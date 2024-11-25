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Tarot Falına Göre 26 Kasım Salı Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

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Tarot Falına Göre 26 Kasım Salı Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

tarot dilara
tarot dilara - Onedio Editörü
25.11.2024 - 23:03

Günlük tarot falına bakmak ve neler olacak hemen öğrenmek ister misin? Günlük olarak hazırladığımız tarot falı ile birlikte falsız kalmayacaksın. :)

Bakalım 26 Kasım Salı günü senin için nasıl geçecek?  

Yeni bir günde acaba hangi kartı seçeceksin? Aşk, aile, kariyer ve para konularında başına neler geleceğini merak ediyor musun?

Merak ediyorsan, tarot falına başlayalım!

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Dikkatlice odaklan ve sadece bir tane kart seç...

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Seçtiğin Kart; "Mahkeme"

Seçtiğin Kart; "Mahkeme"

Bugün alacağın bir haber ile arkadaşlık ilişkilerinde ufak bir sarsılma yaşaman mümkün. İki tarafın tartışmasında ortada kalabilirsin bu nedenle iki tarafa da farklı konuşmamanı öneriyorum. Hatta bana soracak olursan, ne kadar az fikir belli edersen senin için o kadar iyi olur. Bununla birlikte, bugün hiçbir sözleşmeye imza atmamalı ve büyük sorumluluklar altına girmemelisin. Birkaç gün daha sabretmen gerekiyor.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "İmparator"

Seçtiğin Kart; "İmparator"

Bugün alacağın kararlar konusunda oldukça dikkatli olmalısın. Aldığın karar senin tüm haftanı etkileyecek diyebilirim. Fevri davranmaktan kaçınmalı ve tekrar tekrar düşünerek hareket etmelisin. Bununla birlikte, kariyerin konusunda gösterdiğin çaba seni çok yormaya başlamış. Bu da senin motivasyonunu etkiliyor. Biraz da kendine vakit ayırman gerektiğinin sen de farkındasın değil mi? 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Aziz"

Seçtiğin Kart; "Aziz"

Günün ilk saatlerinde biraz stresli ve gergin olacaksın. Kariyerinle ilgili kafanda seni çok fazla yoran detaylar var fakat bunları bu kadar düşünmene hiç gerek yok. Sen elinden geldiğince çabalıyorsun zaten. Emeklerinin karşılığını fazlasıyla alacaksın. Bununla birlikte, sağlığın konusunda ertelediğin şeyleri artık kontrol ettirmen gerekiyor. Kendini son zamanlarda çok boşlamışsın gibi geldi bana. Biraz kendine odaklansan iyi olur. 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Güneş"

Seçtiğin Kart; "Güneş"

Bugün gireceğin bir ortamda yaşanacak olan gerginlik senin modunu biraz düşürebilir fakat sonrasında yapacağın bir telefon görüşmesi keyfini tamamen yerine getirecek. Olaylar karşısında olabildiğince dik duruş sergilememiz gerekiyor. Bununla birlikte, kalbini açtığın insan ile yapacağın bir konuşma görüyorum. Bu konuşma, ortaya çıkan bir yanlış anlaşılmayı da çözecek ve aranızı düzelteceksiniz. Senin adına çok mutluyum...

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Monotonluktan için şişmiş resmen! Hep aynı şeyleri yapıp duruyorsun. Artık kendine bir çeki düzen vermen gerekiyor. Bu akşam için güzel bir plan yapmak seni kendine getirecektir. Böyle nereye kadar sonuçta değil mi? Bununla birlikte, hayatındaki insanı seviyorsun fakat kafanda çok fazla soru işareti var. Bunlarla nasıl başa çıkacağını da bilmiyor gibisin. Senden biraz rahatlamanı istiyorum. İnan bana o kişi sana çok değer veriyor. 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Geçtiğimiz günlerde yaşadığın bir olay senin modunu çok düşürmüş. Kafan hala bu tartışmadan dolayı karışık ve ne yapacağını da çok kestiremiyor gibisin. Kendini çok sıkma, her şey iyi olacak. Biraz zaman vermen gerekiyor sadece. Bununla birlikte, bu dönemde hiç beklemediğin bir yerden para gelebilir. Bu para hiç gelmemiş gibi kenara koyarsan senin için iyi olacak.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Adalet"

Seçtiğin Kart; "Adalet"

Sana biri yanlış yaptığı zaman o insana karşı olan tüm iyi duygularını yitiriyorsun. Bugün bu olayı yaşaman mümkün. Çok sevdiğin birinden yanlış bir hareket göreceksin. Ama fevri davranmamanı ve açıklama yapmasını beklemeni öneriyorum. Empati kurarak hareket edersen en az hasarla aşacağını söyleyebilirim. Bununla birlikte, kariyerinde önü alınamaz bir yükseliş dönemine giriyorsun. Bu nedenle biraz daha çabalamalı ve dikkatli olmalısın. Güzel günler pek yakın! 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Savaş Arabası"

Seçtiğin Kart; "Savaş Arabası"

Bugün senin için oldukça hareketli geçecek ve günden tamamen keyif alacaksın. Arkadaşlarınla yapacağın konuşmalar senin bazı konularda kaybettiğin motivasyonunu geri kazanmana yardımcı olacak. Oh senden mutlusu yok valla :) Bununla birlikte, kariyerinde atacağın adımlar her geçen gün daha da sağlamlaşıyor diyebilirim. Yakın zamanda olacak bir kutlama haberi alabilirsin. Bugün resmen senin günün olacak! Gelişmeleri benimle paylaşmayı unutma. 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "İmparatoriçe"

Seçtiğin Kart; "İmparatoriçe"

Bugün yapacağın işleri ertelemeden halletmen gereken bir gün yaşayacaksın. Kendini işlerine verip, her şeyden kurtulman gerekiyor. Erteledikçe erteleyeceksin yoksa. Bu böyle gitmez sonuçta değil mi? Bununla birlikte, uzun zaman önce sana yanlış yapan o insan pişmanlıktan deliriyor. Sana geri dönmek için bugün bir iletişim yolu deneyebilir. Ona bir şans vermen gerektiğine inanıyorum. 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ölüm"

Seçtiğin Kart; "Ölüm"

Maddi olarak içine girdiğin sıkıntılı dönemden kısa bir süre içinde kurtuluyorsun. Sadece harcamalarında daha dikkatli davranman gerekiyor. Kendine kuruntu ettiğin çoğu şey de aslında asılsız şeyler diyebilirim. Fazla mükemmeliyetçi davranıyorsun. Kimse mükemmel olmak zorunda değil, bunu farkına varman gerekiyor. Bununla birlikte, iş hayatında kendini çok yoruyor ve kendine pek vakit ayıramıyorsun. Bu akşam, işi kenara bırak ve biraz kendinle, sevdiklerinle olmayı dene olur mu? İşe ufak bir mola :) 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Denge"

Seçtiğin Kart; "Denge"

Bugün girdiğin her ortamda dikkatleri üzerine çekeceksin gibi geldi bana. Bu da yeni insanlarla tanışmana neden olacak. Tanışacağın bir kişi var ki... O kişi işte senin hayatına çok iyi gelecek diyebilirim. İsminde de 'E' harfi olduğunu söylemem gerekiyor. Bununla birlikte, kariyerinde yükselişe geçiyorsun. Çabalarının karşılığını almana çok az kaldı. Biraz daha sabırlı olman gerekiyor. Başaracağına inancım tam! 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Güvendiğin bir insan var ve bu güvenini boşa çıkarıyor. Sen de bugün bunu öğreniyorsun. Öğrendikten sonra da bu insan ile ilgili kafandaki her şey allak bullak oluyor diyebilirim. Ama bunu erken görebilmen senin faydana olacak, hiç canını sıkma. Hayat bu değil mi zaten? Bazen bizim isteğimiz dışında durumlar gelişir ve biz sadece onlara ayak uydurmak zorunda kalırız. Bununla birlikte, eline geçecek yüklü bir miktar para var. Bu parayı devlet yoluyla alabilirsin. Dikkatli harcamanı öneriyorum. 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

tarot dilara
tarot dilara
Onedio Editörü
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