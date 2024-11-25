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Muharrem İnce'den Ümit Özdağ'a Çok Sert İsmet İnönü Paylaşımı

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Muharrem İnce'den Ümit Özdağ'a Çok Sert İsmet İnönü Paylaşımı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
25.11.2024 - 22:45

Milliyetçi Hareket Partisi kurucusu ve ilk genel başkanı Alparslan Türkeş ülkücü camia için önemli bir politik figür. 25 Kasım 1917 doğumlu eski asker ve siyasetçinin doğum gününü ülkücü camiadan pek çok kişi andı. Bu isimlerden biri de MHP çıkışlı olan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ oldu. Ancak paylaşımında cumhuriyetin ilk başbakanı ve ikinci cumhurbaşkanı olan İsmet İnönü detayı da vardı. O paylaşıma Muharrem İnce de tepki gösterdi.

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Alparslan Türkeş'i doğum gününde ananlar arasında Ümit Özdağ da vardı.

Alparslan Türkeş'i doğum gününde ananlar arasında Ümit Özdağ da vardı.

Özdağ'ın paylaşımı şöyleydi;

Özdağ'ın paylaşımı şöyleydi;

19 Mayıs 1944’de İsmet İnönü’nün “Türk milliyetçisi olmak her Türk için bir görevdi, bundan sonra haktır” şeklinde konuşması ile başlayan Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş felsefesinden uzaklaşmasına hayatı boyunca muhalefet etti.

Türk birliği düşüncesini siyasette temsil etti ve bu rüyası büyük ölçüde gerçekleşti. Türk Devletleri Teşkilatı kuruldu.

Bölücü örgüt yandaşlarına cevabı ise “Ne mozaiği ulan, yıkılın köpekler” oldu.

Vefaat etmeden 1 saat önce verdiği son demeci Atatürk ile ilgili idi. “Atatürk Türklüğün Himalayasıdır”

Paylaşımdaki İnönü eleştirisi de tepkileri beraberinde getirdi.

Paylaşımdaki İnönü eleştirisi de tepkileri beraberinde getirdi.
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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ise isim vermeden şu paylaşımı yaptı. Bu paylaşımın Ümit Özdağ'a yönelik olduğu çıkarımı yapıldı.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ise isim vermeden şu paylaşımı yaptı. Bu paylaşımın Ümit Özdağ'a yönelik olduğu çıkarımı yapıldı.

Atatürk’e söz söyleyemeyenler, Atatürk’ün yol ve silah arkadaşı, Milli Mücadelemizin kahramanı, Lozan’ın mimarı İsmet İnönü’ye hakaret etmektedir. Böyle yapanların Atatürkçülükleri de sahtedir, Atatürk’e ve İsmet İnönü’ye “iki ayyaş” diyenlerden farkı yoktur. Hepiniz aynısınız, Atatürk düşmanısınız.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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