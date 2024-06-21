Kaç Günde Bir Toz Aldığını Tahmin Ediyoruz!
Kaç Günde Bir Toz Aldığını Tahmin Ediyoruz!
Evde temizlik yapma alışkanlıkları herkes için farklı. Kimimiz her gün temizlik yapmadan rahat edemezken, kimimiz tozun kendiliğinden kaybolacağını umut ederiz. Peki, sen hangi gruba dahilsin? Hadi başlayalım!
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1. Bir hafta sonu sabahı uyandığında ilk yaptığın şey nedir?
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2. En son toz aldığını hatırlıyor musun?
3. Toz almak senin için ne anlama gelir?
4. Birden fazla işi aynı anda yapmaktan hoşlanır mısın?
5. Toz alma sürecin ne kadar sürer?
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