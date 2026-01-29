İşyerlerine CV Atma Kotası Olması Gerektiğini Söyleyen İK Personeli Tepki Çekti
Ekonomik şartlar nedeniyle pek çok kişi yeni iş arayışında. İş arayışında olan kişiler de sık sık kariyer sitelerindeki ilanları takip ediyor. Bazıları umutsuzca da olsa alanı olsun olmasın pek çok yere özgeçmişini bırakıyor. Ancak insan kaynakları personeli olduğunu söyleyen bir X kullanıcısı bu durumu yanlış bulduğunu ve o şirkete sadakat için CV alımlarına kota getirilmesi önerisinde bulundu. Tabii bu fikir pek sıcak karşılanmadı.
Olay bir X kullanıcısının paylaşımıyla başladı.
Başka bir kullanıcı da her yere başvurmanın cezalandırılması gerektiğini düşündü.
Ancak bu kadar tepki beklemiyordu.
