlemek isterseniz de böyle bırakalım...
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