İstanbul Olmasaydı Amerika Keşfedilir miydi?

Eğer İstanbul 1453’te düşmeseydi…

Kristof Kolomb yine yola çıkar mıydı?

Vasco da Gama okyanusa açılır mıydı?

Avrupa yeni ticaret yolları arar mıydı?

Amerika yine keşfedilir miydi?

Belki evet.

Ama belki de hayır.

Çünkü dünya tarihinin en büyük domino taşlarından biri İstanbul’dur.

Bazı şehirler ülkeleri değiştirir.

Bazıları kültürleri etkiler.

Ama yalnızca birkaç şehir vardır ki… tarihi yeniden başlatır.

İstanbul o şehirlerden biri değil.

İstanbul o şehrin kendisi.

Bu şehir yalnızca fetihler görmedi.

Çağ kapattı.

Çağ açtı.

Kıtaların kaderini değiştirdi.

Ve çoğu insan İstanbul’un hikâyesinin Roma ile başladığını sanıyor.

Oysa gerçek çok daha eski.