İstanbul'da Bu Hafta Sonu Kaçırmamanız Gereken Konserler: 28 Şubat - 1 Mart Müziğin Tadına Doyamayacaksınız!

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Kaçırmamanız Gereken Konserler: 28 Şubat - 1 Mart Müziğin Tadına Doyamayacaksınız!

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
23.02.2026 - 19:20

İstanbul'da bu hafta sonu müziğin ritmine kapılmak, sevdiğiniz sanatçılarla buluşmak ve şehrin büyüleyici atmosferinde stres atmak istiyorsanız, sizin için en özel konser rotalarını belirledik. Hem Anadolu hem de Avrupa Yakası’nın ikonik mekanlarında; cazdan popa, rocktan klasik müziğe kadar geniş bir yelpazede performanslar sizi bekliyor. Sadece dinlemekle kalmayıp, şehrin kültürel dokusunu notalarla keşfedeceğiniz bir hafta sonu planına hazır mısınız? Peki, İstanbul'da bu hafta sonu hangi konserler var? Hangi sanatçılar sahnede olacak? 28 Şubat - 1 Mart'ta hangi mekanda, hangi tür müzik dinlenir?

UYARI: Bilet fiyatlarını öğrenmek, rezervasyon yaptırmak ve etkinliğin güncelliğini teyit etmek için resmi bilet satış platformlarını kontrol etmenizi öneririz. Bu içerik reklam amaçlı değil, müzikseverler için hazırlanmış bir tavsiye listesidir.

İçeriğin Devamı Aşağıda
İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Pop Konserine Gidilir?

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Pop Konserine Gidilir?

Pop dünyasında bu hafta sonu hem büyük sahneler hem de butik performanslar dikkat çekiyor. Ana akım popun sevilen isimleri farklı semtlerdeki Jolly Joker ve Hayal Kahvesi gibi mekanları dolduracak. Eğlence dozunu artırmak isteyenler için alternatifler oldukça bol.

28 Şubat Cumartesi

  • - Yalın 'Bir Büyülü Gece': 28 Şubat Cumartesi, saat 21:00'de Volkswagen Arena’da kariyerinin 20. yılına özel hazırlanan senfonik düzenlemeler ve interaktif görsel şovlarla dinleyiciyle buluşacak.

  • - İrem Derici: 28 Şubat Cumartesi, saat 21:00'de JJ Arena Ataşehir sahnesinde güçlü sahne şovları ve dansçıları eşliğinde enerjik bir performans sergileyecek.

  • - Bedük 'Silk Orient': 28 Şubat Cumartesi, saat 21:00'de Paribu Art (Ana Sahne)’de Doğu ve Batı sentezi olan en yeni projesiyle sinematik ve türler arası bir müzik şöleni estirecek.

  • - Sakiler: 28 Şubat Cumartesi, saat 21:00'de Jolly Joker Vadistanbul sahnesinde arabesk ve popu modernize eden tarzlarıyla dinleyici karşısına çıkacak.

  • - Linet: 28 Şubat Cumartesi, saat 21:00'de Jolly Joker Kıyı İstanbul sahnesinde (Büyükçekmece) eşsiz vokal yeteneği ve geniş repertuvarıyla sahnede olacak.

  • - Şimdi 90’lar: 28 Şubat Cumartesi, saat 21:00'de Moda Kayıkhane’de Eda Özülkü, Sibel Alaş, Jale, Metin Özülkü ve Erdal Çelik ile 90'ların ruhunu Kadıköy sahiline taşıyacak.

  • - The Sisters 90's 2000's Pop Gecesi: 28 Şubat Cumartesi, saat 21:00'de Blind İstanbul’da milenyum başındaki pop hitleriyle dolu bir parti atmosferi sunacak.

  • - Dejavu 90'lar & 2000'ler Türkçe Pop Gecesi: 28 Şubat Cumartesi, saat 21:00'de JJ Pub - Kanyon AVM’de nostaljik bir Türkçe pop yolculuğu vaat ediyor.

  • - Yüzyüzeyken Konuşuruz: 28 Şubat Cumartesi, saat 21:00'de JJ Arena (Ataşehir) sahnesinde pop-rock rüzgarı estirecek.

  • - Demir Demirkan: 28 Şubat Cumartesi, saat 21:00'de Blind (Beyoğlu) sahnesinde rock ve pop tınılarını dinleyiciyle buluşturacak.

  • - Louis C.K.: 28 Şubat Cumartesi, saat 21:00'de Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda dünya turnesi kapsamında sahne alacak.

  • - Fuchs & Aksak: 28 Şubat Cumartesi, saat 23:00'te Kastel (Beyoğlu) sahnesinde elektronik ve pop-dance setleriyle geceyi hareketlendirecek.

