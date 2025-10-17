İngilizce Deyimlere Ne Kadar Hakimsin?
'Spill the beans', 'break a leg', 'hit the nail on the head'... Bu deyimlerin hepsi sana tanıdık geliyor mu, yoksa bir kısmı kulağına çok mu yabancı? İngilizce deyimler, dili sadece bilmekten öte, onu gerçekten anlamanın anahtarıdır. Peki sen bu renkli ifadelerle ne kadar içli dışlısın?
1. "Break the ice" ne anlama gelir?
2. "Hit the sack" ne anlama gelir?
3. "Let the cat out of the bag" ne anlama gelir?
4. "Spill the beans" ne anlama gelir?
5. "Under the weather" ne anlama gelir?
6. "Piece of cake" ne anlama gelir?
7. "Costs an arm and a leg" ne anlama gelir?
8. "Once in a blue moon" ne anlama gelir?
9. "Bite the bullet" ne anlama gelir?
10. "Kill two birds with one stone" ne anlama gelir?
