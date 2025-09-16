onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Biyografi
Işık Ökte Kimdir? Ünlü Ekonomist Işık Ökte Neden Gözaltına Alındı?

Işık Ökte Kimdir? Ünlü Ekonomist Işık Ökte Neden Gözaltına Alındı?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
16.09.2025 - 18:44

Finans dünyasında tanınan ekonomist Işık Ökte, gözaltına alınmasıyla gündeme geldi. Sermaye piyasalarında yürütülen soruşturmada adı geçen Ökte, uzun yıllardır sektörde aktif bir isim. Eğitim ve kariyer geçmişiyle öne çıkan ekonomistin biyografisi yeniden araştırılıyor. Kamuoyunun merak ettiği sorular arasında yaşı, memleketi ve gözaltı süreci yer alıyor. 

İşte Işık Ökte hakkında bilmeniz gereken tüm ayrıntılar.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Işık Ökte Kimdir?

Işık Ökte Kimdir?

Işık Ökte, eğitimini Borsa Robert Lisesi’nin ardından ABD’de Hamilton College’de ekonomi ve matematik alanlarında tamamladı. Kariyerine 1994 yılında Goldman Sachs’ta başladı ve üç yıl boyunca yatırım bankacılığı ile bono araştırma departmanlarında görev aldı. Daha sonra Broadway Trading şirketinde New York Borsası temsilciliği yaptı. 

2000 yılında JP Capital’de yönetici olarak çalışmaya başladı. 2010 yılında Finans Invest’te Başkan Yardımcısı olan Ökte, ilerleyen yıllarda Halk Invest ve TEB Invest’te stratejist olarak görev üstlendi. Günümüzde finansal danışman ve fon yöneticisi olarak kariyerine devam etmektedir.

Işık Ökte Kaç Yaşında?

Ökte'nin doğrulanmış doğum tarihi bilgisi bulunmadığı için Ökte’nin kaç yaşında olduğu net olarak bilinmemektedir.

Işık Ökte Nereli?

Işık Ökte’nin doğum yeri ya da memleketi hakkında güvenilir kaynaklarda bilgi bulunmamaktadır.

Işık Ökte Neden Gözaltına Alındı?

Işık Ökte Neden Gözaltına Alındı?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, sermaye piyasalarında manipülasyon yapıldığı iddiası üzerine 14 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan isimler arasında Işık Ökte de yer aldı. Soruşturma, hisse senedi fiyatlarında yapay artış yaratarak yatırımcıyı mağdur eden usulsüz işlemleri konu alıyor. Investco Holding yetkilileriyle birlikte gözaltına alınan Ökte ve diğer şüpheliler sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. Soruşturmanın titizlikle devam ettiği açıklandı.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın