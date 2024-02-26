Görüş Bildir
Haberler
Finans
İş Verenlere Duyurulur! İş Yerinde Çalışkan Personeli Motivasyonu Düşmüş Bir Çalışana Dönüştüren 10 Etmen

etiket İş Verenlere Duyurulur! İş Yerinde Çalışkan Personeli Motivasyonu Düşmüş Bir Çalışana Dönüştüren 10 Etmen

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
26.02.2024 - 12:01

Bazı şeyler vardır ki, en verimli çalışanı bile bir anda aşırı düşmüş bir moda sokarak çalışmasını engeller. Bu duruma sebep olan o 'bazı şeyler' ne midir?..

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Aşırı iş yükü, en verimli çalışmayı bile verimsiz hale dönüştürüp çalışanları strese sokar.

İki kişinin yapabileceği bir iş tek kişiye verilirse çalışan üzerinde çok büyük bir baskı hisseder ve doğal olarak verimi düşer. Bu yüzden aşırı iş yükünden kaçınılmalı!

2. Ödül ve sorumluluklar konusunda adil olunmaması zamanla aşılamayacak sorunları doğurur.

İş yerinde elinden geleni fazlasıyla yapan çalışanlar haklı olarak ödül almak isterler. Buna kendileri ulaşamayıp başkalarının ulaştığını görünce de hevesleri kaçar.

3. Çalışma ortamının rahatsız olması verimi düşürür, çalışanı iş yerinden soğutur.

Eğer ki iş yerinde gürültülü, düzensiz veya negatif enerjinin hakim olduğu bir ortam varsa çalışanların yalnızca birinin değil, birçoğunun motivasyonu düşer.

4. Kariyer yolunun belirsizliği, beraberinde diğer konularda da belirsizlik ve isteksizliği getirir.

www.boredpanda.com

Bir çalışanın verimli çalışmasını sağlayan şey, kariyer yolunun ışıkla dolu olmasıdır. Eğer bu ışık söner ve çalışan kariyer hedeflerine ulaşma konusunda umutsuzluğa düşerse her şey tepetaklak olur.

5. Art arda yapılan fazla mesailer başta sorun değilmiş gibi dursa da büyük sorun yaşatır.

Çalışanlar evlerinden, sevdiklerinden ve sosyal hayatlarından uzak kaldıkça işe karşı uzaklaşma yaşarlar. Bu da en doğal haklarıdır!

İçeriğin Devamı Aşağıda

6. Gerekli teknolojik aletlerin sağlanmaması da işleri zorlaştırdığı için motivasyonu düşürür.

Çok iyi çalışabilecek bir çalışanın eline milattan öncesine ait bir bilgisayar verirseniz onun iyi bir şekilde çalışmasını bekleyemezsiniz herhalde. Bu durum onun hızını da etkiler.

7. Ekip arkadaşlarıyla iletişim sıkıntıları yaşanması, iletişimden daha büyük sorunları da doğurur.

Ekip içinde etkili iletişim kurulamadığı takdirde çalışanlar kendilerini anlaşılmış hissedemezler. Bu durumda da kendilerini değersiz hissederler.

8. Takdir edilmeme, ekip içi iletişimden daha büyük sorun oluşturur.

Bir çalışanın motivasyonunu artırmanın en kolay yolu onu takdir etmektir. Yaptığı işin ne kadar başarılı olduğu söylendiği sürece çalışan daha da istekli bir şekilde çalışmaya devam eder.

9. Hedeflerin sürekli değişmesi de çalışanları belirsizliğe sürükler.

Belirsiz ve sık sık değişen hedeflerle karşılaşınca çalışanlar ne yapacaklarını bilemezler. Bu da onları endişeye sürükler.

10. Ve gelelim listenin en önemli maddesine... Tatmin edici bir maaş yoksa en iyi çalışanı bile elde tutmak zorlaşır.

Çalışan hayalindeki işi yapıyor bile olsa gerçek dünyada hayatını sürdürmekte zorlanıyorsa tabii ki durup düşünür ve tatmin edici bir maaşı tercih eder. Bunun için onu suçlayamayız da!

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın