Kairat Almaty - Real Madrid Maçı Ne Zaman? Kairat Almaty - Real Madrid Maçı Hangi Kanalda?

30.09.2025 - 19:49

UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı bu akşam devam ediyor. Milli futbolcumuz Arda Güler’in formasını giydiği Real Madrid, Kazakistan temsilcisi Kairat Almaty ile deplasmanda karşılaşacak. Ev sahibi ekip, ilk maçında Sporting Lizbon’a mağlup olmuştu. Real Madrid ise Marsilya’yı yenerek iyi bir başlangıç yaptı. Futbolseverler maçın tarihi, saati, yayın kanalı ve ilk 11’lerini merak ediyor. İşte Kairat - Real Madrid karşılaşmasına dair tüm ayrıntılar...

Kairat Almaty - Real Madrid Maçı Ne Zaman?

Şampiyonlar Ligi grup aşamasının ikinci haftasında oynanacak Kairat - Real Madrid karşılaşması 30 Eylül Salı günü oynanacak. 

Mücadele, Kazakistan’ın Almatı şehrindeki Almatı Merkez Stadyumu’nda gerçekleşecek.

Kairat Almaty - Real Madrid Maçı Saat Kaçta?

Futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşma Türkiye saati ile 19.45’te başlayacak.

Mücadelenin hakemliğini İtalyan Marco Guida üstlenecek. Yardımcılıklarını ise Giorgio Peretti ve Giuseppe Perrotti yapacak.

Kairat Almaty - Real Madrid Maçı Hangi Kanalda?

Dev mücadele Tabii Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. TRT’nin dijital platformu olan Tabii Spor üzerinden karşılaşma şifreli olarak izlenebilecek.

Arda Güler Oynayacak mı?

8 maçta 3 gol ve 3 asist üreten genç futbolcu, Kairat deplasmanında da ilk 11’de sahaya çıkıyor. 

Carlo Ancelotti’nin kadro tercihinde Arda’ya güvenmesi, karşılaşmaya ayrı bir heyecan katıyor.

Kairat Almaty - Real Madrid Maçı İlk 11’ler

  • Kairat Almaty: Kalmurza, Tapalov, Martynovich, Sorokin, Mata, Gromyko, Kassabulat, Arad, Mrynskiy, Satpayev, Jorginho

  • Real Madrid: Courtois, Asencio, Huijsen, Alaba, Fran García, Ceballos, Tchouaméni, Mastantuono, Arda Güler, Vinicius, Mbappé

