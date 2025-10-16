onedio
article/comments
article/share
Haberler
Sağlık
Cinsel Sağlık ve Yaşam
Karakterine Göre Flörtleştiğin Kişi Sana Ne Kadar Uygun?

etiket Karakterine Göre Flörtleştiğin Kişi Sana Ne Kadar Uygun?

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
16.10.2025 - 23:05

Flört heyecanı bazen gözleri öyle bir kör ediyor ki, karşımızdaki kişinin bize uygun olup olmadığını düşünmeyi unutabiliyoruz. Halbuki doğru bir ilişki için yalnızca çekim değil, karakter uyumu da şart! Peki senin flörtleştiğin kişi gerçekten sana göre mi, yoksa geçici biri mi? Cevabı bu testte birlikte bulalım! 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. İlk olarak cinsiyetini öğrenebilir miyiz?

2. Bir ilişkide senin için en önemli şey nedir?

3. Karşı tarafın hangi hareketi sana güven verir?

4. Peki, senin için 'toksik' sayılabilecek durum hangisi?

5. Flörtünle gün içinde sürekli konuşuyorsunuz. Birden geç cevap vermeye başlasa ne yaparsın?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. İlk buluşmada senin için olmazsa olmaz şey nedir?

7. Flörtünün sosyal medyadaki tavrı senin için ne kadar önemli?

8. Peki, yakın arkadaşlarına flörtünden bahsettin mi?

Flörtün tam sana göre!

Sen ilişkide güven, sadakat ve huzur arıyorsun. Eğer flörtleştiğin kişi sana karşı net, dürüst ve sabırlıysa gerçekten güzel bir ilişki ortaya çıkabilir. Sen kolay kolay herkese güvenmiyorsun ama güvenince de tamamen bağlanıyorsun. Bu yüzden senin yanında aynı ciddiyeti gösteren biri varsa, ikinizin de uzun vadede mutlu olma ihtimali yüksek! Senin karakterine uygun kişi zaten seni güvende hissettiren kişi olmalı. Yani aslında sen aradığını bulmuşsun!

Flörtün sana 'uygun' sayılır. 🙄

Sen eğlenceli, hareketli ve dinamik bir karaktersin. Flörtün, bu enerjine ayak uydurabilse de zaman zaman senin kadar yüksek olamayabiliyor. Uzun vadede bu seni sıkabilir. Kahkahanın, eğlencenin eksik olduğu bir ilişki pek sana göre değil. Yani flörtleştiğin kişi sana kısmen uygun; kısa vadede çok keyif alabilirsin ama uzun vadede seni eğlendirmeye devam etmezse sıkılırsın. Hemen kestirip atmak yerine şu an ilişkinizi biraz gözlemleyip enerjiniz uzun vadede yürür mü diye test edebilirsin.

Flörtün sana pek uygun değil!

Senin oldukça tutkulu ve derin bir karakterin var. Flörtün de aynı tempoda değilse, bu seni bir süre sonra yorabilir. Sen ilişkide sürekli yüksek enerji, heyecan ve tutkuyu görmek istiyorsun ama herkes bu temponu kaldıramaz. Eğer karşındaki kişi daha sakin biriyse, bu uyumsuzluk kısa sürede can sıkıcı hale gelebilir. Sana uygun kişi, senin yoğunluğunu anlayan ve aynı tutkuyu gösterebilen biri olmalı. Şu anki flörtün de maalesef sana pek ayak uydurabilen biri değil...

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
İrem Coşkun
İrem Coşkun
Onedio Üyesi
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın