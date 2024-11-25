Daha Önce de Silahlı Saldırıya Uğrayan Sedat Peker’in Avukatı Ayhan Sağıroğlu Hayatını Kaybetti
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Daha Önce de Silahlı Saldırıya Uğrayan Sedat Peker’in Avukatı Ayhan Sağıroğlu Hayatını Kaybetti
Sedat Peker dosyasında sanık olarak yargılanan, Sedat Peker’in avukatlığını da yapan Ayhan Sağıroğlu hayatını kaybetti. Sağıroğlu’nun vefatını Sedat Peker de sosyal medya hesabından paylaşarak duyurdu.
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2020 yılında silahlı saldırıya uğrayan, Sedat Peker'in elebaşılığını yaptığı suç örgütüne yönelik davadan ayrılan Cahit Çetin'in öldürülmesine dair dosyada sanık olarak yargılanan isimlerden avukat Ayhan Sağıroğlu hayatını kaybetti.
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Ayhan Sağıroğlu aynı zamanda Sedat Peker’in avukatlığını da yapıyordu.
Ayhan Sağıroğlu, yargılandığı davanın mahkemesinde “Burada Sedat Peker organize suç örgütü üyesi olarak yargılanmaktan gurur duyuyorum. Sedat Peker ile ismimin her yerde geçmesi benim için bir şereftir” sözleriyle gündem olmuştu.
Sağıroğlu’nun vefatını Sedat Peker de sosyal medya hesabından paylaşarak duyurdu.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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