İş Verenlere Duyurulur! İş Yerinde Çalışkan Personeli Motivasyonu Düşmüş Bir Çalışana Dönüştüren 10 Etmen
İş Verenlere Duyurulur! İş Yerinde Çalışkan Personeli Motivasyonu Düşmüş Bir Çalışana Dönüştüren 10 Etmen
Bazı şeyler vardır ki, en verimli çalışanı bile bir anda aşırı düşmüş bir moda sokarak çalışmasını engeller. Bu duruma sebep olan o 'bazı şeyler' ne midir?..
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1. Aşırı iş yükü, en verimli çalışmayı bile verimsiz hale dönüştürüp çalışanları strese sokar.
2. Ödül ve sorumluluklar konusunda adil olunmaması zamanla aşılamayacak sorunları doğurur.
3. Çalışma ortamının rahatsız olması verimi düşürür, çalışanı iş yerinden soğutur.
4. Kariyer yolunun belirsizliği, beraberinde diğer konularda da belirsizlik ve isteksizliği getirir.
5. Art arda yapılan fazla mesailer başta sorun değilmiş gibi dursa da büyük sorun yaşatır.
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6. Gerekli teknolojik aletlerin sağlanmaması da işleri zorlaştırdığı için motivasyonu düşürür.
7. Ekip arkadaşlarıyla iletişim sıkıntıları yaşanması, iletişimden daha büyük sorunları da doğurur.
8. Takdir edilmeme, ekip içi iletişimden daha büyük sorun oluşturur.
9. Hedeflerin sürekli değişmesi de çalışanları belirsizliğe sürükler.
10. Ve gelelim listenin en önemli maddesine... Tatmin edici bir maaş yoksa en iyi çalışanı bile elde tutmak zorlaşır.
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