İstanbul'a Bu Kış Kar Yağacak mı? İstanbul'a Ne Zaman Kar Yağacak? 2025 Yılı İstanbul Kar Yağışı Tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerine göre, 21-25 Ekim 2025 tarihleri arasında Türkiye genelinde hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyrederken, hafta başı parçalı bulutlu ve yer yer güneşli bir hava (21 Ekim Salı, en yüksek 20°C, nem %54-74) hakim olacak, ancak Çarşamba'dan itibaren bulutlu ve yağışlı bir döneme girilecek. 22-25 Ekim arasında sağanak yağış (özellikle Perşembe ve Cumartesi) ile nem oranlarının %85-94'e ulaşması beklenirken, sıcaklıklar batıda 14-23°C, doğuda 9-20°C arasında değişecek. Rüzgâr hızı Cuma günü 24 km/s'a çıkarak fırtına etkisi yaratabilir; deniz kenarlarında dalga boyu 1-2 metreye ulaşabilir.

İstanbul'da Bu Hafta Kar Var mı?

MGM'ye göre bu hafta kar yok. Perşembe ve Cumartesi günleri hafif yağmur bekleniyor.