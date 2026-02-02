onedio
İnsanları Bile Yenecekler: Sivrisinekler Artık Hiç Olmadıkları Kadar Vahşi!

İnsanları Bile Yenecekler: Sivrisinekler Artık Hiç Olmadıkları Kadar Vahşi!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
02.02.2026 - 10:07

Geçtiğimiz yaz ayında sivrisineklerin fazla olduğundan şikayet ettiniz mi? Eğer cevabınız evet ise merak etmeyin, yalnız ya da haksız değilsiniz. Yeni bir araştırmaya göre sivrisinekler, diğer hayvanlardan ziyade insanları daha fazla hedef almaya başladı. İnsan kanını tercih eden sivrisineklerin sayısı gün geçtikçe artıyor!

Kaynak

Brezilya’nın Atlantik Ormanı’nda çalışan araştırmacılar, doğa koruma alanlarının derinliklerinde yakalanan sivrisineklerin insan kanını tercih ettiğini buldular. Araştırmacılar, bu değişimin muhtemelen ormansızlaşma ve azalan yaban hayatı popülasyonlarından kaynaklandığını belirtti. Çalışmanın ortak yazarı Dr. Sergio Machado, BBC Science Focus'a yaptığı açıklamada, 'Bu sivrisineklerin insanlara uyum sağlaması sadece an meselesi. Ve bu bir kez gerçekleştiğinde, bizimle birlikte yaşamaya başladıkları süreci geri döndürmenin zor olacağını düşünüyorum.' dedi.

Bölgedeki sivrisineklerin neyle beslendiğini araştırmak için ekip, Rio de Janeiro eyaletindeki iki bölgede ışık tuzakları kurdu. Daha sonra, kanla beslenen dişi sivrisineklerin içindeki kandan DNA çıkarıp dizilediler; böylece sivrisineklerin hangi hayvanları ısırdıkları tespit edildi. Bazı teknik aksaklıklar yaşanmış olsa da tanımlanabilen kanın yaklaşık dörtte üçünün insanlardan geldiği ortaya çıktı! 

Üstelik orman içerisinde insan sayısının oldukça az olduğunu da belirtmek gerek.

Yani uzun vadede insanlardan faydalanmayan türler elenirken, sivrisinek gibi insanları kullanan türler hayatta kalabilir! Machado, 'Sadece daha uyumlu olan hayvanlar hayatta kalacak,' diyor 'Bu durumda sivrisineklerin hayatta kalacağını ama bizim kalamayabileceğimizi düşünüyorum.' ifadelerini kullanıyor.

Peki bu durum neden endişe verici?

Sivrisinekler, dang humması ve Zika virüsleri de dahil olmak üzere çok çeşitli tehlikeli patojenleri bulaştırabiliyor. Küresel olarak, sivrisinek kaynaklı hastalıklar her yıl yaklaşık 1 milyon insanın ölümüne neden oluyor. Örneğin, Dünya Sivrisinek Programı'na göre dang humması, 1981'de yeniden ortaya çıkmadan önce Brezilya'da yirmi yıldan fazla bir süre görülmemişti. O zamandan beri ülkede yaklaşık yedi milyon vaka bildirildi. 

Ormanlar yok edildikçe ve hayvan popülasyonları küçüldükçe, sivrisinekler insanlara yönelerek gelişecek ve beraberlerinde pek çok hastalığı da getirecekler.