1 Mart Pazar

  • - Ata Demirer Gazinosu: 1 Mart Pazar, saat 21:00'de Zorlu PSM - Turkcell Sahnesi’nde mizahı ve sevilen şarkıları geniş bir orkestra eşliğinde harmanlayarak dinleyiciyi hem güldürecek hem de eğlendirecek.

  • - Legends of Istanbul: 1 Mart Pazar, saat 20:30'da IF Performance Hall (Beşiktaş) sahnesinde İstanbul'un sevilen pop ve alternatif seslerini bir araya getirecek.

  • - Enora Live (Umutcan ve Konukları): 1 Mart Pazar, saat 21:00'de The Wall Saloon & Performance sahnesinde enerjik bir pop gecesi sunacak.

  • - Faust (Opera/Modern Sahne): 1 Mart Pazar, saat 20:00'de AKM (Atatürk Kültür Merkezi) sahnesinde klasik ve modern sahne sanatlarını birleştiren görkemli bir performans sergileyecek.

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Rap Konserine Gidilir?

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Rap Konserine Gidilir?

Rap ve Hip-Hop sahnesi, özellikle gece kulübü konseptli mekanlarda ve performans hallerinde ivme kazanıyor. Sert kafiyeler ve yüksek enerjili sahne şovlarıyla türün en iyileri mikrofon başında olacak. Hafta sonunu ritimle kapatmak isteyenler için adresler netleşti.

28 Şubat Cumartesi

  • - Fuchs: 28 Şubat Cumartesi, saat 21:00'de Kastel sahnesinde Türk rap tarihinin temel taşlarından biri olarak solo kariyerinden unutulmaz parçalarla rap rüzgarı estirecek.

  • - Lar$en: 28 Şubat Cumartesi, saat 21:00'de 74HALL sahnesinde yeni nesil rapin enerjik temsilcisi olarak lirik derinliği ve modern altyapılarıyla sahnede olacak.

  • - Merci: 28 Şubat Cumartesi, saat 21:00'de 74HALL sahnesinde melodik rap ve trap tınılarını başarıyla harmanladığı performansıyla dinleyiciyle buluşacak.

  • - Aksak: 28 Şubat Cumartesi, saat 22:00'de Kastel sahnesinde hip-hop ve rap ritimlerini DJ setleriyle birleştirerek geceyi geç saatlere kadar hareketli tutacak.

  • - The Sisters 90's 2000's Pop & Hip-Hop Gecesi: 28 Şubat Cumartesi, saat 21:00'de Blind İstanbul (Beyoğlu) sahnesinde milenyum başındaki efsanevi hip-hop hitleriyle dolu bir parti atmosferi sunacak.

  • - Dejavu 90'lar & 2000'ler Türkçe Pop & Rap Gecesi: 28 Şubat Cumartesi, saat 21:00'de JJ Pub - Kanyon AVM sahnesinde nostaljik Türkçe rap ve pop parçalarıyla geçmişe bir yolculuk yaptıracak.

1 Mart Pazar

  • - Sansar Salvo: 1 Mart Pazar, saat 21:00'de IF Performance Hall Beşiktaş sahnesinde 'Ağır Roman' tadındaki tarzı ve efsaneleşmiş parçalarıyla Beşiktaş'ın kalbinde dinleyicisiyle buluşacak.

  • - Jefe: 1 Mart Pazar, saat 21:00'de Dorock XL Kadıköy sahnesinde sert vokal tarzı ve etkileyici sahne duruşuyla Kadıköy'ü hareketlendirecek.

  • - Aspi & Harim & Vesca & Zizzy & Zira: 1 Mart Pazar, saat 21:30'da Dorock XL Kadıköy sahnesinde beş farklı sanatçının bir araya geldiği kolektif bir geceyle türün birliktelik gücünü sergileyecek.

  • - Enora Live (Umutcan ve Konukları): 1 Mart Pazar, saat 21:00'de The Wall Saloon & Performance sahnesinde alternatif rap ve R&B öğelerinin harmanlandığı enerjik bir performans sergileyecek.

  • - Luv X Hip-Hop Party: 1 Mart Pazar, saat 22:00'de Blind (Beyoğlu) sahnesinde yerli ve yabancı güncel hip-hop hitleriyle haftayı kapatacak.

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Rock ve Alternatif Sahne'de Kimler Var?

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Rock ve Alternatif Sahne'de Kimler Var?

Alternatif sahnenin bu haftaki ağır topu, JJ Arena'daki büyük buluşma olacak. Şehrin her iki yakasında da indie-rock'tan heavy metal'e kadar geniş bir yelpazede gitar tınıları duyulacak. Özellikle yerli alternatif grupların yoğun bir takvimi var.

28 Şubat 2026 Cumartesi

  • No Clear Mind: 28 Şubat Cumartesi, saat 21:00'de IF Performance Hall Beşiktaş sahnesinde rüya gibi post-rock ve alternatif melodileriyle dinleyiciyi derin bir yolculuğa çıkaracak.

