İnsanları Bile Yenecekler: Sivrisinekler Artık Hiç Olmadıkları Kadar Vahşi!

Yani uzun vadede insanlardan faydalanmayan türler elenirken, sivrisinek gibi insanları kullanan türler hayatta kalabilir! Machado, 'Sadece daha uyumlu olan hayvanlar hayatta kalacak,' diyor 'Bu durumda sivrisineklerin hayatta kalacağını ama bizim kalamayabileceğimizi düşünüyorum.' ifadelerini kullanıyor.

Peki bu durum neden endişe verici?

Sivrisinekler, dang humması ve Zika virüsleri de dahil olmak üzere çok çeşitli tehlikeli patojenleri bulaştırabiliyor. Küresel olarak, sivrisinek kaynaklı hastalıklar her yıl yaklaşık 1 milyon insanın ölümüne neden oluyor. Örneğin, Dünya Sivrisinek Programı'na göre dang humması, 1981'de yeniden ortaya çıkmadan önce Brezilya'da yirmi yıldan fazla bir süre görülmemişti. O zamandan beri ülkede yaklaşık yedi milyon vaka bildirildi.

Ormanlar yok edildikçe ve hayvan popülasyonları küçüldükçe, sivrisinekler insanlara yönelerek gelişecek ve beraberlerinde pek çok hastalığı da getirecekler.