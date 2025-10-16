Karakterine Göre Flörtleştiğin Kişi Sana Ne Kadar Uygun?
Flört heyecanı bazen gözleri öyle bir kör ediyor ki, karşımızdaki kişinin bize uygun olup olmadığını düşünmeyi unutabiliyoruz. Halbuki doğru bir ilişki için yalnızca çekim değil, karakter uyumu da şart! Peki senin flörtleştiğin kişi gerçekten sana göre mi, yoksa geçici biri mi? Cevabı bu testte birlikte bulalım! 👇
1. İlk olarak cinsiyetini öğrenebilir miyiz?
2. Bir ilişkide senin için en önemli şey nedir?
3. Karşı tarafın hangi hareketi sana güven verir?
4. Peki, senin için 'toksik' sayılabilecek durum hangisi?
5. Flörtünle gün içinde sürekli konuşuyorsunuz. Birden geç cevap vermeye başlasa ne yaparsın?
6. İlk buluşmada senin için olmazsa olmaz şey nedir?
7. Flörtünün sosyal medyadaki tavrı senin için ne kadar önemli?
8. Peki, yakın arkadaşlarına flörtünden bahsettin mi?
Flörtün tam sana göre!
Flörtün sana 'uygun' sayılır. 🙄
Flörtün sana pek uygun değil!
