Irmak Ünal Kimdir? Oyuncu Irmak Ünal’ın Hastalığı Ne, Kanser mi?

Irmak Ünal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 10 aydır meme kanseriyle mücadele ettiğini paylaştı. Paylaşımında bu sürecin hem zor hem de dönüştürücü bir yolculuk olduğunu belirten Ünal, erken teşhisin hayat kurtardığını vurguladı. “Bu süreçte şunu çok net öğrendim: Erken teşhis hayat kurtarır. Bilgi korku değil, güç demektir” ifadelerini kullandı.

Oyuncu, tedavi sürecinde hem bilimden hem de maneviyattan güç aldığını söyledi: “Benim spiritüel tarafım bazen bilimle çatışıyor ama doktorlarım sabır ve mizahla her zaman yanımda oldular. Bu, tıbbın en saf hali.” Ünal, açıklamasını “İyileşmek artık benim için bir sanat. Biraz inanç, biraz bilim ama tamamen kalp işi...” sözleriyle tamamladı.