Işığın Altında Bile Karanlık Olan Tek Hikâye: Drakula’nın Zamansızlığı ve Yeni Edisyonu

Vampir mitosunu günümüze taşıyan asıl damar, romandaki “canavar korkusu” değil; insanın kendi aklına duyduğu güven ile açıklayamadığı sezgisel karanlık arasındaki içsel gerilim.

Drakula bu yüzden bir figür değil bir archetype artık. Tüm vampir anlatılarının genetik kodu burada yazılıyor.

Bu yüzden Drakula’yı yıllar sonra yeniden okurken eline Ötüken’in hazırladığı özel edisyon geçtiğinde hissettiğin şey sadece nostalji olmuyor; romanın kültürel, estetik ve felsefi ağırlığını yeniden fark etmek oluyor. Bu edisyon, romanı tekrar okumayı değil, yeniden deneyimlemeyi mümkün kılıyor.

Bunda en büyük pay kuşkusuz Ebrahel Lurci’nin illüstrasyonlarında.

Çizimler, sahneleri betimlemekten çok Stoker’ın metninin alt katmanlarını görünür kılıyor. Kırmızı-siyah girdapları, sisin içine karışmış figürleri, Drakula’nın insanla insan-dışının arasında duran o tekinsiz bedenini… Hepsi romanın bilinçdışını somutlaştıran bir estetik dil yaratıyor.

Bu görsellerde amaç güzellik değil; atmosferin doğru titreşimini yakalamak.

Ve tam da bu yüzden etkileyici.