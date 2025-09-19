İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinin "Elektronik Yemini" Kafa Karıştırdı
Eğitimin dijitalleşmesi ve bu dijitalliğin getirdiği kolaylıklar malumunuz. Ancak bazı şeylerin elektronik ortama aktarılması pek çok kişiye saçma gelebiliyor. X'e düşen bir görüntüde İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi diplomasını almak isteyen öğrencileri için elektronik yemin özelliği getirdi. Diplomayı almak için yemini onaylamanız gerekiyor.
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, sayısız hukukçu çıkarmış ülkemizin en köklü eğitim kurumlardından biri.
Ancak bir X kullanıcısı gördüğü ekranı paylaşarak ironik bir yorumda bulundu.
Tabii bu uygulama kafa karıştırdı.
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye'de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio'da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
