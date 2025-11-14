onedio
İstanbul'un Gizemli Kayıp Adası Uydu Görüntülerinde Ortaya Çıktı

Oğuzhan Kaya
14.11.2025

İstanbul'un önemli özelliklerinden birisi de Marmara kıyılarına yakın olan ve günümüzde turistik amaçla da kullanılan adalar. Prens Adaları olarak da bilinen bu adaların sayısı dokuz olsa da bir de gizemli onunca ada bulunuyor. Maltepe sahili açıklarında yer alan  ve Vordonisi olarak bilinen bu ada bin yıl önceki bir depremde sulara gömülmüştü ancak uydu görüntülerinde adaya dair bazı belirtiler gözlemlendi.

Vordonosi tarihçilere göre MS 1010 yılında gerçekleşen bir depremde sular altında kaldı.

Bir manastırın yer aldığı adanın ismi bazı kaynaklarda “Manastır Kayalıkları”, “Bostancı Çöken Ada” ve “Höreke” olarak da geçiyor. Depremin ardından ada sakinlerinin adayı boşalttığı ve manastır yapısının ise zamanın etkisiyle deniz tabanına yapıştığı belirtiliyor.

Günümüzde Maltepe ilçesinde yer alan Küçükyalı ve Dragos bölgeleri açıklarında yer alan kayıp ada uydu görüntülerinde de karşımıza çıktı.

Adanın çift parçalı yapısı uydu görüntülerinde kolayca ayırt edilirken. Kayalık yüzeydeki bazı izlerin manastır yapısına ait olabileceğini düşünüyor. Tarihi bir sualtı müzesi potansiyeli olmaya sahip kayıp ada arkeologların ve tarihçilerin ileride daha çok ilgisini çekeceğe benziyor.

