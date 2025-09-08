İnternet ve Sosyal Medya Ne Zaman Düzelecek? 8 Eylül Pazartesi İnternet Erişim Problemi
Türkiye'de 7 Eylül'ü 8 Eylül'e bağlayan gece, internette erişim problemi yaşandı. Kullanıcılar, X, Instagram, TikTok ve YouTube gibi uygulamalara giremediklerini söyledi. Sosyal medyada 'internet çöktü mü?' sorusunun cevabı araştırılırken resmi kaynaklardan gelecek cevaplar da merakla bekleniyor. Erişim sıkıntısı, hala bazı uygulamalarda devam ediyor.
Peki internet ne zaman düzelecek? Sosyal medya ne zaman düzelecek?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İnternet Çöktü mü, Neden Yavaşladı 8 Eylül?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İnternet Ne Zaman Düzelecek?
Sosyal Medya Ne Zaman Düzelecek?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın