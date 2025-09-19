onedio
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinin "Elektronik Yemini" Kafa Karıştırdı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
19.09.2025 - 13:19

Eğitimin dijitalleşmesi ve bu dijitalliğin getirdiği kolaylıklar malumunuz. Ancak bazı şeylerin elektronik ortama aktarılması pek çok kişiye saçma gelebiliyor. X'e düşen bir görüntüde İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi diplomasını almak isteyen öğrencileri için elektronik yemin özelliği getirdi. Diplomayı almak için yemini onaylamanız gerekiyor.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, sayısız hukukçu çıkarmış ülkemizin en köklü eğitim kurumlardından biri.

Ancak bir X kullanıcısı gördüğü ekranı paylaşarak ironik bir yorumda bulundu.

'e-diplomadan sonra e-yemin… aynen canım biz geleneklerimize sahip çıkan köklü bir okuluz'

Tabii bu uygulama kafa karıştırdı.

twitter.com

twitter.com

twitter.com
twitter.com

