İşyerlerine CV Atma Kotası Olması Gerektiğini Söyleyen İK Personeli Tepki Çekti

Ekonomik şartlar nedeniyle pek çok kişi yeni iş arayışında. İş arayışında olan kişiler de sık sık kariyer sitelerindeki ilanları takip ediyor. Bazıları umutsuzca da olsa alanı olsun olmasın pek çok yere özgeçmişini bırakıyor. Ancak insan kaynakları personeli olduğunu söyleyen bir X kullanıcısı bu durumu yanlış bulduğunu ve o şirkete sadakat için CV alımlarına kota getirilmesi önerisinde bulundu. Tabii bu fikir pek sıcak karşılanmadı.