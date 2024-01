İsrail'le Ticaret İçin Alaattin Aktaş Yazdı: "İsrail’den İthalatı Daha da Artırıyoruz!"

Ekonomi gazetesi yazarı Alaattin Aktaş, TÜİK'in kasım ayında İsrail'e yapılan 301 milyon dolarlık ihracatın bugüne kadarki en yüksek oran olduğunu belirtirken, '128 milyon dolarlık da ithalat gerçekleştirmişiz. İthalatın ihracata oranı yüzde 42,4. Oysa geçen yılın on bir aylık verilerine göre başka hiçbir ayda yüzde 40 sınırı aşılmamış, zaten on bir ayın ortalaması da yüzde 32 olmuş. Kasım ayında savaş şiddetlenmiş, bizim ithalatımız da oran olarak zirveye çıkmış' ifadelerini kullandı.