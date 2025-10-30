İnsanda 7 Boyun Omuru Varken Zürafada Kaç Tane Boyun Omuru Vardır?

ATV ekranlarında yayınlanan ve Oktay Kaynarca’nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, 30 Ekim 2025 Perşembe akşamı biyoloji bilgisini ölçen dikkat çekici bir soruya yer verdi. Yarışmacıya “İnsanda 7 boyun omuru varken zürafada bu kemikten kaç tane vardır?” sorusu yöneltildi. Soru, izleyicilerin zürafaların uzun boyunlarının gerçekten daha fazla kemikten mi oluştuğunu merak etmesine neden oldu.