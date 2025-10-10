onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Biyografi
Irmak Ünal Kimdir? Oyuncu Irmak Ünal’ın Hastalığı Ne, Kanser mi?

Irmak Ünal Kimdir? Oyuncu Irmak Ünal’ın Hastalığı Ne, Kanser mi?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
10.10.2025 - 13:21

Türk televizyon dünyasının tanınan isimlerinden Irmak Ünal, son dönemde yaptığı açıklamayla hayranlarını endişelendirdi. Ünlü tiyatrocu Cihan Ünal’ın kızı olan oyuncu, 10 aydır meme kanseriyle mücadele ettiğini duyurdu. Kariyerinde birçok başarılı projeye imza atan Irmak Ünal, sağlık süreciyle ilgili samimi ifadeler kullandı. Oyuncunun yaşamı, eğitimi ve hastalığıyla ilgili detaylar merak ediliyor. İşte Irmak Ünal hakkında bilinmesi gerekenler.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Irmak Ünal Kimdir?

Irmak Ünal Kimdir?

Irmak Ünal, 15 Şubat 1977’de Ankara’da doğdu. Babası usta tiyatrocu Cihan Ünal, annesi ise eski manken Sabiha Tarhan’dır. Sanatla iç içe büyüyen Ünal, ilkokul ve ortaokul eğitimini Yükseliş Koleji’nde tamamladı. 

Ardından Bilkent Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü bitirdi. Üniversite yıllarında radyoculuğa ilgi duyarak Radyo Bilkent’in kuruluşunda görev aldı ve Radyo Mydonose’ta kendi programlarını sundu.

Eğitimine Amerika’da devam eden Ünal, San Francisco Academy of Art University’de sinema ve televizyon eğitimi aldı. Türkiye’ye dönüş yaptıktan sonra oyunculuk kariyerine “Kampüsistan” dizisiyle başladı. 

Ardından “Haziran Gecesi”, “Arka Sokaklar”, “Acı Hayat” ve “Nehir” gibi yapımlarda rol aldı. Sinemada ise “Ayakta Kal”, “Kağıt” ve “Çığlık Çığlığa Bir Sevda” filmleriyle dikkat çekti. Ayrıca 2007’de Mehmet Ali Erbil’le birlikte “Eyvah Çocuklar” adlı programı sundu.

Irmak Ünal Kaç Yaşında?

Oyuncu Irmak Ünal, 15 Şubat 1977 doğumludur. Ekim 2025 itibarıyla 48 yaşındadır.

Irmak Ünal Nereli?

Irmak Ünal aslen Ankaralıdır.

Irmak Ünal’ın Hastalığı Ne?

Irmak Ünal’ın Hastalığı Ne?

Irmak Ünal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 10 aydır meme kanseriyle mücadele ettiğini paylaştı. Paylaşımında bu sürecin hem zor hem de dönüştürücü bir yolculuk olduğunu belirten Ünal, erken teşhisin hayat kurtardığını vurguladı. “Bu süreçte şunu çok net öğrendim: Erken teşhis hayat kurtarır. Bilgi korku değil, güç demektir” ifadelerini kullandı.

Oyuncu, tedavi sürecinde hem bilimden hem de maneviyattan güç aldığını söyledi: “Benim spiritüel tarafım bazen bilimle çatışıyor ama doktorlarım sabır ve mizahla her zaman yanımda oldular. Bu, tıbbın en saf hali.” Ünal, açıklamasını “İyileşmek artık benim için bir sanat. Biraz inanç, biraz bilim ama tamamen kalp işi...” sözleriyle tamamladı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın