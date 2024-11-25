Muharrem İnce'den Ümit Özdağ'a Çok Sert İsmet İnönü Paylaşımı
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Muharrem İnce'den Ümit Özdağ'a Çok Sert İsmet İnönü Paylaşımı
Milliyetçi Hareket Partisi kurucusu ve ilk genel başkanı Alparslan Türkeş ülkücü camia için önemli bir politik figür. 25 Kasım 1917 doğumlu eski asker ve siyasetçinin doğum gününü ülkücü camiadan pek çok kişi andı. Bu isimlerden biri de MHP çıkışlı olan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ oldu. Ancak paylaşımında cumhuriyetin ilk başbakanı ve ikinci cumhurbaşkanı olan İsmet İnönü detayı da vardı. O paylaşıma Muharrem İnce de tepki gösterdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Alparslan Türkeş'i doğum gününde ananlar arasında Ümit Özdağ da vardı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Özdağ'ın paylaşımı şöyleydi;
Paylaşımdaki İnönü eleştirisi de tepkileri beraberinde getirdi.
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ise isim vermeden şu paylaşımı yaptı. Bu paylaşımın Ümit Özdağ'a yönelik olduğu çıkarımı yapıldı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın