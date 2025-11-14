İstanbul'un Gizemli Kayıp Adası Uydu Görüntülerinde Ortaya Çıktı

İstanbul'un önemli özelliklerinden birisi de Marmara kıyılarına yakın olan ve günümüzde turistik amaçla da kullanılan adalar. Prens Adaları olarak da bilinen bu adaların sayısı dokuz olsa da bir de gizemli onunca ada bulunuyor. Maltepe sahili açıklarında yer alan ve Vordonisi olarak bilinen bu ada bin yıl önceki bir depremde sulara gömülmüştü ancak uydu görüntülerinde adaya dair bazı belirtiler gözlemlendi.