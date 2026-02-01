Kahve Takıntısından Kıyafet Değiştirmemeye: Klasik Müziğin Dehalarının 10 Garip Alışkanlığı

Kanadalı dahi piyanist Gould, hasta olmaktan çok korkan biriydi. Ağustos sıcağında bile onu palto, atkı ve eldivenle görebilirdiniz. Konserlerde ise sadece babasının yaptığı altı kesilmiş ve gıcırdayan o eski sandalyeye otururdu. Sandalye o kadar alçaktı ki çalarken burnu neredeyse tuşlara değerdi.