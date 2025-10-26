onedio
İsviçre'de Kişi Başına Yıllık Çikolata Tüketimi Ne Kadardır?

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
26.10.2025 - 22:03

Oktay Kaynarca'nın sunumuyla Kim Milyoner Olmak İster yarışması ekranlara gelmeye devam ediyor. Heyecanlı soruların ekranlara geldiği yarışmada bu kez yarışmacıya 100 bin TL değerinde 'İsviçre'de kişi başına yıllık çikolata tüketimi ne kadardır?' sorusu soruldu. 

Peki sorusunun cevabı nedir?

A: 1 kg

B: 3 kg

C: 6 kg

D: 11 kg

Doğru Cevap: 11 kg

İsviçre'de Kişi Başına Yıllık Çikolata Tüketimi Ortalama 11 kg'dır.

2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
