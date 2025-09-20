Karaoke Gecesini Kurtaracak Hem Absürt Hem de Eğlenceli Şarkılar

Karaoke gecelerinin ruhu aslında şarkıyı mükemmel söylemekten ziyade en eğlenceli şekilde rezil olabilmek. Arkadaş grubunun önünde ses telleriniz kopacak gibi bağırmak, yanlış notalara kaymak ve mikrofonu bırakmamak... İşte tam bu anlar için seçilmiş şarkılar var. Kimisi absürt sözleriyle, kimisi sahneye katacağı kahkahalarla karaoke ruhunu zirveye çıkarıyor. Gelin, hem güldüren hem de bağıra bağıra söylenesi o şarkılara bakalım!