  • Demir Demirkan: 28 Şubat Cumartesi, saat 21:00'de Blind (Beyoğlu) sahnesinde güçlü gitar riff'leri ve rock tınılarıyla sahne alacak.

  • Yüzyüzeyken Konuşuruz: 28 Şubat Cumartesi, saat 21:00'de JJ Arena (Ataşehir) sahnesinde şehir hayatını anlatan indie-rock ve alternatif şarkılarını seslendirecek.

  • Tribute Night (AC/DC, Iron Maiden, Manowar): 28 Şubat Cumartesi, saat 19:00'da RocknRolla Live (Kadıköy) sahnesinde rock tarihinin efsanevi gruplarının hitleriyle yüksek enerjili bir gece sunacak.

  • Mavi Gri: 28 Şubat Cumartesi, saat 21:00'de Holly Stone Performance Hall sahnesinde yeni nesil rock müziğin sevilen parçalarını hayranlarıyla buluşturacak.

1 Mart 2026 Pazar

  • Kaptan Kadavra: 1 Mart Pazar, saat 20:30'da Dorock Heavy Metal Club sahnesinde sert ve enerjik sahne performansıyla rock ve metal severleri bir araya getirecek.

  • Enora Live (Umutcan ve Konukları): 1 Mart Pazar, saat 21:00'de The Wall Saloon & Performance sahnesinde alternatif rock ve pop tınılarının harmanlandığı samimi bir akşam yaşatacak.

  • Legends of Istanbul: 1 Mart Pazar, saat 20:30'da IF Performance Hall (Beşiktaş) sahnesinde kentin alternatif sahnesinden sevilen isimlerin performanslarına ev sahipliği yapacak.

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Caz ve Blues Severler İçin Hangi Mekanlar Açık?

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Caz ve Blues Severler İçin Hangi Mekanlar Açık?

Cazın başkenti İstanbul'da bu hafta sonu, dünya müziğiyle cazın kesiştiği özel projeler ön planda. Akustik kalitesi yüksek mekanlarda hem yerli hem de yabancı müzisyenler sahne alıyor. Hafta sonu yorgunluğunu kaliteli bir doğaçlama ile atmak mümkün.

28 Şubat 2026 Cumartesi

  • Sibel Köse Quintet: 28 Şubat Cumartesi, saat 21:30'da Nardis Jazz Club (Galata) sahnesinde Türkiye'nin en önemli caz vokallerinden Sibel Köse ve ekibiyle klasik caz standartları rüzgarı estirecek.

  • Aşkın Arsunan İstanbul Quintet feat. Duygu Tarhan: 28 Şubat Cumartesi, saat 21:00'de Pera 77 (The Marmara Pera) sahnesinde caz, funk ve soul tınılarının harmanlandığı enerjik bir performans sergileyecek.

  • islandman: 28 Şubat Cumartesi, saat 21:00'de Babylon (Bomontiada) sahnesinde şamanik ritimler, Anadolu psych ve elektronik altyapılı alternatif caz/dünya müziği tınılarını buluşturacak.

  • İlhan Erşahin (İstanbul Sessions): 28 Şubat Cumartesi, saat 22:30'da Blind İstanbul sahnesinde saksafon merkezli, yüksek enerjili ve doğaçlama ağırlıklı bir 'jazz-rock' gecesi sunacak.

  • Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (Mozart'tan Macar Ezgilerine): 28 Şubat Cumartesi, saat 20:00'de Lütfi Kırdar Anadolu Oditoryumu'nda klasik müziğin caz tınılarına ilham veren Macar ezgilerini seslendirecek.

1 Mart 2026 Pazar

  • Sunday Jazz Session: 1 Mart Pazar, saat 20:00'de The Badau (Akasya) sahnesinde genç yeteneklerin ve usta müzisyenlerin bir araya geldiği geleneksel Pazar caz oturumu gerçekleşecek.

  • Cem Erdost İleri: 1 Mart Pazar, saat 21:00'de Sahne Dragos (Maltepe) sahnesinde halk müziği motiflerini modern ve progresif bir anlayışla yorumlayacak.

  • Baturay Yarkın & Nağme Yarkın Duo: 1 Mart Pazar, saat 19:30'da Zorlu PSM - Touche sahnesinde piyano ve kemençe eşliğinde caz ve etnik müziğin büyüleyici uyumunu sergileyecek.

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Klasik Müzik ve Senfoni Etkinliği Var mı?

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Klasik Müzik ve Senfoni Etkinliği Var mı?

