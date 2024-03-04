Kavga Sonrası Kürtaj İddiası Olay Olmuştu: "Fırat Tanış Öpüşme Sahneleri Yüzünden İklim Tamkan'a Para Vermiş"

'Yaşadığım bu tecrübe benim için 'yanlış bir seçimdi' deyip geçemeyeceğim kadar yıpratıcı ve ürkütücü, sürreal bir hikayeye dönüşmüştür.' diyen Tamkan 'Maruz kaldığım şiddet sarmalı bana, aileme ve yakın çevreme şu ana dek hiç karşılaşmadığımız, tanık olmadığımız tarifi ve tahmini mümkün olmayan hisler yaşatmış ve bizde derin yaralar açmıştır' ifadelerini kullanmıştı.