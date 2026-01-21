İnsanların Yüzde 98'inden Daha İyi Uyumak İçin Yapmanız Gerekenler!

Gece uykunuzun kalitesini artırmak için yatmadan önce bazı şeyleri yapmayı bırakmanız gerekiyor. Gelin, bunlar nelermiş bakalım.

Kafein

Eğer kafeinin sizi etkilemediğini düşünüyorsanız, muhtemelen yanılıyorsunuz. Kafein vücudunuzda 12 saate kadar kalabilir ve yatmadan birkaç saat önce bile kafein tüketmek vücudunuzun doğal zamanlamasını bozabilir. Uykuya dalmakta zorlanmasanız bile uykunuzda kesintiler yaşayabilirsiniz.

Karbonhidrat ve şeker oranı yüksek yiyecekler

Eğer yatmadan önce şekerli şeyler yer veya içerseniz, kan şekerinizde ani bir yükseliş ve ardından düşüş yaşarsınız. Bu da adrenalinin devreye girmesine neden olur ve sizi uyandırır!

Çok fazla ışık

Eğer yatmadan önce, özellikle yatak odanızda çok fazla ışığa maruz kalırsanız bu durum uykuya dalmanızı zorlaştırır. Özellikle mavi ışıktan yani telefonlardan, televizyonlardan, bilgisayarlardan uzak durun.

Sıcak bir ortam

Eğer sıcak bir ortamın sizi rahatlatacağını düşünüyorsanız, yanılıyorsunuz. İdeal bir uyku için, yatak odanızın alıştığınız derecelerden biraz daha serin olması gerekir.