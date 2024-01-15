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İsrail'le Ticaret İçin Alaattin Aktaş Yazdı: "İsrail’den İthalatı Daha da Artırıyoruz!"

İsrail'le Ticaret İçin Alaattin Aktaş Yazdı: "İsrail’den İthalatı Daha da Artırıyoruz!"

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
15.01.2024 - 13:26

7 Ekim'de başlayana İsrail-Hamas çatışmalarının insani sınırları aşmasıyla verilen tepkiler, ticari açıdan da yakından takip ediliyor. Ekonomim yazarı Alaattin Aktaş, 'Savaşın en şiddetli olduğu ayda İsrail'den yapılan ithalatı yüzde 60 niye artırdık acaba?' sorusunu sorarak köşesinde detayları aktardı.

Kaynak: https://www.ekonomim.com/kose-yazisi/...
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İsrail'in Hamasla 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü savaşta vicdan sınırlarını zorlaması dünyada özellikle toplumlarda tepkilere yol açıyor.

İsrail'in Hamasla 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü savaşta vicdan sınırlarını zorlaması dünyada özellikle toplumlarda tepkilere yol açıyor.

Yaklaşık 100 gündür süren çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 24 bini aşarken, içlerinde çocukların ve kadınların da çoğunlukta olduğu sivillerin kaybı vicdanları yaralamaya devam ediyor. Türkiye'den de bu konuda tepkiler sürekli olmaya devam ediyor.

Bazı markaların İsrail tarafında olduğu söylemleriyle boykota maruz kaldığı ortamda, ticari ilişkiler de yakından izleniyor.

Bazı markaların İsrail tarafında olduğu söylemleriyle boykota maruz kaldığı ortamda, ticari ilişkiler de yakından izleniyor.

Türkiye'de hükümet de İsrail'i sert bir dille eleştirirken, dış ticarette İsrail tarafı da mercek altına alınmaya devam ediyor.

"Protesto edecekseniz önce bunu protesto edin!"

"Protesto edecekseniz önce bunu protesto edin!"

Ekonomi gazetesi yazarı Alaattin Aktaş, TÜİK'in kasım ayında İsrail'e yapılan 301 milyon dolarlık ihracatın bugüne kadarki en yüksek oran olduğunu belirtirken, '128 milyon dolarlık da ithalat gerçekleştirmişiz. İthalatın ihracata oranı yüzde 42,4. Oysa geçen yılın on bir aylık verilerine göre başka hiçbir ayda yüzde 40 sınırı aşılmamış, zaten on bir ayın ortalaması da yüzde 32 olmuş. Kasım ayında savaş şiddetlenmiş, bizim ithalatımız da oran olarak zirveye çıkmış' ifadelerini kullandı.

Çatışmaların başladığı ekim ayında İsrail'den 80 milyon dolarlık ithalat yapılırken, çatışmaların şiddetlendiği kasım ayında ithalatın 128 milyon dolara yükseldiğini yazan Aktaş, "Savaşın en şiddetli olduğu ayda İsrail’den yapılan ithalatı niye yüzde 60 artırdık acaba?" dedi.

Çatışmaların başladığı ekim ayında İsrail'den 80 milyon dolarlık ithalat yapılırken, çatışmaların şiddetlendiği kasım ayında ithalatın 128 milyon dolara yükseldiğini yazan Aktaş, "Savaşın en şiddetli olduğu ayda İsrail’den yapılan ithalatı niye yüzde 60 artırdık acaba?" dedi.

Bazı markalara yapılan boykota yönelik de "Sorgulayacaksanız bunu sorgulayın; protesto edecekseniz önce bunu protesto edin! Bu mallar Türkiye’ye geldikten sonra protestonun ne anlamı var?" diyerek Aktaş, Türkiye'deki protestolara yönelik de sorgulamada bulundu.

Bazı markalara yapılan boykota yönelik de "Sorgulayacaksanız bunu sorgulayın; protesto edecekseniz önce bunu protesto edin! Bu mallar Türkiye’ye geldikten sonra protestonun ne anlamı var?" diyerek Aktaş, Türkiye'deki protestolara yönelik de sorgulamada bulundu.

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