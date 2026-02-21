İstanbul Olmasaydı Amerika Keşfedilir miydi?
Eğer İstanbul 1453’te düşmeseydi…
Kristof Kolomb yine yola çıkar mıydı?
Vasco da Gama okyanusa açılır mıydı?
Avrupa yeni ticaret yolları arar mıydı?
Amerika yine keşfedilir miydi?
Belki evet.
Ama belki de hayır.
Çünkü dünya tarihinin en büyük domino taşlarından biri İstanbul’dur.
Bazı şehirler ülkeleri değiştirir.
Bazıları kültürleri etkiler.
Ama yalnızca birkaç şehir vardır ki… tarihi yeniden başlatır.
İstanbul o şehirlerden biri değil.
İstanbul o şehrin kendisi.
Bu şehir yalnızca fetihler görmedi.
Çağ kapattı.
Çağ açtı.
Kıtaların kaderini değiştirdi.
Ve çoğu insan İstanbul’un hikâyesinin Roma ile başladığını sanıyor.
Oysa gerçek çok daha eski.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İstanbul 1453’te Doğmadı: 8.500 Yıllık Gerçek
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Trak Kabileleri (MÖ 2000’ler)
Byzantion: Stratejik Bir Sezgi (MÖ 667)
Roma Doğu’ya Taşındı (330)
1453: Orta Çağ’ın Son Sabahı
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Coğrafi Keşiflerin Fitili
Üç İmparatorluğun Tahtı
Medeniyetlerin Laboratuvarı
Modern Türkiye’nin Küresel Yüzü
İstanbul Neden “Dünyayı Değiştiren Şehir”?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video