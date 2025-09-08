onedio
İnternet ve Sosyal Medya Ne Zaman Düzelecek? 8 Eylül Pazartesi İnternet Erişim Problemi

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
08.09.2025 - 13:47

Türkiye'de 7 Eylül'ü 8 Eylül'e bağlayan gece, internette erişim problemi yaşandı. Kullanıcılar, X, Instagram, TikTok ve YouTube gibi uygulamalara giremediklerini söyledi. Sosyal medyada 'internet çöktü mü?' sorusunun cevabı araştırılırken resmi kaynaklardan gelecek cevaplar da merakla bekleniyor. Erişim sıkıntısı, hala bazı uygulamalarda devam ediyor.

Peki internet ne zaman düzelecek? Sosyal medya ne zaman düzelecek?

İnternet Çöktü mü, Neden Yavaşladı 8 Eylül?

İnternet ve sosyal medya kullanıcıları, 8 Eylül tarihinde erişim sıkıntısı yaşandığını aktarıyor. Birçok kullanıcı, bu sabah erken saatlerden itibaren internete erişimde problemler yaşıyor. İnternetin çöktüğüne dair bir bilgi yer almasa da Engelli Web, X, InstagramYouTube ve TikTok'u etkileyen bant genişliği daraltması yaşandığını açıkladı. Dolayısıyla bu uygulamalara erişimlerde sıkıntılar yaşanabilir.

İnternet Ne Zaman Düzelecek?

İnternetin ne zaman düzeleceği bilinmiyor. BTK’dan henüz internet erişim problemine dair resmi bir açıklama gelmedi. Dolayısıyla, erişim sıkıntısının düzelip düzelmeyeceği de bilinmiyor. 

Konuyla ilgili resmi kaynaklardan gelecek açıklamalar takip ediliyor.

Sosyal Medya Ne Zaman Düzelecek?

Sosyal medyanın ne zaman düzeleceği de bilinmiyor. Instagram, TikTok, Twitter (X) ve WhatsaApp'da zaman zaman erişim sıkıntısı devam ediyor. Engelli Web, bant daraltma uygulandığını açıkladı ancak BTK'dan gelen resmi bir açıklama bulunmuyor.

