Japonya Bayrağına Benzeyen Kırmızı Noktalı Trafik Tabelası Ne Anlama Geliyor?

Dünya genelinde hem artan nüfusun hem de artan araç sayısının etkisiyle trafikte de artış yaşanıyor. Birçok ülke, trafiğe çözüm getirebilmek için farklı uygulamalar deniyor. Bu uygulamalardan bir tanesi de yeni trafik levhalarının tasarlanması oldu. Görselde görmüş olduğunuz kırmızı noktalı trafik tabelası da bunun için tasarlandı.

Kırmızı noktalı trafik levhası, sürücünün önündeki yolda sık sık veya mevcut olarak trafik sıkışıklığı yaşandığı anlamına geliyor. Yani bu levhayı bir yerde görürseniz, önünüzdeki yolun yoğun olduğunu anlayabilirsiniz. Kırmızı nokta, sürücülerin alternatif güzergah planlamasını veya daha uzun seyahat süresine hazırlıklı olmaları gerektiğini söylüyor. Yeni trafik levhasının, sürücülerin hala alternatif güzergahlar seçebilecekleri karar noktalarına stratejik olarak yerleştirileceği söyleniyor.