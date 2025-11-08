Kahveni Nasıl İçtiğine Göre Ruh Yaşını Tahmin Ediyoruz!

Kahve sadece bir içecek değil, kişiliğimizin bir yansıması! Kimimiz sabah gözünü açar açmaz sert bir espressoya sarılır, kimimizse günün keyfini bol sütlü, yumuşacık bir latteyle çıkarır. Her yudumda gizli bir ipucu var: Ruhunun yaşı! Sen kahveni nasıl içiyorsun? Tercihlerin, kahve keyfini nasıl yaşadığın, aslında içinde taşıdığın enerji ve ruh halin hakkında çok şey söylüyor.