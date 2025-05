Karanlık Tarafını Saklayabiliyor musun?

Bir gizemli kutu gibisin, içindeki fırtınaları dış dünyadan ustalıkla saklayabilen. Karanlık yönlerin var elbette, ama onları öyle bir gizliyorsun ki, etrafındakiler seni ne kadar tanıdıklarını düşünürken aslında buzdağının sadece görünen kısmını görebiliyorlar. Gülüşlerin, belki de içinde sakladığın öfkenin bir yansımasıdır. Sessizliğin, belki de içinde bastırdığın çığlıkların bir sonucudur. Ama sen, bu karmaşık duygularını öyle bir ustalıkla yönetiyorsun ki, dışarıdan bakıldığında her şey sanki mükemmelmiş gibi görünüyor. Belki de en büyük gücün burada yatıyor; kendini koruma biçiminde, başkalarına göstermek istemediğin yanlarını öyle bir perdeleyişin var ki, etrafındakiler senin aslında ne kadar karmaşık ve derin bir kişilik olduğunu anlamaktan uzak. Bu nedenle, senin hikayen bir dergi makalesi gibi, her satırında yeni bir detay, her paragrafında yeni bir sır barındırıyor. İnsanlar seni okumaya devam ediyor, ama asla tam anlamıyla çözemezler. Çünkü sen, kendi hikayenin en iyi yazarısın ve sadece sen, neyi, nasıl ve ne zaman paylaşacağına karar verirsin.