İngilizce Deyimlere Ne Kadar Hakimsin?

'Spill the beans', 'break a leg', 'hit the nail on the head'... Bu deyimlerin hepsi sana tanıdık geliyor mu, yoksa bir kısmı kulağına çok mu yabancı? İngilizce deyimler, dili sadece bilmekten öte, onu gerçekten anlamanın anahtarıdır. Peki sen bu renkli ifadelerle ne kadar içli dışlısın?