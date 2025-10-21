Kahvaltıda Seçtiklerine Göre Senin Karakterinin En Güçlü Yanını Açığa Çıkarıyoruz!
Kahvaltı seçimlerin her şeyi anlatır... Bu yüzden bu testi çözerken içinden geldiği gibi yanıtlamayı unutma. Sen seçimlerini yap, biz de senin en güçlü yanını söyleyelim. Sonucu merak ettin değil mi? Hadi teste!
1. Öncelikle peynir seçer misin?
2. Yumurtayı nasıl seviyorsun?
3. Peki ekmek seçer misin?
4. Hangi reçeli istersin peki?
5. Kahvaltının olmazsa olmaz sebzesi hangisi?
6. Kahvaltıda hangi kuruyemişi tercih edersin?
7. İçeceğini de seçer misin?
8. Kahvaltıda ek olarak bir şey seçer misin?
Lider ruhsun!
Yaratıcı bir zihne sahipsin!
Şefkatli bir yönün var!
Disiplinlisin!
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
