İnsanları Bile Yenecekler: Sivrisinekler Artık Hiç Olmadıkları Kadar Vahşi!
Geçtiğimiz yaz ayında sivrisineklerin fazla olduğundan şikayet ettiniz mi? Eğer cevabınız evet ise merak etmeyin, yalnız ya da haksız değilsiniz. Yeni bir araştırmaya göre sivrisinekler, diğer hayvanlardan ziyade insanları daha fazla hedef almaya başladı. İnsan kanını tercih eden sivrisineklerin sayısı gün geçtikçe artıyor!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İnsan kanını tercih eden sivrisineklerin sayısı her geçen gün artıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İklim değişikliğine bağlı yükselen sıcaklıklar sivrisineklerin yaşam döngülerini ve üreme mevsimlerini hızlandırıyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın