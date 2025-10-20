onedio
İstanbul'a Bu Kış Kar Yağacak mı? İstanbul'a Ne Zaman Kar Yağacak? 2025 Yılı İstanbul Kar Yağışı Tahminleri

Metehan Bozkurt
20.10.2025 - 23:46

İstanbul'da bu kış kar yağışı olacak mı? Şehirde beyaz örtü ne zaman kendini gösterecek? 2025 kışına dair meteorolojik tahminler ve uzman yorumları, İstanbul’da karın kısa süreli de olsa etkili olabileceğini işaret ediyor. Peki, kar manzaraları için hangi günleri beklemeliyiz? İşte İstanbul’un 2025 kar yağışı öngörüleri…

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, bu kışın mevsim normallerinde geçeceğini belirterek, İstanbul'da kar yağışının muhtemelen 2 ila 3 gün süreceğini ifade etti. Şen, yılbaşından sonra soğukların normale döneceğini ve kış soğuklarının Mart ayına kadar devam edebileceğini öngörüyor.

Ayrıca meteoroloji mühendisi Adil Tek, soğuk hava dalgası geldiğinde, kasım sonu gibi yağış olma olasılığının bulunduğunu belirtti. Bu yılın geçtiğimiz yıla göre kar yağışı olasılıklarının daha fazla olduğunu ifade etti.

Mevsimlik tahminlere göre, Aralık'ta hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin 1 ila 2 derece üzerinde seyredeceği ve yağışların mevsim normalleri civarında gerçekleşeceği öngörülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerine göre, 21-25 Ekim 2025 tarihleri arasında Türkiye genelinde hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyrederken, hafta başı parçalı bulutlu ve yer yer güneşli bir hava (21 Ekim Salı, en yüksek 20°C, nem %54-74) hakim olacak, ancak Çarşamba'dan itibaren bulutlu ve yağışlı bir döneme girilecek. 22-25 Ekim arasında sağanak yağış (özellikle Perşembe ve Cumartesi) ile nem oranlarının %85-94'e ulaşması beklenirken, sıcaklıklar batıda 14-23°C, doğuda 9-20°C arasında değişecek. Rüzgâr hızı Cuma günü 24 km/s'a çıkarak fırtına etkisi yaratabilir; deniz kenarlarında dalga boyu 1-2 metreye ulaşabilir.

İstanbul'da Bu Hafta Kar Var mı?

MGM'ye göre bu hafta kar yok. Perşembe ve Cumartesi günleri hafif yağmur bekleniyor.

