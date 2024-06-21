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Kaç Günde Bir Toz Aldığını Tahmin Ediyoruz!

etiket Kaç Günde Bir Toz Aldığını Tahmin Ediyoruz!

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
21.06.2024 - 11:01

Evde temizlik yapma alışkanlıkları herkes için farklı. Kimimiz her gün temizlik yapmadan rahat edemezken, kimimiz tozun kendiliğinden kaybolacağını umut ederiz. Peki, sen hangi gruba dahilsin? Hadi başlayalım!

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1. Bir hafta sonu sabahı uyandığında ilk yaptığın şey nedir?

2. En son toz aldığını hatırlıyor musun?

3. Toz almak senin için ne anlama gelir?

4. Birden fazla işi aynı anda yapmaktan hoşlanır mısın?

5. Toz alma sürecin ne kadar sürer?

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6. Evinde toz oluşma hızı bir yarış arabası olsaydı, hangisi olurdu?

7. Peki, toz almak için hangi aracı kullanırsın?

8. Son sorudayız! Toz alırken en sevdiğiniz aktivite ne?

Sen tam bir temizlik tutkunu gibisin!

Her zaman tertemiz bir ev senin için önemli. Misafir geldiğinde panik yapmazsın, çünkü zaten evin her zaman parıl parıl. Toz almak senin için günlük bir rutin, adeta temizlik senin kişisel misyonun. Evinin her köşesi senin kontrolün altında ve misafirler geldiğinde evin tertemiz olması için hiçbir çabayı esirgemezsin.

Temizlik senin için rutin bir zorunluluk gibi.

Arada bir yapılır, ama ev her zaman çok dağınık değil. Toz almak senin için sadece bir görev, belki de haftada bir veya iki kez yapılır. Evin genel olarak temiz ve düzenli olması senin için önemli olsa da, toz alma işini abartmazsın.

Temizlik konusunda rahatsız olmazsın ama fanatik de değilsin.

Tozlanmışsa temizlersin, ama çok takılmazsın. Arada bir yapılan temizlik senin için yeterli. Misafirler geldiğinde ise, hızlı bir temizlik yapar ve evi en iyi şekilde sunarsın. Evinin temiz olması senin için önemli olsa da, her zaman gözünün önünde olmasını beklemeyebilirsin.

Toz mu? Senin için çok da önemli değil!

Evin tozlandığında bile pek fark etmezsin. Temizlik senin için bir zorunluluk değil, bir opsiyon. Tembellik mi? Belki de evet. Toz alma işini gözünde büyütmeyen ve tembellikle suçlayan birisin. Evin temiz olmasına önem vermezsin, çünkü ev senin rahatlık alanı ve tozlar da seninle birlikte yaşamaya alışmıştır.

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