Klasik müzik tarafında bu hafta sonu tam bir 'gazino' ve 'senfoni' karışımı yaşanacak. Hem klasik formda eserler hem de senfoni orkestrasıyla desteklenen modern gösteriler sahnede olacak. Özellikle İş Sanat'ın hafta sonu programı klasik severleri tatmin edecek düzeyde.

28 Şubat 2026 Cumartesi

  • İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO) DenizBank Konserleri: 28 Şubat Cumartesi, saat 20:00'de AKM Türk Telekom Opera Salonu'nda şef Adrian Prabava yönetiminde, solist Adelaide Ferriere'in (marimba) katılımıyla Brahms ve renkli klasik eserlerin seslendirileceği bir senfoni gecesi sunacak.

  • Romeo ve Juliet (Bale): 28 Şubat Cumartesi, saat 15:00'te AKM Türk Telekom Opera Salonu'nda İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından William Shakespeare'in ölümsüz eserinin görkemli bir dans prodüksiyonuyla sahnelenecek.

  • Don Quixote (Don Kişot): 28 Şubat Cumartesi, saat 20:00'de Zorlu PSM sahnesinde klasik bale literatürünün en neşeli ve teknik açıdan görkemli eserlerinden biri olarak sanatseverlerle buluşacak.

1 Mart 2026 Pazar

  • Külkedisi (Cinderella - Bale): 1 Mart Pazar, saat 13:00 ve 16:00'da (iki ayrı seans) AKM Türk Telekom Opera Salonu'nda İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından her yaştan izleyiciye hitap eden klasik müzik ve masalsı bir atmosferle sahneye taşınacak.

  • Faust (Opera / Modern Sahne): 1 Mart Pazar, saat 20:00'de AKM Türk Telekom Opera Salonu'nda Gounod'un efsanevi eserinin modern bir yorumuyla, güçlü vokal performanslar ve klasik orkestra eşliğinde dinleyiciyle buluşacak.

  • Pazar Sabahı Konserleri: 1 Mart Pazar, saat 11:30'da Süreyya Operası (Kadıköy) sahnesinde oda müziği topluluklarının seçkin klasik eserleri yorumladığı geleneksel bir sabah konseri gerçekleşecek.

İçeriğin Devamı Aşağıda
İstanbul'da Bu Hafta Sonu Ücretsiz Belediye Konserleri Nerede?

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Ücretsiz Belediye Konserleri Nerede?

Ramazan ayının ruhuna uygun olarak İBB ve ilçe belediyeleri meydanları konser alanına çeviriyor. Tasavvuf müziğinden halk müziğine kadar geniş bir seçki ücretsiz olarak halkla buluşuyor. Özellikle akşam saatlerinde iftar sonrası etkinlikleri oldukça yoğun.

28 Şubat 2026 Cumartesi

  • - İBB Kent Orkestrası - Film Müzikleri Konseri: 28 Şubat Cumartesi, saat 20:00'de Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu sahnesinde sevilen sinema eserlerini senfonik yorumlarla ücretsiz olarak sunacak.

  • - Türk Halk Müziği Topluluğu: 28 Şubat Cumartesi, saat 20:00'de Bakırköy Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi sahnesinde Anadolu ezgilerinden oluşan geniş bir repertuvarla dinleyiciyle buluşacak.

  • - Grup Gündoğarken: 28 Şubat Cumartesi, saat 20:00'de Küçükçekmece Cennet Kültür Sanat Merkezi sahnesinde sevilen pop-folk şarkılarını ilçe sakinleri için seslendirecek.

  • - Aylin Şengün Taşçı (Saraydan Şarkılar): 28 Şubat Cumartesi, saat 19:30'da Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi sahnesinde klasik Türk müziğinin nadide eserlerini yorumlayacak.

1 Mart 2026 Pazar

  • - Pazar Klasikleri (Oda Müziği): 1 Mart Pazar, saat 11:30'da Yerebatan Sarnıcı atmosferinde (Müze giriş şartlarına bağlı olarak) klasik müzik dinletisiyle sabahı karşılayacak.

  • - Beşiktaş Belediye Bandosu: 1 Mart Pazar, saat 14:00'te Ortaköy Meydanı'nda halka açık popüler marşlar ve nostaljik şarkılardan oluşan açık hava konseri verecek.

  • - İstanbul’un Sesleri Korosu: 1 Mart Pazar, saat 15:00'te Kadıköy İskele Meydanı (İBB Sahne) üzerinde ücretsiz bir sokak konseri ve koro performansı sergileyecek.

  • - Genç Yetenekler Klasik Müzik Dinletisi: 1 Mart Pazar, saat 18:00'de Şişli Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Evi sahnesinde konservatuvar öğrencilerinin hazırladığı bir programla sanatseverleri ağırlayacak.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Murat

Anladığım bu konserler halka acık konserler değil herhalde ücretli konserler....Eğer öyle değilse valilik bu konserlerin yarısını iptal eder en başta da da İ...