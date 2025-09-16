Işık Ökte Kimdir? Ünlü Ekonomist Işık Ökte Neden Gözaltına Alındı?

Işık Ökte, eğitimini Borsa Robert Lisesi’nin ardından ABD’de Hamilton College’de ekonomi ve matematik alanlarında tamamladı. Kariyerine 1994 yılında Goldman Sachs’ta başladı ve üç yıl boyunca yatırım bankacılığı ile bono araştırma departmanlarında görev aldı. Daha sonra Broadway Trading şirketinde New York Borsası temsilciliği yaptı.

2000 yılında JP Capital’de yönetici olarak çalışmaya başladı. 2010 yılında Finans Invest’te Başkan Yardımcısı olan Ökte, ilerleyen yıllarda Halk Invest ve TEB Invest’te stratejist olarak görev üstlendi. Günümüzde finansal danışman ve fon yöneticisi olarak kariyerine devam etmektedir.

Işık Ökte Kaç Yaşında?

Ökte'nin doğrulanmış doğum tarihi bilgisi bulunmadığı için Ökte’nin kaç yaşında olduğu net olarak bilinmemektedir.

Işık Ökte Nereli?

Işık Ökte’nin doğum yeri ya da memleketi hakkında güvenilir kaynaklarda bilgi bulunmamaktadır.