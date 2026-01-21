Ispanak ve Çilek Yerken İki Kez Düşünün: Uzmanlar, Mutfağımızdaki Gizli Zehirleri Açıkladı
Vücut direncini artırmak ve hastalıklardan korunmak için tüketilen meyve ve sebzeler, üretim aşamasında maruz kaldıkları tarım ilaçları nedeniyle sağlığı tehdit edebilir. Uzmanlar, özellikle kabuğu ince ve yapraklı besinlerdeki yüksek kimyasal kalıntı riskine dikkat çekerek tüketim öncesi alınması gereken önlemleri sıraladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ispanak, biber ve çilek gibi sebze ve meyveler sağlıklı yaşam denince akla ilk gelenler olsa da ciddi tehlikeler barındırıyor.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın