Karanlık Tarafını Saklayabiliyor musun?
Hepimizin içinde gizli bir karanlık taraf vardır. Peki, sen kendi gölgelerini ne kadar iyi saklayabiliyorsun? Gerçek duygularını, düşüncelerini ve sırlarını ne kadar derinlerde tutuyorsun? Bu testle, karanlık yönlerini ne kadar ustaca gizleyebildiğini keşfetmeye hazır ol!
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1. Hatalarını ve kusurlarını başkalarından gizlemek için çaba harcar mısın?
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2. Zor durumlarda gerçek düşüncelerini saklayarak dışarıya sakin görünür müsün?
3. Kendi karanlık yönlerin hakkında konuşmaktan kaçınır mısın?
4. Başkalarının seni olumsuz şekilde yargılamasını engellemek için gerçek duygularını gizler misin?
5. İçinde yaşadığın öfke veya kızgınlığı kimseye belli etmeden kontrol altına alabilir misin?
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6. Geçmişte yaşadığın kötü deneyimleri çevrendekilerden sakladığın oldu mu?
7. İnsanlara karşı gerçek düşüncelerini gizleyerek sosyal ortamda uyum sağlamaya çalışır mısın?
8. Kendi sınırlarını veya zayıf yanlarını başkalarına göstermemek için bilinçli olarak kendini frenler misin?
9. İçinde karanlık veya olumsuz hissettiğinde bunu dışarı yansıtmayıp içsel olarak tutabilir misin?
Sen karanlık tarafını gizleyebilen birisin!
Sen karanlık tarafını gizleyemiyorsun!
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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