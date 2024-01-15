İsrail'le Ticaret İçin Alaattin Aktaş Yazdı: "İsrail’den İthalatı Daha da Artırıyoruz!"
İsrail'le Ticaret İçin Alaattin Aktaş Yazdı: "İsrail’den İthalatı Daha da Artırıyoruz!"
Kaynak: https://www.ekonomim.com/kose-yazisi/...
7 Ekim'de başlayana İsrail-Hamas çatışmalarının insani sınırları aşmasıyla verilen tepkiler, ticari açıdan da yakından takip ediliyor. Ekonomim yazarı Alaattin Aktaş, 'Savaşın en şiddetli olduğu ayda İsrail'den yapılan ithalatı yüzde 60 niye artırdık acaba?' sorusunu sorarak köşesinde detayları aktardı.
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İsrail'in Hamasla 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü savaşta vicdan sınırlarını zorlaması dünyada özellikle toplumlarda tepkilere yol açıyor.
Bazı markaların İsrail tarafında olduğu söylemleriyle boykota maruz kaldığı ortamda, ticari ilişkiler de yakından izleniyor.
"Protesto edecekseniz önce bunu protesto edin!"
Çatışmaların başladığı ekim ayında İsrail'den 80 milyon dolarlık ithalat yapılırken, çatışmaların şiddetlendiği kasım ayında ithalatın 128 milyon dolara yükseldiğini yazan Aktaş, "Savaşın en şiddetli olduğu ayda İsrail’den yapılan ithalatı niye yüzde 60 artırdık acaba?" dedi.
Bazı markalara yapılan boykota yönelik de "Sorgulayacaksanız bunu sorgulayın; protesto edecekseniz önce bunu protesto edin! Bu mallar Türkiye’ye geldikten sonra protestonun ne anlamı var?" diyerek Aktaş, Türkiye'deki protestolara yönelik de sorgulamada bulundu.
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