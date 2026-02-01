Kahve Takıntısından Kıyafet Değiştirmemeye: Klasik Müziğin Dehalarının 10 Garip Alışkanlığı
Deha biraz da gariplikle mi gelir? Görünüşe bakılırsa evet. Klasik müzik tarihine damga vurmuş besteciler ve virtüözler yalnızca notalarıyla gündemde kalmamış. Günlük hayattaki alışkanlıklarıyla da epey konuşulmuş. Her ne kadar bize garip gelse de bu alışkanlıklar onlar için bir yaşam biçimi haline gelmiş. Onların geçmişte konuşulan alışkanlıklarını şimdi tekrar konuşmak istedik!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Kahve çekirdeği takıntısı olan bir isim: Ludwig van Beethoven
2. Sabah çalışır ama öğlen uyur: Lucas Debargue
3. Sadece beyaz gıdalar tüketen biri: Erik Satie
4. Yazın ortasında Glenn Gould'ın giydiği bu palto ve şapka da ne alaka?
5. Düşünmüyor, kafasını tutuyor: Pyotr Ilyich Tchaikovsky
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Sayılara olan takıntısı farklı bir boyuttaydı: Anton Bruckner
7. 13 sayısından her zaman kaçmaya çalıştı: Arnold Schoenberg
8. Karanlık korkusu değil, sevgisi resmen: Grigory Sokolov
9. Uykusuzluk bir dert değil, alışkanlıktı: Johann Sebastian Bach
10. Ona ilham en garip yerde geliyormuş: Wolfgang Amadeus Mozart
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın