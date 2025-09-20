Karaoke Gecesini Kurtaracak Hem Absürt Hem de Eğlenceli Şarkılar
Karaoke gecelerinin ruhu aslında şarkıyı mükemmel söylemekten ziyade en eğlenceli şekilde rezil olabilmek. Arkadaş grubunun önünde ses telleriniz kopacak gibi bağırmak, yanlış notalara kaymak ve mikrofonu bırakmamak... İşte tam bu anlar için seçilmiş şarkılar var. Kimisi absürt sözleriyle, kimisi sahneye katacağı kahkahalarla karaoke ruhunu zirveye çıkarıyor. Gelin, hem güldüren hem de bağıra bağıra söylenesi o şarkılara bakalım!
1. Aqua - Barbie Girl
2. Las Ketchup - The Ketchup Song (Aserejé)
3. PSY - Gangnam Style
4. Spice Girls - Wannabe
5. Baha Men - Who Let the Dogs Out
6. Right Said Fred - I’m Too Sexy
7. Ylvis - The Fox (What Does the Fox Say?)
8. Lou Bega - Mambo No. 5
9. MC Hammer - U Can’t Touch This
10. Olivia Newton - John - Physical
11. LMFAO - Sexy and I Know It
Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
