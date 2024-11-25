Muharrem İnce'den Ümit Özdağ'a Çok Sert İsmet İnönü Paylaşımı

Milliyetçi Hareket Partisi kurucusu ve ilk genel başkanı Alparslan Türkeş ülkücü camia için önemli bir politik figür. 25 Kasım 1917 doğumlu eski asker ve siyasetçinin doğum gününü ülkücü camiadan pek çok kişi andı. Bu isimlerden biri de MHP çıkışlı olan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ oldu. Ancak paylaşımında cumhuriyetin ilk başbakanı ve ikinci cumhurbaşkanı olan İsmet İnönü detayı da vardı. O paylaşıma Muharrem İnce de tepki gösterdi.