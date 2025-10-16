Karakterine Göre Flörtleştiğin Kişi Sana Ne Kadar Uygun?

Senin oldukça tutkulu ve derin bir karakterin var. Flörtün de aynı tempoda değilse, bu seni bir süre sonra yorabilir. Sen ilişkide sürekli yüksek enerji, heyecan ve tutkuyu görmek istiyorsun ama herkes bu temponu kaldıramaz. Eğer karşındaki kişi daha sakin biriyse, bu uyumsuzluk kısa sürede can sıkıcı hale gelebilir. Sana uygun kişi, senin yoğunluğunu anlayan ve aynı tutkuyu gösterebilen biri olmalı. Şu anki flörtün de maalesef sana pek ayak uydurabilen biri değil...