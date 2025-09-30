Kairat Almaty - Real Madrid Maçı Ne Zaman? Kairat Almaty - Real Madrid Maçı Hangi Kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı bu akşam devam ediyor. Milli futbolcumuz Arda Güler’in formasını giydiği Real Madrid, Kazakistan temsilcisi Kairat Almaty ile deplasmanda karşılaşacak. Ev sahibi ekip, ilk maçında Sporting Lizbon’a mağlup olmuştu. Real Madrid ise Marsilya’yı yenerek iyi bir başlangıç yaptı. Futbolseverler maçın tarihi, saati, yayın kanalı ve ilk 11’lerini merak ediyor. İşte Kairat - Real Madrid karşılaşmasına dair tüm ayrıntılar...