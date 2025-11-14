İstanbul'un Gizemli Kayıp Adası Uydu Görüntülerinde Ortaya Çıktı
İstanbul'un önemli özelliklerinden birisi de Marmara kıyılarına yakın olan ve günümüzde turistik amaçla da kullanılan adalar. Prens Adaları olarak da bilinen bu adaların sayısı dokuz olsa da bir de gizemli onunca ada bulunuyor. Maltepe sahili açıklarında yer alan ve Vordonisi olarak bilinen bu ada bin yıl önceki bir depremde sulara gömülmüştü ancak uydu görüntülerinde adaya dair bazı belirtiler gözlemlendi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Vordonosi tarihçilere göre MS 1010 yılında gerçekleşen bir depremde sular altında kaldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Günümüzde Maltepe ilçesinde yer alan Küçükyalı ve Dragos bölgeleri açıklarında yer alan kayıp ada uydu görüntülerinde de karşımıza çıktı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın