İnsanların Yüzde 98'inden Daha İyi Uyumak İçin Yapmanız Gerekenler!

İnsanların Yüzde 98'inden Daha İyi Uyumak İçin Yapmanız Gerekenler!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
21.01.2026 - 23:49

Uyku, sadece sağlığınızı değil mutluluğunuzu da etkiliyor. Eğer doğru düzgün uyumuyor veya gece uykunuzu tam almıyorsanız, haliyle kendinizi yorgun ve halsiz hissedersiniz. Uzun vadede ise sağlık sorunları yaşamaya başlarsınız. Günümüzde pek çok insan da son dönemdeki alışkanlıklarımız nedeniyle sağlıklı bir uyku çekemiyor.

Yapacağınız birkaç basit değişiklikle insanların yüzde 98'inden daha iyi uyumanız ise mümkün!

Kaynak

Gece uykunuzu tam olarak alamıyorsanız, merak etmeyin yalnız değilsiniz.

Günümüzde değişen pek çok alışkanlığımız maalesef uyku düzenimizi de etkiledi. Bu nedenle geceleri kaliteli bir uyku çekemiyorsanız üzülmeyin, yalnız değilsiniz. Uykunuzu tam alamadığınızda kendinizi yorgun ve halsiz hisseder, uzun vadede ise birtakım sağlık sorunları yaşayabilirsiniz. Yetersiz uyku, mutluluğunuzu bile etkiler. Öyle ki doktorlar, hayatta en önemli şeylerden birinin kaliteli bir uyku olduğu konusunda hemfikir.

Peki uyku kalitenizi artırmak için neler yapabilirsiniz? Aslında sadece bazı alışkanlıklarınızı değiştirmeniz yeter!

Peki daha iyi uyumak için neler yapabilirsiniz?

Peki daha iyi uyumak için neler yapabilirsiniz?

Gece uykunuzun kalitesini artırmak için yatmadan önce bazı şeyleri yapmayı bırakmanız gerekiyor. Gelin, bunlar nelermiş bakalım.

  • Kafein

Eğer kafeinin sizi etkilemediğini düşünüyorsanız, muhtemelen yanılıyorsunuz.  Kafein vücudunuzda 12 saate kadar kalabilir ve yatmadan birkaç saat önce bile kafein tüketmek vücudunuzun doğal zamanlamasını bozabilir. Uykuya dalmakta zorlanmasanız bile uykunuzda kesintiler yaşayabilirsiniz.

  • Karbonhidrat ve şeker oranı yüksek yiyecekler

Eğer yatmadan önce şekerli şeyler yer veya içerseniz, kan şekerinizde ani bir yükseliş ve ardından düşüş yaşarsınız. Bu da adrenalinin devreye girmesine neden olur ve sizi uyandırır!

  • Çok fazla ışık

Eğer yatmadan önce, özellikle yatak odanızda çok fazla ışığa maruz kalırsanız bu durum uykuya dalmanızı zorlaştırır. Özellikle mavi ışıktan yani telefonlardan, televizyonlardan, bilgisayarlardan uzak durun. 

Eğer sıcak bir ortamın sizi rahatlatacağını düşünüyorsanız, yanılıyorsunuz. İdeal bir uyku için, yatak odanızın alıştığınız derecelerden biraz daha serin olması gerekir.

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
