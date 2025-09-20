onedio
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Karaoke Gecesini Kurtaracak Hem Absürt Hem de Eğlenceli Şarkılar

etiket Karaoke Gecesini Kurtaracak Hem Absürt Hem de Eğlenceli Şarkılar

Liz Lemon
Liz Lemon - Onedio Üyesi
20.09.2025 - 20:03

Karaoke gecelerinin ruhu aslında şarkıyı mükemmel söylemekten ziyade en eğlenceli şekilde rezil olabilmek. Arkadaş grubunun önünde ses telleriniz kopacak gibi bağırmak, yanlış notalara kaymak ve mikrofonu bırakmamak... İşte tam bu anlar için seçilmiş şarkılar var. Kimisi absürt sözleriyle, kimisi sahneye katacağı kahkahalarla karaoke ruhunu zirveye çıkarıyor. Gelin, hem güldüren hem de bağıra bağıra söylenesi o şarkılara bakalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Aqua - Barbie Girl

2. Las Ketchup - The Ketchup Song (Aserejé)

3. PSY - Gangnam Style

4. Spice Girls - Wannabe

5. Baha Men - Who Let the Dogs Out

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Right Said Fred - I’m Too Sexy

7. Ylvis - The Fox (What Does the Fox Say?)

8. Lou Bega - Mambo No. 5

9. MC Hammer - U Can’t Touch This

10. Olivia Newton - John - Physical

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

11. LMFAO - Sexy and I Know It

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Liz Lemon
Liz Lemon
Onedio Üyesi
Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın