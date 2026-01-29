onedio
İşyerlerine CV Atma Kotası Olması Gerektiğini Söyleyen İK Personeli Tepki Çekti

Oğuzhan Kaya
29.01.2026 - 14:30

Ekonomik şartlar nedeniyle pek çok kişi yeni iş arayışında. İş arayışında olan kişiler de sık sık kariyer sitelerindeki ilanları takip ediyor. Bazıları umutsuzca da olsa alanı olsun olmasın pek çok yere özgeçmişini bırakıyor. Ancak insan kaynakları personeli olduğunu söyleyen bir X kullanıcısı bu durumu yanlış bulduğunu ve o şirkete sadakat için CV alımlarına kota getirilmesi önerisinde bulundu. Tabii bu fikir pek sıcak karşılanmadı.

Olay bir X kullanıcısının paylaşımıyla başladı.

twitter.com

Başka bir kullanıcı da her yere başvurmanın cezalandırılması gerektiğini düşündü.

twitter.com

Ancak bu kadar tepki beklemiyordu.

twitter.com

İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
